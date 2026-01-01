本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

最終更新日 : 2025 年 7 月 8 日

この「利用規約（AUP）」には、当社のサービスに対して許容できる行為や、許容できない行為についてのリストが記載されています。Slack は Salesforce の関連企業であるため、AUP は以下の Salesforce のリンクから参照できます。

利用規約

この AUP は Slack の拡大や発展により変更される場合があります。更新や変更について定期的に参照してください。

注意 : Slack は、ユーザーの安全性を維持し、不法行為を防ぐために情報を分析する権利を行使することがあります。Slack ではプライバシーを保護するハッシュベースの検出ソフトウェアを使って児童の性的虐待に関する情報を積極的に削除しています。Slack ではまた、ユーザー向けサービス利用規約と利用規約の両方に関するお客様およびユーザーからの違反報告を受け入れ、それらについて調査します。報告内容は訓練を受けた担当者により確認され、禁止コンテンツはサービスから削除される場合があります。当社では、従業員による顧客データへのアクセスを厳重に管理しています。顧客データへのアクセスを確実に記録するための技術的管理手段と監査ポリシーを整備しています。詳しくは、当社のセキュリティプラクティスのページをご覧ください。

Slack へのお問い合わせ

Slack の利用規約についてご不明な点がございましたら、feedback@slack.com にメールでお問い合わせいただくか、以下の住所に郵送でお問い合わせください。

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

United States

