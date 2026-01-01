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Aziende affiliate a Slack

Di seguito è disponibile un elenco delle consociate di Slack. La nostra attività si evolve e invitiamo pertanto gli utenti a controllare questa pagina per gli eventuali aggiornamenti dell’elenco.

Nome entità Paese entità Slack Australia Pty Limited Australia Slack Canada Limited Canada Slack France (SAS) Francia Slack Technologies GmbH Germania Slack Technologies India, LLP India Slack Technologies Limited Irlanda Slack Netherlands B.V. Olanda Slack Singapore Pte. Ltd. Singapore Slack Technologies Korea, LLC Corea del Sud Slack Sweden AB Svezia Slack UK Limited Regno Unito Slack Technologies, LLC Stati Uniti

Di seguito è disponibile un elenco delle consociate di Salesforce. L’attività di Salesforce si evolve e invitiamo pertanto gli utenti a controllare questa pagina per eventuali aggiornamenti dell’elenco.