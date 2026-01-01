Aziende affiliate a Slack
Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.
Aziende affiliate a Slack
Di seguito è disponibile un elenco delle consociate di Slack. La nostra attività si evolve e invitiamo pertanto gli utenti a controllare questa pagina per gli eventuali aggiornamenti dell’elenco.
|Nome entità
|Paese entità
|Slack Australia Pty Limited
|Australia
|Slack Canada Limited
|Canada
|Slack France (SAS)
|Francia
|Slack Technologies GmbH
|Germania
|Slack Technologies India, LLP
|India
|Slack Technologies Limited
|Irlanda
|Slack Netherlands B.V.
|Olanda
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|Singapore
|Slack Technologies Korea, LLC
|Corea del Sud
|Slack Sweden AB
|Svezia
|Slack UK Limited
|Regno Unito
|Slack Technologies, LLC
|Stati Uniti
Di seguito è disponibile un elenco delle consociate di Salesforce. L’attività di Salesforce si evolve e invitiamo pertanto gli utenti a controllare questa pagina per eventuali aggiornamenti dell’elenco.
|Nome entità
|Paese entità
|Salesforce Argentina S.R.L.
|Argentina
|SFDC Australia Pty. Ltd.
|Australia
|SFDC Austria GmbH
|Austria
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|Brasile
|salesforce.com Canada Corporation
|Canada
|salesforce.com France S.A.S.
|Francia
|Salesforce.org Germany GmbH
|Germania
|salesforce.com Hong Kong Limited
|Hong Kong
|salesforce.com India Private Limited
|India
|SFDC Ireland Limited
|Irlanda
|salesforce.com Israel Ltd.
|Israele
|salesforce.com Italy S.r.l.
|Italia
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|Giappone
|salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
|Singapore
|Salesforce.com Korea Limited
|Corea del Sud
|salesforce Systems Spain, S.L.
|Spagna
|SFDC Sweden AB
|Svezia
|salesforce.com sarl
|Svizzera
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|Tailandia
|SFDC Netherlands B.V.
|Paesi Bassi
|Salesforce UK Limited
|Regno Unito
|Salesforce.org EMEA Limited
|Regno Unito
|Quip, LLC
|Stati Uniti
|Salesforce, Inc.
|Stati Uniti
|Salesforce.org
|Stati Uniti