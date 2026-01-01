Slack 계열사

본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

Slack 계열사

Slack의 계열사 목록은 다음과 같습니다. 비즈니스 영역이 넓어짐에 따라 목록이 바뀔 수 있으므로 이 페이지의 업데이트를 확인하십시오.

법인 이름법인 국가
Slack Australia Pty Limited오스트레일리아
Slack Canada Limited캐나다
Slack France (SAS)프랑스
Slack Technologies GmbH독일
Slack Technologies India, LLP인도
Slack Technologies Limited아일랜드
Slack Netherlands B.V.네덜란드
Slack Singapore Pte. Ltd.싱가포르
Slack Technologies Korea, LLC대한민국
Slack Sweden AB스웨덴
Slack UK Limited영국
Slack Technologies, LLC미국

세일즈포스의 계열사 목록은 다음과 같습니다. 세일즈포스의 비즈니스가 성장함에 따라 목록이 바뀔 수 있으므로 이 페이지의 업데이트를 확인하십시오.

법인 이름법인 국가
Salesforce Argentina S.R.L.아르헨티나
SFDC Australia Pty. Ltd.오스트레일리아
SFDC Austria GmbH오스트리아
Salesforce Tecnologia, Ltda.브라질
salesforce.com Canada Corporation캐나다
salesforce.com France S.A.S.프랑스
Salesforce.org Germany GmbH독일
salesforce.com Hong Kong Limited홍콩
salesforce.com India Private Limited인도
SFDC Ireland Limited아일랜드
salesforce.com Israel Ltd.이스라엘
salesforce.com Italy S.r.l.이탈리아
Salesforce Japan Co., Ltd.일본
salesforce.com Singapore Pte. Ltd.싱가포르
Salesforce.com Korea Limited대한민국
salesforce Systems Spain, S.L.스페인
SFDC Sweden AB스웨덴
salesforce.com sarl스위스
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.태국
SFDC Netherlands B.V.네덜란드
Salesforce UK Limited영국
Salesforce.org EMEA Limited영국
Quip, LLC미국
Salesforce, Inc.미국
Salesforce.org미국