Verbundene Unternehmen von Slack
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Verbundene Unternehmen von Slack
Liste der verbundenen Unternehmen von Slack: Unser Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und die Liste kann sich dementsprechend ändern. Es lohnt sich also, diese Seite regelmäßig zu besuchen.
|Name der Organisation
|Land der Organisation
|Slack Australia Pty Limited
|Australien
|Slack Canada Limited
|Kanada
|Slack France (SAS)
|Frankreich
|Slack Technologies GmbH
|Deutschland
|Slack Technologies India, LLP
|Indien
|Slack Technologies Limited
|Irland
|Slack Netherlands B.V.
|Niederlande
|Slack Singapore Pte. Ltd.
|Singapur
|Slack Technologies Korea, LLC
|Südkorea
|Slack Sweden AB
|Schweden
|Slack UK Limited
|UK
|Slack Technologies, LLC
|USA
Die folgende Liste enthält die verbundenen Unternehmen von Salesforce: Salesforce entwickelt sich als Unternehmen ständig weiter und die Liste kann sich dementsprechend ändern. Es lohnt sich also, diese Seite regelmäßig zu besuchen.
|Name der Organisation
|Land der Organisation
|Salesforce Argentina S.R.L.
|Argentinien
|SFDC Australia Pty. Ltd.
|Australien
|SFDC Austria GmbH
|Österreich
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|Brasilien
|salesforce.com Canada Corporation
|Kanada
|salesforce.com France S.A.S.
|Frankreich
|Salesforce.org Germany GmbH
|Deutschland
|salesforce.com Hong Kong Limited
|Hongkong
|salesforce.com India Private Limited
|Indien
|SFDC Ireland Limited
|Irland
|salesforce.com Israel Ltd.
|Israel
|salesforce.com Italy S.r.l.
|Italien
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|Japan
|salesforce.com Singapore Pte. Ltd.
|Singapur
|Salesforce.com Korea Limited
|Südkorea
|salesforce Systems Spain, S.L.
|Spanien
|SFDC Sweden AB
|Schweden
|salesforce.com sarl
|Schweiz
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|Thailand
|SFDC Netherlands B.V.
|Niederlande
|Salesforce UK Limited
|Vereinigtes Königreich
|Salesforce.org EMEA Limited
|Vereinigtes Königreich
|Quip, LLC
|USA
|Salesforce, Inc.
|USA
|Salesforce.org
|USA