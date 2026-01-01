Nutzungsbedingungen für das Slack-Community-Forum

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Wirksamkeitsdatum: 01. September 2021

Das Slack-Community-Forum ist ein Ort, an dem man miteinander interagieren und Wissen, Informationen und Erfahrungen bei der Nutzung von Slack austauschen kann. Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für alle, die das Slack-Community-Forum nutzen. „Wir“, „unser“ und „uns“ bezieht sich auf die betreffende Slack-Entität. „Du“ und „deine“ bezieht sich auf dich, die individuelle Benutzerin bzw. den Benutzer und Teilnehmerin bzw. Teilnehmer im Slack-Community-Forum.

Interaktionsregeln im Community-Forum

Die gesamte Nutzung des Slack-Community-Forums unterliegt den hierin aufgeführten Bedingungen, der Datenschutzrichtlinien und dem Verhaltenscodex für Entwicklerinnen und Entwickler in der Community. Mit der Registrierung für das Slack-Community-Forum erklärst du dich mit der Einhaltung aller geltenden Slack-Richtlinien einverstanden. Darüber hinaus müssen Benutzerinnen und Benutzer des Slack-Community-Forums alle Aktivitäten, die über ihren Account im Slack-Community-Forum durchgeführt werden, überwachen und kontrollieren und alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um alle Passwörter und Anmeldeinformationen für das Slack-Community-Forum geheim zu halten.

Für die Benutzerinnen und Benutzer des Slack-Community-Forums gelten die folgenden Verbote:

Es darf keine schädliche oder bösartige Technologie, einschließlich Malware, die unrechtmäßig auf Informationen von Slack oder Dritten zugreift, in das Slack-Community-Forum hochgeladen bzw. ein Link davon eingefügt werden.

Es dürfen keine Inhalte gepostet werden, die gegen anwendbare Gesetze und Vorschriften verstoßen, darunter unter anderem alle Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums, alle Datenschutz- und Ausfuhrkontrollgesetze sowie die Vorschriften aller staatlichen Behörden, darunter unter anderem die Bestimmungen anderer nationaler oder sonstiger Wertpapierbörsen.

Es darf keiner anderen Person gestattet werden, von ihrem Account oder in ihrem Namen zu posten.

Es dürfen keine Inhalte gepostet werden, die beleidigend, anstößig, vulgär, obszön, hasserfüllt, rassistisch oder bigott, bedrohlich, verleumderisch, diffamierend oder betrügerisch sind.

Es darf keine andere Person entblößt oder Inhalte gepostet werden, die private oder persönliche Informationen einer anderen Person enthalten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Profilinformationen aus dem Community-Forum, Bilder, persönliche Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen und Sozialversicherungsnummern.

Es dürfen keine Inhalte gepostet werden, für die die Benutzerin bzw. der Benutzer nicht alle erforderlichen Rechte besitzt (wie z. B. für firmeneigene und vertrauliche Daten, die ihm im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen bekannt werden).

Es darf kein Spam oder Werbung gepostet werden.

Du darfst dich nicht als eine natürliche oder juristische Person ausgeben oder eine Zugehörigkeit zu einer natürlichen oder juristischen Person, einer Organisation oder einer Entität von Slack vortäuschen oder anderweitig falsch darstellen.

Der Betrieb oder die Integrität des Slack-Community-Forums oder jegliche Informationen, Daten, Inhalte oder andere Materialien, die auf oder über das Slack-Community-Forum verfügbar sind, darf nicht beeinträchtigt oder gestört werden.

Benutze das Slack-Community-Forum nicht, um ähnliche oder konkurrierende Produkte oder Services zu entwickeln oder um Ideen, Eigenschaften, Funktionen oder Grafiken des Slack-Community-Forums zu kopieren.

Genehmige, gestatte, befähige, veranlasse oder ermuntere keine Dritten, den oben aufgeführten Verboten zuwider zu handeln.

Du darfst keine Aktivitäten ausführen, die gegen den Sinn dieser Bedingungen verstoßen.

Informiere uns unverzüglich, falls du Kenntnis darüber erlangst oder Grund zu der Annahme hast, dass in Verbindung mit deinem Account illegale oder nicht genehmigte Aktivitäten stattfinden oder die Datensicherheit gefährdet ist, darunter der Verlust, der Diebstahl und die nichtgenehmigte Offenlegung oder Verwendung eines Benutzernamens, Passworts oder Accounts.

Beiträge von Benutzerinnen und Benutzern, von Mitgliedern erstellte Inhalte und Profilinformationen

Als Benutzerin bzw. Benutzer des Slack-Community-Forums hast du ggf. die Möglichkeit, Informationen, Daten, Grafiken, Töne, Videos, Nachrichten, Profile und andere Materialien und Inhalte (ein „Beitrag“) über das Slack-Community-Forum bereitzustellen. Beiträge umfassen unter anderem alle Kommentare, Vorschläge, Ratschläge und Ideen, einschließlich solcher, die zu einem bestehenden oder potenziellen Slack-Produkt oder einer Funktion gemacht oder gegeben wurden. Für alle Beiträge gelten die gleichen hierin enthaltenen Lizenzierungsbestimmungen.

Benutzerinnen und Benutzer sind allein für alle Beiträge für das Slack-Community-Forum verantwortlich. Slack hat keine Kontrolle über die Beiträge der Benutzerinnen und Benutzer und wir genehmigen keine Beiträge. Darüber hinaus macht Slack keine Zusicherung bezüglich der Verlässlichkeit einer Quelle oder der Genauigkeit, Sicherheit oder der geistigen Eigentumsrechte von Beiträgen. Indem du einen Beitrag postest, sicherst du zu und gewährleistest, dass du entweder im Besitz aller geistigen Eigentumsrechte bist oder über alle erforderlichen Rechte verfügst, um alle in diesem Beitrag enthaltenen Inhalte hochzuladen oder zu teilen, und dass der Beitrag nicht gegen die geistigen Eigentumsrechte anderer verstößt.

Lizenzen

Wenn du Inhalte an das Slack-Community-Forum übermittelst, verlierst du nicht das Eigentum an deinem Beitrag. Vielmehr gewährst du Slack mit jedem Beitrag eine unbegrenzte, unwiderrufliche, unbefristete und gebührenfreie Lizenz für den Zugang, die Nutzung, die Reproduktion, die Darstellung, die Erstellung abgeleiteter Werke, die Unterlizenzierung, die Ausführung und den Vertrieb von Inhalten, Feedback, Vorschlägen oder Ideen für jeden Zweck ohne jegliche Verpflichtung oder Entschädigung für dich.

Wenn du über das Slack-Community-Forum Ideen und Vorschläge zu Slack-Produkten oder -Services zur Verfügung stellst, nimmst du zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass das Posten eines solchen Beitrags dich nicht zum Erfinder von Erfindungen macht, die während der Entwicklung eines Slack-Produkts oder -Services hervorgehen können, einschließlich solcher, die Beiträge von Benutzerinnen und Benutzern im Slack-Community-Forum beinhalten oder damit in Zusammenhang stehen. Wenn du trotz des Vorstehenden Rechte, Titel oder Anteile an einer Erfindung behältst, stimmst du zu, alle Rechte, Titel und Anteile an einer solchen Erfindung an Slack abzutreten, und zwar mit Wirkung zum Zeitpunkt der Konzipierung, Erstellung oder Entwicklung der Erfindung. In dem Maße, in dem du nach allen zulässigen Abtretungen ein Recht oder einen Anteil an einer Erfindung behältst, verzichtest du auf alle Ansprüche in Bezug auf solche Rechte oder Anteile gegenüber Slack und seinen verbundenen Unternehmen und jeder Benutzerin bzw. jedem Benutzer eines Slack-Produkts oder -Services. Darüber hinaus gewährst du Slack eine unbegrenzte, unwiderrufliche, unbefristete und gebührenfreie Lizenz für den Zugang, die Nutzung, die Vervielfältigung, die Darstellung, die Erstellung von abgeleiteten Werken, die Unterlizenzierung, die Aufführung, den Vertrieb, die Änderung, die Herstellung, den Verkauf, das Verkaufsangebot, den Import, die Analyse und die Verwertung aller oder eines Teils dieser Erfindungen. Du verzichtest und trittst an Slack alle Ansprüche wegen Verletzung, widerrechtlicher Aneignung oder anderer Verletzungen von Erfindungen oder geistigen Eigentumsrechten ab, die unter diesen Bedingungen übertragen oder lizenziert wurden.

Moderation

Das Slack-Community-Forum ist ein Ort, an dem Benutzerinnen und Benutzer von Slack-Produkten und -Services in Kontakt treten, kommunizieren und Informationen, Erfahrungen, Tipps und Gedanken zu Slack-Produkten und -Services austauschen können. Um ein positives Umfeld zu gewährleisten und zu fördern, kann Slack Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benennen, die als Moderatorinnen bzw. Moderatoren/Administratorinnen bzw. Administratoren für das Slack-Community-Forum fungieren („Community-Moderatoren“). Slack behält sich das Recht vor, Beiträge von Benutzerinnen und Benutzern im Slack-Community-Forum jederzeit mit oder ohne Vorankündigung zu entfernen und zu ändern, wenn sie gegen diese Bedingungen, die Richtlinien des Community-Forums, die Nutzungsbedingungen, die Datenschutzrichtlinie oder den Verhaltenscodex für Entwicklerinnen und Entwickler in der Community verstoßen, anderweitig als unangemessen und/oder rechtswidrig angesehen werden oder aus anderen Gründen. Es liegt im Ermessen von Slack, Benutzerinnen und Benutzer, die gegen diese Bedingungen oder die Richtlinien des Community-Forums verstoßen, für Beiträge zu sperren und/oder den Account der Benutzerin oder des Benutzers im Slack-Community-Forum zu löschen.

Rechte an geistigem Eigentum und DMCA-Richtlinie

Wir nehmen die Rechte Dritter an ihrem geistigen Eigentum ernst und verlangen dies auch von unseren Benutzerinnen und Benutzern des Slack-Community-Forums. Wenn du ein Urheberrecht besitzt oder befugt bist, im Namen einer Inhaberin bzw. eines Inhabers des Urheberrechts zu handeln, und eine Verletzung dieses Materials durch Dritte im oder über das Slack-Community-Forum melden möchtest, befolge bitte die in unserer DMCA-Richtlinie beschriebenen Verfahren, die unter https://slack.com/dmca-policy verfügbar sind.

Gewährleistungsausschluss

DAS SLACK-COMMUNITY-FORUM UND ALLE DAMIT VERBUNDENEN KOMPONENTEN UND INFORMATIONEN WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR UND JE NACH VERFÜGBARKEIT SOWIE OHNE GARANTIEN JEGLICHER ART BEREITGESTELLT. SLACK LEHNT AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEN AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER KONKLUDENTEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, TITEL, GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND NICHTVERLETZUNG. KUNDEN ERKENNEN AN, DASS SLACK NICHT GEWÄHRLEISTET, DASS DIE SERVICES STÖRUNGSFREI, ZEITGERECHT, SICHER ODER FEHLERFREI SEIN WERDEN.

Haftungsausschluss

WEDER SLACK NOCH SEINE FÜHRUNGSKRÄFTE, DIREKTORINNEN UND DIREKTOREN, MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, LIZENZGEBERINNEN UND LIZENZGEBER ODER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HAFTEN DIR ODER EINEM DRITTEN GEGENÜBER FÜR INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, FOLGE-, STRAF- ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN, DIE SICH AUS DEINER TEILNAHME AM SLACK-COMMUNITY-ORUM ERGEBEN ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ENTGANGENE EINNAHMEN, SCHÄDEN FÜR GEWINNVERLUSTE, FIRMENWERT, NUTZUNG, DATEN ODER ANDERE IMMATERIELLE VERLUSTE, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WURDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF EINEM VERTRAG, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER EINER ANDEREN HAFTUNGSTHEORIE BERUHEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WAR ODER NICHT.

Haftungsfreistellung

Du schützt und entschädigst Slack und seine Tochtergesellschaften und ihre jeweiligen Führungskräfte, Direktorinnen und Direktoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer vor und gegen jegliche Ansprüche Dritter, die sich aus oder im Zusammenhang mit (a) deiner Nutzung oder versuchten Nutzung des Slack-Community-Forums durch Verletzung dieser Bedingungen, (b) deiner Verletzung von Gesetzen oder Rechten Dritter oder (c) jeglichen Beiträgen, die du im Slack-Community-Forum einstellst, einschließlich und ohne Einschränkung jeglicher Ansprüche wegen Verletzung, widerrechtlicher Aneignung oder Verletzung von geistigem Eigentum, Privatsphäre oder anderen Rechten, ergeben.

Änderungen

Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Unternehmens können wir diese Bedingungen, die Richtlinie über die zulässige Nutzung und andere Richtlinien in Bezug auf das Slack-Community-Forum ändern. Alle wesentlichen Änderungen dieser Bedingungen treten an dem Tag in Kraft, an dem wir die Änderung veröffentlichen. Die Benutzung der Services nach dem Inkrafttreten einer Änderung stellt eine Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen dar.

Salvatorische Klausel

Diese Bedingungen werden in vollem gesetzlich zulässigen Umfang durchgesetzt. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen von einem zuständigen Gericht für rechtswidrig befunden werden, wird diese Bestimmung durch das Gericht geändert und so interpretiert, dass die mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgten Ziele im größten gesetzlich zulässigen Umfang erreicht werden. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Bedingungen bleibt davon unberührt.

Geltendes Recht; Gerichtsstand

Diese Bedingungen stellen eine verbindliche Vereinbarung dar, und ein Verstoß gegen diese Bedingungen kann rechtliche Schritte nach sich ziehen. Diese Vereinbarung und alle daraus bzw. im Zusammenhang damit entstehenden Streitfälle unterliegen ausschließlich dem Recht des Staates Kalifornien, wobei dessen kollisionsrechtlichen Bestimmungen sowie das UN-Kaufrecht keine Anwendung finden. Ausschließlicher Gerichtsstand für die gerichtliche Entscheidung aller Streitfälle, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen, sind die in San Francisco County ansässigen Staats- und Bundesgerichte.