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Se l’utente ritiene di aver identificato un punto debole nella sicurezza di Slack, lo comunichi immediatamente. Slack esaminerà tutte le segnalazioni e si impegnerà al massimo per risolvere rapidamente i problemi reali.

L’utente può inviare la segnalazione in HackerOne e il nostro team per la sicurezza risponderà il prima possibile.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in Slack, consultare la pagina di informazioni sulla sicurezza. Per altre domande o problemi di sicurezza, inviare un’e-mail all’indirizzo feedback@slack.com.