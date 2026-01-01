Politique d’utilisation acceptable
Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.
Dernière mise à jour : 8 juillet 2025
Cette Politique d’utilisation acceptable établit une liste de conduites acceptables et inacceptables pour nos Services. L’Accord de services principaux est disponible via le lien Salesforce suivant, car Slack est une entreprise Salesforce :
Politique d’utilisation acceptable
La présente politique pouvant changer à mesure que Slack se développe et évolue, veuillez donc vérifier les mises à jour et les changements régulièrement.
Remarque : Slack a le droit d’analyser les informations pour assurer la sécurité des utilisateurs et empêcher toute activité illégale. Nous utilisons un logiciel de détection par hachage pour garantir la confidentialité et supprimer de manière préventive les contenus à caractère pédopornographique. Slack reçoit et examine également les rapports de violation des conditions d’utilisation et de la politique d’utilisation acceptable provenant des clients et des utilisateurs. Les rapports sont examinés par un personnel qualifié et le contenu interdit est susceptible d’être supprimé des services. Nous exerçons des contrôles stricts sur l’accès de nos employés aux données client. Des contrôles techniques et des règles d’audit ont été mis en place afin que l’accès aux données client soit consigné. Pour plus d’informations, consultez notre page relative aux pratiques de sécurité.
Si vous avez des questions sur la politique d’utilisation acceptable de Slack, vous pouvez nous contacter à l’adresse feedback@slack.com ou par courrier à l’adresse ci-dessous.
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