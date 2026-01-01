Slack 合作夥伴方案條款

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

Slack 合作夥伴

感謝您有興趣成為 Slack 正式合作夥伴。雖然您提交資訊並開始與 Slack 展開對話是令人興奮的第一步，但請您留意，提交資訊及探索與 Slack 團隊的合作機會，並不代表您已成為 Slack 正式合作夥伴。請詳細閱讀 Slack 合作夥伴條款。您探索成為 Slack 合作夥伴機會而與 Slack 之間進行的任何交流，均受到本合約規範。有關 Slack 與合作夥伴的詳細資訊，請參閱我們的合作夥伴頁。

Slack 合作夥伴條款

本 Slack 合作夥伴條款 (以下稱「合約」) 規範您參與成為 Slack 合作夥伴 (若適用) 的相關事宜，係 Slack 簽約實體 (以下稱「Slack」) 與您或您所代表的實體 (以下稱「您」或「Slack 合作夥伴」)。本合約自您提交成為 Slack 平台合作夥伴之日起生效 (以下稱「生效日」)。您聲明具有合法能力簽訂本合約，若您代表公司等實體簽訂本合約，您聲明已取得合法授權可拘束該實體履行本合約。

機密資訊

當事人可能希望相互揭露有關本方案的機密資訊 (定義如後) (以下稱為「目的」)。

機密資訊： 「機密資訊」是指當事人或其關係企業 (為「收受方」) 自他方或其關係企業 (為「揭露方」)取得的揭露方業務相關機密資訊 (包括但不限於電腦程式、工程圖、演算法、技術訣竅、公式、流程、概念、發明 (無論是否可受專利保護)、示意圖及其他技術、商業、財務、客戶、產品開發計畫、預測、策略及資訊)。縱有前述定義，本協議的揭露方「機密資訊」必須符合以下條件：(1) 以實體形式揭露，並標明「機密」、「專有」或類似字樣；(2) 以非實體形式揭露，並於揭露時指明為機密；或 (3) 合理人士根據資訊性質及揭露方法，將認定為機密資訊。本協議之性質及簽訂，以及雙方當事人間的潛在業務關係，亦屬於雙方當事人的機密資訊。「關係企業」是指與標的實體間具有直接或間接控制、受控制或同受控制關係的實體，其中「控制」是指直接或間接持有或控制標的實體表決權超過 50%。機密資訊不包括以下資訊：(i) 於揭露時或之後公開，且不可歸責於收受方或其關係企業、代理人、顧問或員工；(ii) 收受方以非機密方式，由其他來源取得，且就其所知，該來源有權揭露該項資訊；或 (iii) 可證實為收受方所獨立開發。針對第 (ii) 項情況，若收受方後續獲知該來源無權揭露資訊，自其獲知時起，該項資訊應屬於機密資訊。 Slack 專屬元件。 縱有任何不同規定，Slack 若向您揭露或提供非公開之「Slack」軟體即服務通訊平台的特色或功能，包括但不限於非公開或正式發行前的工具、產品、環境或 API 及任何相關說明文件 (以下稱「Slack 專屬元件」)，該專屬元件及其中包含的任何資料或資訊將構成 Slack 的專屬機密資訊，本合約機密條款應持續適用於 Slack 專屬元件，直至該 Slack 專屬元件非因您或您的關係企業、代理人、顧問或員工之過失而成為大眾普遍可得之資訊。 意見回饋： 縱有任何不同規定，您對 Slack 或您本身提供的產品或服務可提供任何建議、評論或意見回饋 (「意見回饋」)。任何意見回饋均為自願提供，Slack 於本合約期間或合約期滿後，得基於任何目的商業利用意見反饋中任何權利，對您無需承擔任何義務或補償。意見回饋不視為您的機密資訊。 不得使用與保密義務。 收受方同意 (i) 以機密方式保管揭露方的機密資訊，並採取適當預防措施，保護此類資訊 (包括但不限於收受方為自有機密資料採取的所有預防措施)；(ii) 除基於目的而有必要知悉，並負有嚴格程度不低於本協議所設保密義務者外，不向第三方揭露機密資訊，或由機密資訊衍生的資訊；(iii) 除為達到目的所需的情況外，不以任何方式使用機密資訊；(iv) 不針對機密資訊進行複製或反向還原工程；以及 (v) 不出口或再出口 (定義如美國或其他相關出口管制法規) 該等機密資訊或其產物)。收受方依第 (ii) 項揭露機密資訊後，即必須為第三方的作為及不作為負責。 強制揭露： 若法律強制要求收受方揭露揭露方的機密資訊，應事先通知揭露方該強制揭露情事 (在法律許可範圍內)，若揭露方有意針對強制揭露情事提出異議，收受方應提供合理協助，相關費用應由揭露方負擔。收受方應盡商業合理努力限制揭露範圍，以及爭取保密待遇或保護令，並允許揭露方參與相關法律程序。 機密資訊及其他資料所有權： 在揭露方與收受方之間，揭露方是其所有機密資訊 (無論自行創作或由收受方或任何第三方創作) 的唯一所有權人，本合約並未明確或默示授予任何機密資訊的許可或其他權利。任一方提供給他方的一切有形材料均屬於提供方的財產，提供方提出合理要求時應立即連同所有副本一併歸還。本合約內容或揭露方向收受方揭露任何機密資訊，不代表本合約任一方獲得任何專利或其他智慧財產權之授權或讓與。 無擔保： 所有機密資訊均以「現狀」提供，無任何關於正確或完整的明示、默示或其他擔保。 歸還或銷毀機密資訊： 若揭露方提出要求，收受方應立即銷毀或歸還揭露方的所有機密資訊，含有機密資訊的文件或媒體，以及所有複本或節本。收受方瞭解本條款並未 (i) 規定揭露方必須揭露機密資訊；或 (ii) 規定揭露方必須進行交易或建立關係。 禁制令救濟。 收受方確認並同意，考量揭露方的機密資訊具有獨特性，若違反本條款所載義務，可能對揭露方造成無法彌補的損害，且無適當法律救濟；若有此類情況，揭露方除既有法律救濟外，另有權尋求適當衡平救濟，無需提交保證金。 保護期間： 本保密義務僅適用於合約期間揭露之情事，並自揭露之日起存續三 (3) 年。

期間及終止

本合約有效期間自生效日起至合約終止日為止 (「合約期間」)。任一方隨時得無須附理由終止本合約，僅須於 30 天前以書面通知他方。您若違反本合約，Slack 得立即終止本合約。

責任限制

您或 Slack 因本合約產生或與此相關之任何責任 (無論基於侵權或任何責任理論)，承擔的責任總額不超過一萬美元 ($10,000)，但一方重大過失或故意不當行為導致的賠償責任不在此限。

任一方對他方或任何第三方概無須承擔任何獲利或營收損失、間接、特別、附帶、衍生、補償或懲罰性損害賠償，無論是根據契約、侵權或其他責任理論，或是否已知該等損害可能發生，但一方重大過失或故意不當行為導致的賠償責任不在此限。上述免責聲明僅於合法範圍內適用。

若本合約之準據法適用愛爾蘭法律，則「重大過失」係指極端的過失程度，其中可能涉及嚴重違反任何程度的注意義務，同時掉以輕心、漠不關心、魯莽或不顧後果。

其他事項