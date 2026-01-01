Conditions d’utilisation du forum de la Communauté Slack

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Entrée en vigueur : 1er septembre 2021

Le forum de la Communauté Slack est un espace dans lequel vous pouvez interagir avec vos pairs et partager des connaissances, des informations et votre expérience d’utilisation de Slack. Les Conditions d’utilisation de la Communauté Slack suivantes s’appliquent à tous les utilisateurs du forum de la Communauté Slack. « Nous » et « notre » désignent l’entité Slack applicable. « Vous » et « votre » font référence à vous en tant qu’utilisateur individuel et participant au forum de la Communauté Slack.

Règles de participation au forum de la Communauté Slack

Toute utilisation du forum de la Communauté Slack est régie par ces Conditions, les Règles de confidentialité et le Code de conduite de la communauté des développeurs. En vous inscrivant sur le forum de la Communauté Slack, vous acceptez toutes les politiques Slack applicables. En outre, les utilisateurs du forum de la Communauté Slack s’engagent à suivre et à contrôler toute activité réalisée par le biais de leur compte associé au forum de la Communauté Slack et à mettre en œuvre tous les efforts raisonnables pour protéger la confidentialité de tous les mots de passe et des informations d’identification pour le forum de la Communauté Slack.

Les utilisateurs du forum de la Communauté Slack s’engagent à ne jamais :

charger sur ou depuis le forum de la Communauté Slack toute technologie malveillante ou dangereuse, y compris les programmes malveillants, qui accèdent illégalement aux informations détenues par Slack ou tout tiers ;

publier tout contenu en violation des lois et les réglementations gouvernementales applicables, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les lois sur la propriété intellectuelle, les données, la confidentialité et le contrôle des exportations, ainsi que les règlements promulgués par des organismes gouvernementaux, y compris, mais sans s’y limiter, toute règle de toute bourse nationale et autres bourses des valeurs ;

autoriser une autre personne à publier du contenu depuis son compte ou en son nom ;

publier du contenu violent, offensant, vulgaire, obscène, haineux, raciste ou sectaire, menaçant, diffamatoire ou frauduleux ;

divulguer des informations personnelles ou publier du contenu qui comprend des informations personnelles ou privées sur une autre personne, y compris, mais sans s’y limiter, des informations de profil de forums communautaires, une image, un numéro de téléphone personnel, une adresse e-mail, une adresse et un numéro de sécurité sociale ;

publier du contenu pour lequel l’utilisateur ne détient pas tous les droits requis en vertu de la loi et dans le cadre de relations contractuelles et fiduciaires (telles que les informations exclusives et confidentielles acquises ou divulguées dans le cadre de relations professionnelles ou en vertu d’accords de non-divulgation) ;

publier du contenu indésirable ou publicitaire ;

usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou déclarer ou représenter faussement une affiliation avec une certaine personne, organisation ou entité de Slack ;

créer des interférences ou perturber le fonctionnement ou l’intégrité du forum de la Communauté Slack ou de toutes informations, toutes données, tout contenu ou tout autre support disponible sur ou par le biais du forum de la Communauté Slack.

accéder au forum de la Communauté Slack afin de créer un produit ou service similaire ou concurrent, ou de copier les idées, les fonctionnalités, les fonctions ou le graphisme du forum de la Communauté Slack ;

autoriser, permettre, habiliter, inciter ou encourager un tiers à agir comme décrit ci-dessus ;

commettre une quelconque violation de l’esprit des présentes Conditions.

Avisez-nous rapidement si vous avez connaissance ou suspectez raisonnablement l’existence de toute activité illégale ou non autorisée ou d’une violation de sécurité impliquant votre compte, y compris toute perte, tout vol, ou toute divulgation ou utilisation non autorisée d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe ou d’un compte.

Demandes des utilisateurs, contenu généré par un membre et informations de profil

En tant qu’utilisateur du forum de la Communauté Slack, vous serez sans doute en mesure de créer des informations, données, illustrations, sons, vidéos, messages, profils et autres types de support et de contenu, chacun associé à une « demande » et disponible par le biais du forum de la Communauté Slack. Les demandes comprennent, sans s’y limiter, les commentaires, suggestions, conseils et idées, y compris ceux créés ou soumis à une fonctionnalité ou un produit Slack existant ou potentiel. Toutes les demandes sont régies par les conditions d’octroi de licence stipulées dans les présentes.

Les utilisateurs assument l’entière responsabilité de toutes les demandes soumises au forum de la Communauté Slack. Slack n’exerce aucun contrôle sur les demandes des utilisateurs, et nous ne soutenons aucune demande d’utilisateur. En outre, Slack ne fournit aucune garantie quant à la fiabilité de toute source ou la précision, le caractère sûr ou les droits de propriété intellectuelle de toute demande. En publiant une demande, vous déclarez et garantissez que vous possédez ou êtes titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour charger ou partager tout le contenu de votre demande et que ladite demande n’enfreint en aucun cas les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes.

Licences

Lorsque vous publiez du contenu sur le forum de la Communauté Slack, vous n’abandonnez pas les droits de propriété de votre demande. Au lieu de cela, vous octroyez à Slack une licence libre de redevance, illimitée, irrévocable et perpétuelle permettant l’accès, l’utilisation, la reproduction, l’affichage, la préparation de travaux dérivés, l’octroi de sous-licences, l’exécution et la distribution de tout contenu de la demande, tout retour, toute suggestion ou toute idée, à toutes fins et sans aucune obligation ou compensation à votre égard.

Si, par le biais du forum de la Communauté Slack, vous mettez à disposition des idées et des suggestions concernant des produits ou services Slack, vous reconnaissez et convenez que la publication d’une telle demande ne fait en aucun cas de vous l’inventeur de toute invention pouvant naître lors de la conception de tout produit ou service Slack, y compris ceux pouvant intégrer ou concerner des contributions des utilisateurs au forum de la Communauté Slack. Si, en dépit de ce qui est mentionné précédemment, vous conservez un droit, un titre ou un intérêt en lien avec toute invention, vous consentez à céder à Slack tout droit, titre et intérêt en lien avec cette invention, ce qui prend effet dès l’élaboration, la conception et la création de l’invention. Dans la mesure où vous conservez un droit ou un intérêt en lien avec une invention après toute cession autorisée, vous renoncez à toute réclamation concernant ces droits ou intérêts à l’encontre de Slack et de ses affiliés, et de tout utilisateur d’un produit ou service de Slack. En outre, vous octroyez à Slack une licence libre de redevance, illimitée, irrévocable et perpétuelle qui autorise l’accès, l’utilisation, la reproduction, l’affichage, la préparation de travaux dérivés, l’octroi de sous-licences, l’exécution, la distribution, la modification, la création, la vente, la proposition à la vente, l’importation, l’analyse et l’exploitation de ladite invention partiellement ou dans sa totalité. Vous renoncez et abandonnez toute réclamation à Slack concernant l’infraction, le détournement ou toute autre violation de toute invention ou des droits d’auteur cédés ou faisant l’objet d’une sous-licence en vertu des présentes Conditions.

Modération

Le forum de la Communauté Slack est destiné à être un lieu où les utilisateurs des produits et services de Slack interagissent, communiquent et partagent des informations, des anecdotes, des astuces et des idées concernant les produits et services Slack. En vue de fournir et de protéger cet environnement positif, Slack est susceptible d’attribuer à certains employés de Slack le rôle de modérateur/d’administrateur sur le forum de la Communauté Slack (dénommés les « modérateurs de la Communauté Slack »). Slack se réserve le droit, à sa discrétion, de supprimer et de modifier toute demande d’utilisateur soumise sur le forum de la Communauté Slack en tout temps, avec ou sans préavis : en cas de violation des présentes Conditions, des directives du forum de la Communauté Slack, de la politique d’utilisation acceptable, des Règles de confidentialité ou du code de conduite de la communauté des développeurs ; si la demande est jugée déplacée et/ou illégale ; ou pour toute autre raison. Slack se réserve le droit, à sa discrétion, de bloquer les utilisateurs qui enfreignent les présentes Conditions ou les directives du forum de la Communauté Slack par leur activité de publication, et/ou de clôturer le compte de l’utilisateur sur le forum de la Communauté Slack.

Droits de propriété intellectuelle et Politique DMCA

Nous prenons les droits de propriété intellectuelle au sérieux et exigeons que nos utilisateurs du forum de la Communauté Slack fassent de même. Si vous êtes titulaire de droits d’auteur ou si vous disposez de l’autorité d’agir au nom d’un titulaire de droits d’auteur et que vous souhaitez signaler leur violation par un tiers sur ou via le forum de la Communauté Slack, veuillez suivre la procédure décrite dans notre Politique DMCA, disponible à l’adresse suivante : https://slack.com/dmca-policy.

Exonération de responsabilité

LE FORUM DE LA COMMUNAUTÉ SLACK ET TOUS LES COMPOSANTS ET INFORMATIONS CONNEXES SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET « TELS QUE DISPONIBLES », SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. SLACK REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE TITRE, D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON. LE CLIENT RECONNAÎT QUE SLACK NE GARANTIT EN AUCUNE MANIÈRE QUE LES SERVICES SERONT ININTERROMPUS, PONCTUELS, SÉCURISÉS OU EXEMPTS D’ERREURS.

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Indemnisation

Vous vous engagez à défendre et à indemniser Slack et ses affiliés, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants respectifs, contre toute réclamation d’un tiers résultant de ou en lien avec : (a) votre utilisation ou tentative d’utilisation du forum de la Communauté Slack en violation des présentes Conditions, (b) votre violation de toute loi ou des droits d’un tiers, ou (c) toute demande que vous publiez sur le forum de la Communauté Slack, y compris, sans s’y limiter, toute réclamation pour infraction, détournement ou violation de tout droit de propriété intellectuelle, de confidentialité ou autre.

Modifications

Dans la mesure où notre activité évolue, nous sommes susceptibles de modifier les présentes Conditions, la Politique d’utilisation acceptable et les autres politiques en lien avec le forum de la Communauté Slack. Toute révision importante des présentes Conditions deviendra effective à compter de la date de publication des modifications. Si vous utilisez les Services après la date de prise d’effet d’un changement, cette utilisation constituera votre acceptation des modalités et conditions révisées.

Dissociabilité

Les présentes Conditions seront appliquées dans les mesures permises par la loi applicable. Si l’une des stipulations des présentes Conditions est déclarée contraire à la loi par une juridiction compétente, ladite stipulation sera modifiée par le tribunal et interprétée de manière à réaliser au mieux l’intention de la stipulation originale dans la mesure autorisée par la loi, et n’aura aucune incidence sur la validité et l’application des autres stipulations des présentes Conditions.

Loi applicable ; Lieu de rendez-vous

Les présentes Conditions constituent un accord contraignant. Toute violation des présentes peut entraîner une poursuite judiciaire. Le présent accord et les différends qui en découlent ou s’y rapportent seront régis exclusivement par les lois internes de l’État de Californie, sans égard à ses règles de conflits avec les lois ou la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises. Les tribunaux fédéraux et étatiques siégeant dans le comté de San Francisco, en Californie, auront compétence exclusive pour statuer sur tout différend découlant du présent accord ou s’y rapportant.