Slack 파트너 프로그램 이용 약관

Slack 파트너

공식 Slack 파트너에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 정보를 제출하여 Slack과 소통하기 시작하는 것은 흥미로운 첫 번째 단계가 맞지만 이렇게 정보를 제출한 후 Slack 팀과 파트너 관계를 맺는 기회를 찾는 것이 공식 Slack 파트너가 되었다는 것을 의미하지는 않습니다. 본 Slack 파트너 이용 약관을 꼼꼼히 읽어주십시오. 본 계약은 Slack 파트너로서 Slack과 잠재적인 관계를 맺으려고 할 때 Slack과의 전반적인 소통에 적용됩니다. 파트너와 함께 하는 Slack 작업에 대한 자세한 내용은 파트너 페이지를 참조하십시오.

Slack 파트너 이용 약관

이러한 Slack 파트너 이용 약관("계약")은 Slack 파트너(해당되는 경우)로 참여할 때 적용되며 해당 Slack 계약 단체("Slack")와 귀하 또는 귀하가 대표하는 단체("귀하" 또는 "Slack 파트너") 간의 계약입니다. 본 계약은 귀하가 Slack 플랫폼 파트너가 되기 위해 관련 정보를 제출할 때 적용됩니다(“발효일”). 귀하는 본인에게 계약을 체결할 법적 자격이 있음을 당사에 진술하며, 근무하는 회사 등의 단체를 대신하여 본 계약을 체결하는 경우에는 귀하에게 그 단체를 구속할 법적 권한이 있음을 당사에 진술합니다.

기밀 정보

프로그램과 관련하여 당사자들은 본 프로그램과 관련 있거나 프로그램을 촉진하기 위해("목적") 기밀 정보를 서로 공개하기를 원할 수 있습니다.

기밀 정보. "기밀 정보"란 공개 당사자의 비즈니스(컴퓨터 프로그램, 기술 도면, 알고리즘, 노하우, 공식, 절차, 아이디어, 발명품(특허 여부와 무관), 도표 및 기타 기술적, 업무적, 재무적인 고객과 제품 개발 계획, 예측, 전략 및 정보를 포함하되 이에 국한되지 않음)와 관련하여 다른 당사자 또는 그 계열사("공개 당사자")로부터 당사자 또는 그 계열사("수령 당사자")가 받는 모든 기밀 정보를 의미합니다. 전술한 내용에도 불구하고, 본 계약에 따라 공개 당사자의 "기밀 정보"로 간주되려면 이러한 정보는 (1) 유형의 형태로 공개되고 "기밀", "전매" 또는 이와 유사한 형태로 눈에 띄게 표시되거나, (2) 무형의 형태로 공개되고 공개 시점에 기밀로 식별되거나, (3) 정보의 성격 및 공개 방식을 고려했을 때 합리적인 사람이 기밀이라고 이해할 수 있는 정보여야 합니다. 본 계약의 성격과 존재 사실 및 당사자 간의 잠재적인 비즈니스 관계도 양 당사자의 기밀 정보로 간주합니다. "계열사"는 대상 단체를 직접 또는 간접적으로 관리하거나 대상 단체의 관리를 받거나 대상 단체와 공동 관리하에 있는 법인을 의미합니다. 앞 문장에 언급된 "관리"란 대상 단체의 의결권 지분이 50% 넘는 직접적인 또는 간접적인 소유권을 의미합니다. 기밀 정보에는 (i) 공개 시점에서 수령 당사자 또는 그 계열사, 대리인, 컨설턴트 또는 직원 중 하나의 과실에 의한 것이 아니라 일반적으로 일반 사용자에게 알려져 있거나 그 이후에 알려지게 되는 정보, (ii) 수령 당사자가 알기로는 자신에게 기밀을 공개할 권리가 있는 출처로부터 기밀이 아닌 방식으로 받아 사용하거나 사용할 수 있게 되는 정보, 또는 (iii) 수령 당사자가 언제든지 독립적으로 확인할 수 있는 정보는 포함되지 않습니다. (ii)에 따른 정보와 관련하여, 수령 당사자가 언제든지 해당 출처가 해당 정보를 공개할 권리가 없었다는 것을 알게 된 경우 해당 정보는 차후 기밀 정보로 간주되어야 합니다. Slack 독점 요소. 반대되는 조항에도 불구하고, 비공개 또는 사전 출시 도구, 제품, 환경 또는 API 및 관련 문서를 포함하여(이에 국한되지 않음) 공개적으로 제공되지 않는 “Slack” 서비스형 소프트웨어 통신 플랫폼의 기능에서 Slack이 귀하에게 공개하거나 제공하는 범위까지(“Slack 독점 요소”), 해당 Slack 독점 요소 및 여기에 포함되는 모든 데이터나 정보는 Slack이 독점적으로 보유하는 기밀 정보를 구성하며 귀하나 귀하의 계열사, 대리인, 컨설턴트 또는 직원의 잘못으로 인해 Slack의 독점 요소가 일반에게 공개되지 않는 한 본 계약은 Slack 독점 요소에 계속 적용됩니다. 피드백. 반대되는 조항에도 불구하고, 귀하는 귀하나 Slack에서 제공하는 제품 및 서비스와 관련하여 제안 사항, 의견이나 피드백("피드백")을 Slack에 제공할 수 있습니다. 해당 피드백은 자발적으로 제공되며 Slack은 본 계약 기간 동안 및 해지 기간 이후 귀하에 대한 어떠한 의무나 보상 없이 어떠한 목적으로든 피드백의 모든 권리를 이용하고 상업적으로 활용할 수 있습니다. 피드백은 귀하의 개인 정보로 간주되지 않습니다. 비사용 및 비공개 의무. 수령 당사자는 (i) 공개 당사자의 기밀 정보를 기밀로 유지하고 해당 기밀 정보를 보호하기 위해 적절한 예방 조치(수령 당사자가 자체 기밀 자료와 관련하여 사용하는 모든 예방 조치를 포함하되 이에 국한되지 않음)를 취하고, (ii) 목적과 관련하여 해당 정보를 알아야 하고 본 계약에 상응하는 엄격한 기밀 유지 의무에 이전에 구속된 사람을 제외한 제삼자에게 기밀 정보 또는 그로부터 파생되는 정보를 공개하지 않고, (iii) 목적과 관련하여 필요한 경우를 제외한 어떠한 경우에도 기밀 정보를 사용하지 않고, (iv) 해당 기밀 정보를 복제 또는 리버스 엔지니어링하지 않고, (v) 이러한 기밀 정보 또는 관련 제품을 (미국 또는 기타 해당 수출 통제 법률 또는 규정의 의미 내에서) 수출 또는 재수출하지 않는다는 것에 동의합니다. 수령 당사자는 본 계약의 하위 조항 (ii)에 따라 기밀 정보를 공개하는 제삼자에 의한 작위 및 부작위에 대해 책임을 져야 합니다. 강제 공개. 수령 당사자는 법률에 의해 공개 당사자의 기밀 정보를 강제로 공개해야 하는 경우, 공개 당사자에게 그러한 강제 공개(법적으로 허용되는 한도 이내) 및 합당한 지원에 대해 사전 통지해야 하며, 공개 당사자가 공개에 대해 이의를 제기하려 하는 경우 공개 당사자의 비용으로 사전 통지합니다. 수령 당사자는 공개를 제한하고 기밀 취급 및 보호 명령을 얻기 위해 상업적으로 합당한 노력을 기울여야 하고 공개 당사자가 그 과정에 참여할 수 있도록 합니다. 기밀 정보 및 기타 자료의 소유권. 공개 당사자와 수령 당사자 사이의 합의에 따라, 공개 당사자는 공개 당사자, 수령 당사자 또는 기타 제삼자가 생성했는지 여부와 관계없이 공개 당사자의 모든 기밀 정보의 유일하고 배타적인 소유자이며, 기밀 정보에 대한 라이선스 또는 기타 권리는 본 계약에 따라 부여되거나 암시되지 않습니다. 한 당사자에게 상대방이 제공한 모든 유형의 자료는 해당 자료를 제공하는 당사자의 자산으로 유지되며, 합당한 요청이 있는 경우 사본과 함께 해당 당사자에게 즉시 반환됩니다. 특허 또는 기타 지적 재산권에 따라 부여된 라이선스는 본 계약에 의해 또는 본 계약에 따라 작성된 기밀 정보의 공개에 의해 부여되거나 전달되지 않습니다. 보증 없음. 모든 기밀 정보는 그 정확성 또는 완전성에 대해 명시적, 묵시적 또는 다른 형태의 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 기밀 정보의 반환 또는 폐기. 언제든지 공개 당사자의 요청이 있을 경우, 수령 당사자는 즉시 공개 당사자의 모든 기밀 정보 및 기밀 정보를 포함한 모든 문서 또는 매체 및 그에 관한 모든 복제 또는 추출물을 폐기하고 공개 당사자에게 반환합니다. 수령 당사자는 본 계약의 어떠한 조항도 (i) 공개 당사자의 기밀 정보의 공개를 요구하거나, (ii) 공개 당사자가 거래를 진행하거나 관계를 형성하도록 요구할 수 없다는 것을 이해합니다. 금지명령 구제. 수령 당사자는 공개 당사자의 기밀 정보가 가진 고유한 성격 때문에 본 계약에 따른 의무를 위반하는 것에 적절한 구제책이 없을 수 있음을 인정하고 이에 동의합니다. 따라서 그러한 위반 또는 위반 위험이 있으면 공개 당사자는 법률에 규정된 모든 구제책 이외에 보증금 지불을 요구하지 않고 적절한 형평법상의 구제를 요구할 권리가 있습니다. 보호 기간. 본 계약의 기밀 유지 의무는 계약 기간 중 공개되는 내용에만 적용되며 공개한 날짜로부터 3년 동안 유지됩니다.

기간 및 해지

본 계약은 발효일에 시작되어 해지되기까지("기간") 유효한 상태를 유지합니다. 일방 당사자는 상대방에게 그러한 해지 30일 전에 서면으로 통지함으로써 편리한 시간에 언제든지 본 계약을 해지할 수 있습니다. Slack은 귀하가 본 계약을 위반하는 즉시 본 계약을 해지할 수 있습니다.

책임의 제한

한 당사자의 중과실 또는 계획적인 불법 행위와 관련된 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 본 계약으로 인해 발생하거나 그와 관련하여 발생한 귀하 또는 Slack이 부담해야 할 책임 총액(계약, 불법 행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없이)은 미화 1만 달러($10,000)를 초과하지 않습니다.

한 당사자의 중과실 또는 계획적인 불법 행위와 관련된 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 각 당사자는 이익 또는 수익 손실이나 간접적, 특수적, 부수적, 결과적, 보장적, 징벌적 손해에 대해 원인을 불문하고 상대방 또는 제삼자에게 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이는 계약, 불법행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없으며 당사자가 그러한 피해 가능성을 사전에 알고 있었던 경우도 마찬가지입니다. 전술한 책임 부인은 관련 법률에서 금지하는 경우 적용되지 않습니다.

아일랜드 법률이 본 계약에 적용되는 경우 “중과실”은 연관된 관리 의무에 관계없이 행동의 결과에 대한 무의미 또는 무관심, 무모하고 고의로 무시하는 행위와 함께 상당한 수준으로 충족되지 않는 극도의 과실로 정의됩니다.

기타