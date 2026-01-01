Slack 계열사
본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.
Slack의 계열사 목록은 다음과 같습니다. 비즈니스 영역이 넓어짐에 따라 목록이 바뀔 수 있으므로 이 페이지의 업데이트를 확인하십시오.
|법인 이름
|법인 국가
|Slack Australia Pty Limited
|오스트레일리아
|Slack Canada Limited
|캐나다
|Slack France (SAS)
|프랑스
|Slack Technologies GmbH
|독일
|Slack Technologies India, LLP
|인도
|Slack Technologies Limited
|아일랜드
|Slack Netherlands B.V.
|네덜란드
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|싱가포르
|Slack Technologies Korea, LLC
|대한민국
|Slack Sweden AB
|스웨덴
|Slack UK Limited
|영국
|Slack Technologies, LLC
|미국
세일즈포스의 계열사 목록은 다음과 같습니다. 세일즈포스의 비즈니스가 성장함에 따라 목록이 바뀔 수 있으므로 이 페이지의 업데이트를 확인하십시오.
|법인 이름
|법인 국가
|Salesforce Argentina S.R.L.
|아르헨티나
|SFDC Australia Pty. Ltd.
|오스트레일리아
|SFDC Austria GmbH
|오스트리아
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|브라질
|salesforce.com Canada Corporation
|캐나다
|salesforce.com France S.A.S.
|프랑스
|Salesforce.org Germany GmbH
|독일
|salesforce.com Hong Kong Limited
|홍콩
|salesforce.com India Private Limited
|인도
|SFDC Ireland Limited
|아일랜드
|salesforce.com Israel Ltd.
|이스라엘
|salesforce.com Italy S.r.l.
|이탈리아
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|일본
|salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
|싱가포르
|Salesforce.com Korea Limited
|대한민국
|salesforce Systems Spain, S.L.
|스페인
|SFDC Sweden AB
|스웨덴
|salesforce.com sarl
|스위스
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|태국
|SFDC Netherlands B.V.
|네덜란드
|Salesforce UK Limited
|영국
|Salesforce.org EMEA Limited
|영국
|Quip, LLC
|미국
|Salesforce, Inc.
|미국
|Salesforce.org
|미국