ワークスペースでの行為の報告

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

禁止されているコンテンツと用途

Slackは企業および組織を対象とした作業場ツールであり、消費者目的には使用されません。それぞれのワークスペースは「お客様」によって管理されます。お客様とは、一緒に働くようあなたに招待を送信した、あなたの雇用主または別の組織です。お客様が、Slack のインスタンス利用に適用される社内ポリシーおよび法的要求事項を制定している場合があり、正規ユーザーはすべて、制定されている要求を確認し、遵守する必要があります。さらに、安全で生産的な業務環境を守るため、正規ユーザーは Slack の利用規約、および Slack のテクノロジーツール利用に適用されるすべての法律、規則、規制を遵守しなければなりません。

不適切な行為やコンテンツを報告する方法

ワークスペースを管理するオーナーおよび管理者が、お客様の代表となります。不適切な行為またはコンテンツを見かけた場合には、オーナー、管理者、または雇用主まで報告してください。ワークスペースのオーナーと管理者の連絡先情報は Slack 内に記載されています。または、ワークスペースの設定でも参照できます。オーナーと管理者はワークスペース内でツールを使い、メッセージを編集または削除することができます。また、正規ユーザーのアカウントを無効にすることもできます。

Slack に対する要請

Slack の利用規約に関するご質問は、feedback@slack.com までお問い合わせください。政府機関、ユーザー、その他の第三者によるデータ開示要請については、Slack のデータリクエストのポリシーを参照してください。米国内での著作権侵害の申し立てについては、Slack の DMCA ポリシーを参照してください。

その他の種類の法的要請については、Slack のデータ保護責任者 Lindsey Finch（dpo@slack.com）にお問い合わせください。ご連絡の際、次の情報を必ずお知らせください。（a）要請者の ID 情報、（b）法令違反の疑いの根拠を含む要請の性質（c）関係するお客様の名前および関係する正規ユーザーの名前、（d）Slack ワークスペースの URL および関係するカスタマーデータへのリンク。適用法令により別の手続きが要求されているのでない限り、お客様が Slack の一部として使用できる管理ツールで解決することが可能な違反行為であれば、Slack はその要請をお客様に転送して解決を求めます。