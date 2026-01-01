Contrato de Serviços Principais

Última atualização: 25 de abril de 2023

O Contrato de Serviços Principais e os Termos Complementares do Slack (coletivamente, os “Termos do Slack”) descrevem os direitos e as responsabilidades que você tem ao usar nossas ferramentas e nossa plataforma de produtividade no local de trabalho on-line (os “Serviços”).

Caso você seja “Cliente”, os Termos do Slack regem o acesso aos nossos Serviços e o uso deles. Se você recebeu um convite para participar de um workspace que um Cliente configurou, os Termos de Serviço do Usuário (os “Termos do Usuário”) regem o acesso aos Serviços e o uso deles.

Leia os Termos do Slack com atenção, pois eles são um contrato vinculante entre nós e você. Como o Slack é uma empresa Salesforce, o Contrato de Serviços Principais está disponível no seguinte link da Salesforce:

Contrato de Serviços Principais

Aqui há um link para os Termos Complementares do Slack:

Termos Complementares do Slack

Abaixo estão outros recursos úteis, que explicam a funcionalidade, as políticas e as práticas do produto Slack.

Recursos adicionais