Sociétés affiliées de Slack
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Affiliés de Slack
Voici la liste des sociétés affiliées de Slack. À mesure que nos activités évoluent, la liste peut changer. Veuillez donc consulter cette page pour obtenir des mises à jour.
|Nom de l’entité
|Pays de l’entité
|Slack Australia Pty Limited
|Australie
|Slack Canada Limited
|Canada
|Slack France (SAS)
|France
|Slack Technologies GmbH
|Allemagne
|Slack Technologies India, LLP
|Inde
|Slack Technologies Limited
|Irlande
|Slack Netherlands B.V.
|Pays-Bas
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|Singapour
|Slack Technologies Korea, LLC
|Corée du Sud
|Slack Sweden AB
|Suède
|Slack UK Limited
|Royaume-Uni
|Slack Technologies, LLC
|États-Unis
Voici la liste des sociétés affiliées de Salesforce. À mesure que les activités de Salesforce évoluent, la liste peut changer. Veuillez donc consulter cette page pour obtenir des mises à jour.
|Nom de l’entité
|Pays de l’entité
|Salesforce Argentina S.R.L.
|Argentine
|SFDC Australia Pty. Ltd.
|Australie
|SFDC Austria GmbH
|Autriche
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|Brésil
|salesforce.com Canada Corporation
|Canada
|salesforce.com France S.A.S.
|France
|Salesforce.org Germany GmbH
|Allemagne
|salesforce.com Hong Kong Limited
|Hong Kong
|salesforce.com India Private Limited
|Inde
|SFDC Ireland Limited
|Irlande
|salesforce.com Israel Ltd.
|Israël
|salesforce.com Italy S.r.l.
|Italie
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|Japon
|salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
|Singapour
|Salesforce.com Korea Limited
|Corée du Sud
|salesforce Systems Spain, S.L.
|Espagne
|SFDC Sweden AB
|Suède
|salesforce.com sarl
|Suisse
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|Thaïlande
|SFDC Netherlands B.V.
|The Netherlands
|Salesforce UK Limited
|Royaume-Uni
|Salesforce.org EMEA Limited
|Royaume-Uni
|Quip, LLC
|États-Unis
|Salesforce, Inc.
|États-Unis
|Salesforce.org
|États-Unis