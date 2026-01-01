Nutzungsbedingungen für Benutzer

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Wirksamkeitsdatum: 17. Februar 2023

Diese Nutzungsbedingungen für Benutzerinnen und Benutzer (die „Nutzungsbedingungen“) regeln deinen Zugang zu unserer produktivitätssteigernden Online-Plattform und den dazugehörigen Online-Tools sowie die Benutzung derselben (die „Services“). Bitte lies sie dir aufmerksam durch. Obwohl du dich bei einem bestehenden Workspace anmeldest, gelten diese Benutzerbedingungen auch für dich als Benutzer der Services. Wir freuen uns, dass du dabei bist.

Das Wichtigste zuerst

Diese Nutzungsbedingungen sind gesetzlich verbindlich

Diese Nutzungsbedingungen sind ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen dir und uns. Im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen akzeptierst du, die neueste Version unserer Richtlinie für eine angemessene Benutzung einzuhalten, auf die in diesen Nutzungsbedingungen Bezug genommen wird. Wenn du auf die Services zugreifst oder sie benutzt oder du die Services weiter benutzt, nachdem du über eine Änderung an den Nutzungsbedingungen oder der Richtlinie für eine angemessene Benutzung informiert wurdest, bestätigst du, dass du die Nutzungsbedingungen und die Richtlinie für eine angemessene Benutzung gelesen und verstanden hast und ihnen zustimmst. „Wir“, „unser(e)“ und „uns“ bezieht sich zum aktuellen Zeitpunkt auf die entsprechende Slack-Entität, wie sie im Vertrag und wie unten definiert ist.

Auswahlmöglichkeit der Kundin oder des Kunden und Anleitung

Du bist eine autorisierte Benutzerin oder ein autorisierter Benutzer in einem Workspace, der durch eine „Kundin“ oder einen „Kunden“ gesteuert wird.

Eine Organisation, eine Dritte oder ein Dritter, die oder den wir in diesen Nutzungsbedingungen „Kundin“ oder „Kunde“ nennen, hat dich in einen Workspace eingeladen (d. h. zu einer einzigartigen Domain, unter der eine Gruppe von Benutzerinnen und Benutzern auf die Services zugreift, so wie auf den Seiten in unserem Support-Center beschrieben). Wenn du zum Beispiel einem der Workspaces deines Arbeitgebers beitrittst, dann ist die Kundin oder der Kunde dein Arbeitgeber. Wenn du einem Workspace beitrittst, der von einem Freund oder einer Freundin erstellt wurde, der seine oder die ihre persönliche E-Mail-Adresse benutzt, um an einer neuen Start-up-Idee zu arbeiten, dann ist diese Person unsere Kundin oder unser Kunde, und du wirst von dieser Person autorisiert, ihrem Workspace beizutreten.

Was bedeutet das für dich – und für uns?

Die Kundin oder der Kunde hat unseren Kundenbedingungen separat zugestimmt oder einen schriftlichen Vertrag mit uns oder einem oder mehreren unserer verbundenen Unternehmen abgeschlossen (jeweils der „Vertrag“). Dies gestattet es der Kundin oder dem Kunden, einen Workspace zu erstellen und zu konfigurieren, dem du und andere beitreten können (alle Eingeladenen, denen Zugang zu den Services gewährt wird, also auch du, sind „autorisierte Benutzerinnen und Benutzer“). Der Vertrag enthält unsere schriftliche Verpflichtung, die Services für die Kundin oder den Kunden zu erbringen, die oder der anschließend autorisierte Benutzerinnen und Benutzer zum Beitritt zu(m) Workspace(s) einladen kann. Übermittelt eine autorisierte Benutzerin oder ein autorisierter Benutzer (d. h. auch du) Inhalte oder Informationen an die Services, wie z. B. Nachrichten oder Dateien („Kundendaten“), bestätigst du damit, dass die Kundendaten Eigentum der Kundin oder des Kunden sind. Der Vertrag gewährt der Kundin oder dem Kunden zahlreiche Optionen und umfangreiche Kontrolle über die Kundendaten. Die Kundin oder der Kunde kann z. B. Zugriffsrechte auf die Services gewähren oder entziehen, Integrationen Dritter aktivieren oder deaktivieren, Genehmigungen, Aufbewahrungs- und Exporteinstellungen verwalten, Workspaces übertragen oder zuweisen, Channels teilen oder deinen Workspace oder Channels mit anderen Workspaces oder Channels zusammenlegen. Diese Optionen oder Anweisungen können den Zugriff auf, die Benutzung, Offenlegung, Bearbeitung oder Löschung einiger oder aller Kundendaten zur Folge haben. In unserem Support-Center findest du weitere Informationen zu unseren verschiedenen Service-Plänen und den Optionen, die unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehen.

Das Verhältnis zwischen dir, der Kundin oder dem Kunden und uns

DU STIMMST DER VEREINBARUNG ZWISCHEN UNS UND DER KUNDIN ODER DEM KUNDEN ZU, DASS ES AUSSCHLIESSLICH IN DER VERANTWORTUNG DER KUNDIN ODR DES KUNDEN LIEGT, (A) DICH SELBST UND AUTORISIERTE BENUTZERINNEN UND BENUTZER ÜBER ALLE RELEVANTEN RICHTLINIEN UND PRAKTIKEN FÜR KUNDINNEN UND KUNDEN SOWIE ALLE EINSTELLUNGEN ZU INFORMIEREN, DIE DIE VERARBEITUNG DER KUNDENDATEN BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, (B) ALLE RECHTE, GENEHMIGUNGEN ODER ZUSTIMMUNGEN VON DIR UND AUTORISIERTEN BENUTZERINNEN UND BENUTZERN EINZUHOLEN, DIE FÜR DIE RECHTMÄSSIGE BENUTZUNG DER KUNDENDATEN UND DEN BETRIEB DER SERVICES ERFORDERLICH SIND, (C) ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS DIE ÜBERTRAGUNG UND VERARBEITUNG VON KUNDENDATEN IM RAHMEN DES VERTRAGES RECHTMÄSSIG IST UND (D) AUF ALLE STREITFÄLLE MIT DIR UND AUTORISIERTEN BENUTZERINNEN UND BENUTZERN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN KUNDENDATEN, DEN SERVICES ODER DER NICHTEINHALTUNG DIESER VERPFLICHTUNGEN SEITENS DER KUNDIN ODER DES KUNDEN ZU REAGIEREN UND SIE BEIZULEGEN. SLACK GEWÄHRT DIR WEDER ZUSICHERUNGEN NOCH AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN IN BEZUG AUF DIE SERVICES, DIE DIR IN IHREM DERZEITIGEN ZUSTAND JE NACH VERFÜGBARKEIT BEREITGESTELLT WERDEN.

Ein paar Grundregeln

Du musst das gesetzliche Mindestalter erreicht haben

Soweit rechtlich zulässig sind die Services nicht für (a) Personen unter sechzehn Jahren oder (b) Personen unter dem geltenden Volljährigkeitsalter gemäß den Datenschutzgesetzen und -bestimmungen in deinem Land vorgesehen und dürfen von derartigen Personen nicht benutzt werden. Du erklärst, dass du das gesetzliche Mindestalter erreicht hast und vorgesehene(r) Empfänger:in der Einladung der Kundin bzw. des Kunden zur Benutzung der Services bist. Du darfst nur Zugriff auf die Services nehmen oder sie benutzen, wenn die Erklärungen im vorherigen Satz zutreffen. Ohne Einschränkung des Vorstehenden musst du im rechtlich arbeitsfähigen Alter sein.

Hier gelten unsere Regeln

Damit wir ein sicheres und produktives Arbeitsumfeld gewährleisten können, sind alle autorisierten Benutzerinnen und Benutzer verpflichtet, unsere Richtlinie für die zulässige Benutzung und alle geltenden Richtlinien, die eventuell von der Kundin oder dem Kunden festgelegt wurden, einzuhalten. Wenn dir unangemessenes Verhalten oder Inhalte auffallen, melde dies bitte deinem Primären Inhaber oder Arbeitgeber.

Du bist hier auf Wunsch des Kunden (und auf unseren)

Diese Nutzungsbedingungen gelten bis zum Ablauf oder zur Kündigung des Abonnements des Kunden für dich bzw. bis dein Zugang zu den Services vom Kunden oder von uns beendet worden ist. Bitte wende dich an den Kunden, falls du deinen Account zu einem beliebigen Zeitpunkt kündigen möchtest, unabhängig vom Grund, darunter Ablehnung von Aktualisierungen dieser Nutzungsbedingungen oder der Richtlinie für eine angemessene Benutzung.

Haftungsausschluss

Falls wir der Ansicht sind, dass eine Verletzung des Vertrags, der Nutzungsbedingungen, der Richtlinie für die zulässige Benutzung oder einer unserer anderen Richtlinien vorliegt, die auf unkomplizierte Weise durch die Entfernung bestimmter Kundendaten oder eine andere Maßnahme des Kunden behoben werden kann, werden wir den Kunden in den meisten Fällen bitten, entsprechende Schritte zu unternehmen, statt selbst einzugreifen. Wir können direkt eingreifen und von uns als angemessen betrachtete Maßnahmen ergreifen (darunter die Deaktivierung deines Accounts), falls die Kundin oder der Kunde keine angemessenen Maßnahmen ergreift oder unserer Ansicht nach eine Gefahr für uns, die Services oder Dritte besteht. KEINE PARTEI HAFTET GEGENÜBER DER ANDEREN PARTEI FÜR ENTGANGENE UMSÄTZE ODER GEWINNE ODER FÜR INDIREKTE, KONKRETE, BEGLEIT-, FOLGE- ODER STRAFSCHÄDEN, UNABHÄNGIG VON DEREN VERURSACHUNG, OB AUFGRUND VERTRAGLICHER VERPFLICHTUNGEN, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER EINER SONSTIGEN HAFTUNGSTHEORIE, SOWIE UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE ANDERE PARTEI ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DES EINTRETENS DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WORDEN IST. SOFERN EINE AUTORISIERTE BENUTZERIN ODER EIN AUTORISIERTER BENUTZER NICHT GLEICHZEITIG EINE KUNDIN ODER EIN KUNDE IST (UND OHNE DASS DADURCH UNSERE VERTRAGLICHEN RECHTE UND RECHTSMITTEL BESCHRÄNKT WERDEN), IST DIESE AUTORISIERTE BENUTZERIN ODER DIESER AUTORISIERTE BENUTZER UNS GEGENÜBER FÜR EINE VERLETZUNG DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT FINANZIELL HAFTBAR. WIR HAFTEN DEM AUTORISIERTEN NUTZER GEGENÜBER FÜR EINE VERLETZUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN BIS ZU EINEM GESAMTBETRAG VON MAXIMAL EINHUNDERT US-DOLLAR (100 USD). DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN NUR IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG UND STELLEN KEINE EINSCHRÄNKUNG DES RECHTS EINER JEDEN PARTEI DAR, IHR NACH DEM BILLIGKEITSRECHT ZUSTEHENDE RECHTSMITTEL EINZULEGEN.

Anwendung des Verbraucherrechts

Slack ist ein Arbeitsplatz-Tool für Unternehmen und Organisationen und nicht für Verbraucherzwecke bestimmt. Im größtmöglichen, nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang erkennst du hiermit an und stimmst zu, dass Verbrauchergesetze nicht gelten. Falls jedoch Verbrauchergesetze (wie z. B. der Competition and Consumer Act 2010 (Cth) in Australien) gültig sind und anderweitig nicht rechtmäßig ausgeschlossen werden können, wird nichts in diesen Nutzungsbedingungen jegliche gesetzlichen Gewährleistungen, Garantien, Rechte oder Rechtsmittel, die du inne haben solltest, einschränken, ausschließen oder ändern. Unsere Haftung ist auf den Ersatz, die Reparatur oder Nachlieferung der Dienste (nach unserem Ermessen) oder die anteilige Erstattung von vorab gezahlten Gebühren für dein Abonnement beschränkt, welche die Restlaufzeit der Vereinbarung abdecken.

Fortbestand

Die Abschnitte „Das Verhältnis zwischen dir, dem Kunden und uns“, „Haftungsbeschränkung“ und „Fortbestand“ sowie alle Bestimmungen unter der Überschrift „Allgemeine Bestimmungen“ gelten über die Kündigung oder den Ablauf der Nutzungsbedingungen hinaus.

Allgemeine Bestimmungen

E-Mails und Slack-Nachrichten

Sofern hierin nicht anders bestimmt, erfolgen Mitteilungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen per E-Mail. Alternativ dürfen wir autorisierte Benutzerinnen und Benutzer stattdessen über die Services informieren (z. B. mittels einer Slackbot-Benachrichtigung). Mitteilungen an Slack sollten an feedback@slack.com gesendet werden, außer bei rechtlich wirksamen Mitteilungen, die an folgende E-Mail-Adresse zu senden sind:legal@slack.com. Als ordnungsgemäß zugestellt gilt eine Mitteilung (a) am Tag nach dem Absenden der E-Mail bzw. (b) am Tag der Benachrichtigung über die Services. Mitteilungen gemäß dem Vertrag werden ausschließlich an den Kunden entsprechend den Bedingungen dieser Vereinbarung übermittelt.

Datenschutzrichtlinie

Unsere Datenschutzrichtlinieerläutert, wie wir Daten über die Benutzung und Leistung unserer Produkte erheben und verwenden.

Änderungen

Im Zuge der Entwicklung unseres Unternehmens können diese Nutzungsbedingungen oder die Richtlinie für eine angemessene Benutzung Änderungen unterworfen sein. Falls wir wesentliche Änderungen an unseren Nutzungsbedingungen oder der Richtlinie für eine angemessene Benutzung vornehmen, werden wir dich mit einer angemessenen Frist vor deren Inkrafttreten darüber informieren, entweder per E-Mail an die mit deinem Account verbundene Adresse oder per Benachrichtigung über die Services. Die aktuelle Version unserer Nutzungsbedingungen kann jederzeit auf dieser und den folgenden Seiten eingesehen werden, die die jeweils aktuelle Version der anderen Dokumente enthalten, die zu Bestandteilen dieser Nutzungsbedingungen erklärt worden sind: Richtlinie über die zulässige Nutzung und Datenschutzrichtlinie Alle wesentlichen Änderungen dieser Nutzungsbedingungen treten zu dem in unserer Mitteilung genannten Datum in Kraft. Alle sonstigen Änderungen treten zum Datum der Veröffentlichung der Änderungen in Kraft. Die Benutzung der Services nach dem Inkrafttreten einer Änderung stellt eine Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen dar.

Rechtsverzicht

Übt eine Partei ein ihr gemäß diesen Nutzungsbedingungen, einschließlich der Richtlinie für eine angemessene Benutzung, zustehendes Recht nicht oder mit Verzögerung aus, stellt dies keinen Verzicht auf dieses Recht dar. Erklärungen über den Verzicht einer Partei auf die ihr laut den Nutzungsbedingungen zustehenden Rechte sind nur gültig, sofern sie schriftlich erfolgen und von einem autorisierten Vertreter der Partei unterzeichnet worden sind, die dem Verzicht der anderen Partei zustimmt.

Salvatorische Klausel

Die Nutzungsbedingungen, einschließlich der Richtlinie für eine angemessene Benutzung, werden in vollem gesetzlich zulässigen Umfang durchgesetzt. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht für rechtswidrig befunden werden, wird diese Bestimmung durch das Gericht geändert und so interpretiert, dass die mit der ursprünglichen Bestimmung verfolgten Ziele im größten gesetzlich zulässigen Umfang erreicht werden. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen bleibt davon unberührt.

Abtretung

Du darfst deine Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen, einschließlich der Richtlinie über eine angemessene Benutzung, oder die darin enthaltenen Verpflichtungen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung (die nicht unbillig verweigert werden darf) weder kraft Gesetzes noch aus sonstigem Grund abtreten bzw. übertragen. Wir dürfen diese Nutzungsbedingungen im Ganzen (einschließlich aller zu ihren Bestandteilen erklärten Bedingungen) ohne deine Zustimmung an ein verbundenes Unternehmen oder im Zusammenhang mit einer Fusion, Übernahme, Restrukturierung oder dem Verkauf aller bzw. im Wesentlichen aller unserer Vermögensgegenstände abtreten.

Geltendes Recht; Gerichtsstand; Gebühren

Die Nutzungsbedingungen, einschließlich der Richtlinie für die zulässige Benutzung, und alle daraus bzw. im Zusammenhang damit entstehenden Streitfälle unterliegen ausschließlich demselben geltenden Recht wie dem des Vertrages, wobei dessen kollisionsrechtliche Bestimmungen sowie das UN-Kaufrecht keine Anwendung finden. Ausschließlicher Gerichtsstand für die gerichtliche Entscheidung aller Streitfälle, die aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen, einschließlich der Richtlinie für eine angemessene Benutzung, oder aus oder im Zusammenhang mit deren Gestaltung, Interpretation oder Durchsetzung entstehen, sind die für diesen Vertrag zuständigen Gerichte.

Alle Parteien erkennen die ausschließliche Zuständigkeit dieser Gerichte an und unterwerfen sich dieser. Bei allen Klagen oder Verfahren zur Durchsetzung von Rechten gemäß den Nutzungsbedingungen hat die überlegene Partei das Recht auf Erstattung ihrer Kosten und Anwaltsgebühren in angemessener Höhe.

Gesamtvereinbarung

Die Nutzungsbedingungen, einschließlich aller zu ihren Bestandteilen erklärten Bedingungen, stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dir und uns dar und ersetzen alle früheren und zeitgleichen schriftlichen bzw. mündlichen Vereinbarungen, Angebote oder Zusicherungen bezüglich ihres Gegenstands. Bei Widersprüchen oder Unstimmigkeiten zwischen den Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen und den Dokumenten, die zu Bestandteilen dieser Nutzungsbedingungen erklärt worden sind, haben die Nutzungsbedingungen Vorrang. Im Fall von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen dem Vertrag und den Nutzungsbedingungen haben jedoch die Bestimmungen des Vertrags Vorrang vor den Nutzungsbedingungen und diese wiederum Vorrang vor den Dokumenten, die zu Bestandteilen dieser Nutzungsbedingungen erklärt worden sind (z. B. die Datenschutzrichtlinie). Die Kundin oder Kunde ist dafür verantwortlich, die autorisierten Benutzerinnen und Benutzer über derartige Konflikte oder Unstimmigkeiten während des gesamten Zeitraums zu informieren, in dem die hier dargelegten Bedingungen bindend sind.

Slack kontaktieren

Bitte nimm auch Kontakt mit uns auf, falls du Fragen zu den Nutzungsbedingungen von Slack hast. Schreibe an feedback@slack.com oder an unsere nachfolgende Postanschrift:

Für Kundinnen und Kunden und autorisierte Benutzerinnen und Benutzer, die Workspaces verwenden, welche für Kundinnen und Kunden innerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden:

Slack Technologies

Salesforce Tower,

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105

USA

Für Kundinnen und Kunden und autorisierte Benutzerinnen und Benutzer, die Workspaces verwenden, welche für Kunden außerhalb der USA und Kanada eingerichtet wurden:

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower

60 R801, North Dock

Dublin

Irland