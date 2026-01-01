Sociétés affiliées de Slack

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Affiliés de Slack

Voici la liste des sociétés affiliées de Slack. À mesure que nos activités évoluent, la liste peut changer. Veuillez donc consulter cette page pour obtenir des mises à jour.

Nom de l’entitéPays de l’entité
Slack Australia Pty LimitedAustralie
Slack Canada LimitedCanada
Slack France (SAS)France
Slack Technologies GmbHAllemagne
Slack Technologies India, LLPInde
Slack Technologies LimitedIrlande
Slack Netherlands B.V.Pays-Bas
Slack Singapore Pte. Ltd.Singapour
Slack Technologies Korea, LLCCorée du Sud
Slack Sweden ABSuède
Slack UK LimitedRoyaume-Uni
Slack Technologies, LLCÉtats-Unis

Voici la liste des sociétés affiliées de Salesforce. À mesure que les activités de Salesforce évoluent, la liste peut changer. Veuillez donc consulter cette page pour obtenir des mises à jour.

Nom de l’entitéPays de l’entité
Salesforce Argentina S.R.L.Argentine
SFDC Australia Pty. Ltd.Australie
SFDC Austria GmbHAutriche
Salesforce Tecnologia, Ltda.Brésil
salesforce.com Canada CorporationCanada
salesforce.com France S.A.S.France
Salesforce.org Germany GmbHAllemagne
salesforce.com Hong Kong LimitedHong Kong
salesforce.com India Private LimitedInde
SFDC Ireland LimitedIrlande
salesforce.com Israel Ltd.Israël
salesforce.com Italy S.r.l.Italie
Salesforce Japan Co., Ltd.Japon
salesforce.com Singapore Pte. Ltd.Singapour
Salesforce.com Korea LimitedCorée du Sud
salesforce Systems Spain, S.L.Espagne
SFDC Sweden ABSuède
salesforce.com sarlSuisse
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.Thaïlande
SFDC Netherlands B.V.The Netherlands
Salesforce UK LimitedRoyaume-Uni
Salesforce.org EMEA LimitedRoyaume-Uni
Quip, LLCÉtats-Unis
Salesforce, Inc.États-Unis
Salesforce.orgÉtats-Unis