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Verbundene Unternehmen von Slack

Liste der verbundenen Unternehmen von Slack: Unser Unternehmen entwickelt sich ständig weiter und die Liste kann sich dementsprechend ändern. Es lohnt sich also, diese Seite regelmäßig zu besuchen.

Name der Organisation Land der Organisation Slack Australia Pty Limited Australien Slack Canada Limited Kanada Slack France (SAS) Frankreich Slack Technologies GmbH Deutschland Slack Technologies India, LLP Indien Slack Technologies Limited Irland Slack Netherlands B.V. Niederlande Slack Singapore Pte. Ltd. Singapur Slack Technologies Korea, LLC Südkorea Slack Sweden AB Schweden Slack UK Limited UK Slack Technologies, LLC USA

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