Termos de Serviço do Fórum da Comunidade Slack

Data de entrada em vigor: 1.º de setembro de 2021

O Fórum da Comunidade Slack é um espaço para interagir com outras pessoas e compartilhar conhecimentos, informações e experiências de uso do Slack. Os termos do usuário abaixo se aplicam a todas as pessoas que usam o Fórum da Comunidade Slack. “Nós”, “nosso”, “nossa” e “nos” se referem à entidade aplicável do Slack. “Você”, “seu” e “sua” se referem a você, usuário individual e participante do Fórum da Comunidade Slack.

Regras de participação no Fórum da Comunidade

Todo uso do Fórum da Comunidade Slack está sujeito a estes Termos, à Política de Privacidade e ao Código de Conduta da Comunidade de Desenvolvedores. Ao fazer o registro no Fórum da Comunidade Slack, você concorda em cumprir todas as políticas aplicáveis do Slack. Além disso, os usuários devem monitorar e controlar todas as atividades conduzidas na sua conta do Fórum da Comunidade Slack e empreender todos os esforços razoáveis para manter confidenciais todas as senhas e informações de login.

Os usuários do Fórum da Comunidade Slack não devem:

fazer upload ou postar links no Fórum da Comunidade Slack de qualquer tecnologia nociva ou maliciosa, incluindo malware, que acesse ilegalmente informações de propriedade do Slack ou de terceiros.

postar conteúdo que viole as leis e as normas governamentais aplicáveis, incluindo, entre outros, todas as leis de propriedade intelectual, dados, privacidade e controle de exportação, além de normas promulgadas por agências governamentais, incluindo quaisquer regras de bolsas de valores nacionais ou de outro tipo.

permitir que outra pessoa poste na sua conta ou em seu nome.

postar conteúdo que seja abusivo, ofensivo, vulgar, obsceno, odioso, racista ou intolerante, ameaçador, caluniador, difamatório ou fraudulento.

divulgar a identidade pessoal de outra pessoa ou postar conteúdo que inclua informações particulares ou pessoais de outra pessoa, incluindo, entre outros, informações de perfil do fórum da comunidade, imagens, números de telefone pessoal, endereços de e-mail, endereços e números de previdência social.

postar conteúdo do qual o usuário não possui os direitos necessários por lei e de acordo com relações contratuais e fiduciárias, como informações proprietárias e confidenciais descobertas ou divulgadas como parte de relações empregatícias ou de acordo com contratos de não divulgação.

postar spam nem publicidade.

imitar pessoas ou entidades, declarar falsamente ou desvirtuar de outra forma a afiliação com uma pessoa, organização ou entidade do Slack.

interferir no funcionamento ou na integridade do Fórum da Comunidade Slack ou de qualquer informação, dados, conteúdo ou outros materiais disponíveis no Fórum da Comunidade Slack ou por meio dele, tampouco interrompê-los.

acessar o Fórum da Comunidade Slack para criar um produto ou serviço semelhante ou concorrente ou copiar ideias, recursos, funções ou gráficos do Fórum da Comunidade Slack.

autorizar, permitir, habilitar, induzir ou incentivar terceiros a fazer qualquer uma das ações acima.

realizar qualquer ação que viole estes Termos.

Notifique-nos prontamente se você tomar conhecimento ou tiver suspeitas razoáveis de atividades ilegais ou não autorizadas ou uma violação de segurança que envolva sua conta, incluindo perda, roubo, divulgação ou uso não autorizado de um nome de usuário, senha ou conta.

Envios de usuários, conteúdo gerado por membros e informações de perfil

Como usuário do Fórum da Comunidade Slack, você pode disponibilizar informações, dados, gráficos, sons, vídeos, mensagens, perfis e outros materiais e conteúdo, cada um dos quais é chamado de “Envio”, no Fórum da Comunidade Slack. Os Envios incluem, entre outros, todos os comentários, sugestões, conselhos e ideias, incluindo aqueles feitos ou oferecidos sobre um produto ou recurso do Slack existente ou em potencial. Todos os Envios estão sujeitos às mesmas disposições de licenciamento contidas neste documento.

Os usuários são os únicos responsáveis por todos os Envios ao Fórum da Comunidade Slack. O Slack não tem controle sobre os Envios dos usuários, e nós não endossamos o Envio de nenhum usuário. Além disso, o Slack não faz promessas sobre a confiabilidade de nenhuma fonte ou sobre a precisão, a segurança ou os direitos de propriedade intelectual de nenhum Envio. Ao postar um Envio, você declara e garante que possui ou detém todos os direitos de propriedade intelectual necessários para compartilhar todo o conteúdo contido em tal Envio ou fazer upload dele, e que o Envio não infringe os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas.

Licenças

Quando você envia conteúdo ao Fórum da Comunidade Slack, o Envio continua da sua propriedade. Em cada Envio, você concede ao Slack uma licença ilimitada, irrevogável, perpétua e livre de royalties para acessar, usar, reproduzir, exibir, sublicenciar, executar e distribuir qualquer conteúdo de Envio, feedback, sugestões ou ideias, assim como criar trabalhos derivados deles, para qualquer propósito e sem nenhuma obrigação ou compensação para você.

Caso disponibilize ideias e sugestões sobre produtos ou serviços do Slack por meio do Fórum da Comunidade Slack, você reconhece e concorda que a postagem de tal Envio não o torna inventor de nenhuma invenção que possa surgir durante o desenvolvimento de qualquer produto ou serviço do Slack, incluindo aqueles que possam incorporar as contribuições dos usuários no Fórum da Comunidade Slack ou que estejam a elas relacionados. Caso, não obstante o anterior, retenha qualquer direito, titularidade ou interesse relacionado a uma invenção, você concorda em atribuir ao Slack todo direito, titularidade e interesse relacionado a tal invenção, com vigência imediata após a concepção, a criação ou o desenvolvimento da invenção. Na medida em que você retém qualquer direito ou interesse relacionado a uma invenção após toda a cessão permitida, você renuncia a todas as reivindicações sobre tais direitos ou interesses contra o Slack e os afiliados dele, assim como qualquer usuário de um produto ou serviço do Slack. Além disso, você concede ao Slack uma licença ilimitada, irrevogável, perpétua e livre de royalties para acessar, usar, reproduzir, exibir, sublicenciar, executar, distribuir, modificar, produzir, vender, oferecer para vender, importar, analisar e explorar toda ou qualquer parte de tal invenção, assim como criar trabalhos derivados dela. Você renuncia a qualquer reivindicação por infração, apropriação indevida ou outra violação de qualquer invenção ou direitos de propriedade intelectual atribuídos ou licenciados sob estes Termos.

Moderação

A finalidade do Fórum da Comunidade Slack é ser um lugar onde os usuários de produtos e serviços do Slack se conectam, comunicam e compartilham informações, experiências, conselhos e sugestões sobre produtos e serviços do Slack. Para garantir e promover um ambiente positivo, o Slack pode designar funcionários para atuar como moderadores/administradores do Fórum da Comunidade Slack (“Moderadores da Comunidade”). O Slack se reserva o direito de remover e alterar qualquer Envio de usuário ao Fórum da Comunidade Slack a qualquer momento, com ou sem aviso prévio, por violação destes Termos, das Diretrizes do Fórum da Comunidade, da Política de Uso Aceitável, da Política de Privacidade ou do Código de Conduta da Comunidade de Desenvolvedores; por, de outra forma, ser considerado inadequado e/ou ilegal; ou por qualquer outro motivo. O Slack tem o direito de bloquear usuários que violem estes Termos ou as Diretrizes do Fórum da Comunidade e impedir que eles postem e/ou encerrar a conta do usuário no Fórum da Comunidade Slack.

Direitos de propriedade intelectual e Política do DMCA

Nós levamos a sério os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas e exigimos que os usuários do Fórum da Comunidade Slack façam o mesmo. Caso você tenha direitos autorais ou autoridade para agir em nome de um proprietário de direitos autorais e queira reivindicar que um terceiro está infringindo esse material no Fórum da Comunidade Slack ou por meio dele, siga os procedimentos descritos na nossa Política do DMCA, disponível em https://slack.com/dmca-policy.

Isenção de responsabilidade de garantia

O FÓRUM DA COMUNIDADE SLACK E TODOS OS COMPONENTES E INFORMAÇÕES RELACIONADOS SÃO FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E CONFORME DISPONÍVEIS SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO. ALÉM DISSO, O SLACK EXPRESSAMENTE REFUTA TODA E QUALQUER GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO AS GARANTIAS SUBENTENDIDAS DE COMERCIABILIDADE, TÍTULO, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO VIOLAÇÃO. O CLIENTE RECONHECE QUE O SLACK NÃO GARANTE QUE OS SERVIÇOS SERÃO ININTERRUPTOS, OPORTUNOS, SEGUROS OU LIVRES DE ERROS.

Limitação de responsabilidade

NEM O SLACK NEM NENHUM DOS DIRETORES, FUNCIONÁRIOS, LICENCIADORES OU AFILIADOS DELE SÃO RESPONSÁVEIS PERANTE VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO POR DANOS INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES DECORRENTES DA SUA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DA COMUNIDADE SLACK OU A ELA RELACIONADOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE RECEITA, DANOS POR PERDA DE LUCROS, BOA-FÉ, USO, DADOS OU OUTRAS PERDAS INTANGÍVEIS, SEJA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO OU SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE E INDEPENDENTEMENTE DA PARTE TER SIDO NOTIFICADA OU NÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Indenização

Você defenderá e indenizará o Slack e os afiliados dele, assim como diretores, funcionários e contratados, por todas e quaisquer alegações de terceiros decorrentes dos seguintes casos ou a eles relacionadas: (a) seu uso ou tentativa de uso do Fórum da Comunidade Slack em violação a estes Termos; (b) sua violação de qualquer lei ou dos direitos de qualquer terceiro; ou (c) quaisquer Envios que você postar no Fórum da Comunidade Slack, incluindo, entre outros, qualquer alegação de infração, apropriação indevida ou violação de qualquer propriedade intelectual, privacidade ou outros direitos.

Modificações

Conforme a nossa empresa evolui, nós podemos mudar estes Termos, a Política de Uso Aceitável e outras políticas relacionadas ao Fórum da Comunidade Slack. Quaisquer revisões materiais destes Termos entrarão em vigor na data em que nós publicarmos a mudança. Caso você use os Serviços após a data efetiva de quaisquer alterações, tal uso constituirá sua aceitação dos termos e condições revisados.

Divisibilidade

Os Termos entrarão em vigor até a extensão máxima permitida pela legislação aplicável. Se qualquer disposição dos Termos for considerada por um tribunal de jurisdição competente como contrária à lei, a disposição será modificada pelo tribunal e interpretada de modo a melhor atender aos objetivos da disposição original na medida máxima permitida pela lei. As disposições restantes dos Termos permanecerão em vigor.

Legislação aplicável; Local

Estes Termos constituem um contrato vinculante. O descumprimento deles pode resultar em ações legais. Este contrato e qualquer disputa oriunda das disposições aqui colocadas ou a elas relacionada são regidos exclusivamente pelas leis internas do Estado da Califórnia sem considerar conflitos com as legislações ou regras da Convenção das Nações Unidas sobre Vendas Internacionais de Mercadorias. Os tribunais estaduais e federais localizados no condado de São Francisco, na Califórnia, têm jurisdição exclusiva para julgar qualquer disputa oriunda deste Contrato ou a ele relacionada.