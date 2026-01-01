Accord de services principaux
Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.
Dernière mise à jour : 25 avril 2023
L’Accord de services principaux et les Conditions supplémentaires de Slack (ensemble, les « Conditions de Slack ») décrivent vos droits et responsabilités lorsque vous utilisez nos outils de productivité et notre plateforme d’espace de travail en ligne (les « Services »).
Si vous êtes le « Client », les Conditions de Slack régissent votre accès et votre utilisation de nos Services. Si vous êtes invité(e) dans un espace de travail configuré par le Client, les Conditions d’utilisation des services (les « Conditions d’utilisation ») régissent votre accès et votre utilisation des Services.
Veuillez lire attentivement les Conditions de Slack car elles constituent un contrat juridiquement contraignant entre vous et nous. L’Accord de services principaux est disponible via le lien Salesforce suivant, car Slack est une entreprise Salesforce :
Voici un lien vers les Conditions supplémentaires de Slack :
Conditions supplémentaires de Slack
Vous trouverez ci-dessous des liens vers d’autres ressources utiles, qui apportent des précisions sur les fonctionnalités, les politiques et les pratiques de Slack.
Ressources supplémentaires
- Guide d'exportation de données avec Slack
- Règles de confidentialité de Slack
- Conditions d’utilisation de Slack
- Livre blanc « L'approche Slack en matière de sécurité » [PDF]
- Page sécurité de Slack
- Transparence et conformité de Slack
- Qui est le Client ?
- Instructions de traitement
- Passage au forfait inférieur pour non-paiement
- Principes de confidentialité : recherche, apprentissage et intelligence