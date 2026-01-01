Aziende affiliate a Slack

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Aziende affiliate a Slack

Di seguito è disponibile un elenco delle consociate di Slack. La nostra attività si evolve e invitiamo pertanto gli utenti a controllare questa pagina per gli eventuali aggiornamenti dell’elenco.

Nome entitàPaese entità
Slack Australia Pty LimitedAustralia
Slack Canada LimitedCanada
Slack France (SAS)Francia
Slack Technologies GmbHGermania
Slack Technologies India, LLPIndia
Slack Technologies LimitedIrlanda
Slack Netherlands B.V.Olanda
Slack Singapore Pte. Ltd.Singapore
Slack Technologies Korea, LLCCorea del Sud
Slack Sweden ABSvezia
Slack UK LimitedRegno Unito
Slack Technologies, LLCStati Uniti

Di seguito è disponibile un elenco delle consociate di Salesforce. L’attività di Salesforce si evolve e invitiamo pertanto gli utenti a controllare questa pagina per eventuali aggiornamenti dell’elenco.

Nome entitàPaese entità
Salesforce Argentina S.R.L.Argentina
SFDC Australia Pty. Ltd.Australia
SFDC Austria GmbHAustria
Salesforce Tecnologia, Ltda.Brasile
salesforce.com Canada CorporationCanada
salesforce.com France S.A.S.Francia
Salesforce.org Germany GmbHGermania
salesforce.com Hong Kong LimitedHong Kong
salesforce.com India Private LimitedIndia
SFDC Ireland LimitedIrlanda
salesforce.com Israel Ltd.Israele
salesforce.com Italy S.r.l.Italia
Salesforce Japan Co., Ltd.Giappone
salesforce.com Singapore Pte. Ltd.Singapore
Salesforce.com Korea LimitedCorea del Sud
salesforce Systems Spain, S.L.Spagna
SFDC Sweden ABSvezia
salesforce.com sarlSvizzera
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.Tailandia
SFDC Netherlands B.V.Paesi Bassi
Salesforce UK LimitedRegno Unito
Salesforce.org EMEA LimitedRegno Unito
Quip, LLCStati Uniti
Salesforce, Inc.Stati Uniti
Salesforce.orgStati Uniti