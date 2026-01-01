Cómo informar conductas en el Espacio de trabajo

Contenido y uso prohibidos

Slack es una herramienta de trabajo destinada al uso por parte de empresas y organizaciones, y sin fines de consumo. Cada espacio de trabajo es controlado por un Cliente que normalmente es tu empleador u otra organización que te ha enviado una invitación para trabajar juntos. El Cliente puede tener políticas corporativas y requisitos legales que se apliquen al uso de su instancia de Slack y todos los Usuarios autorizados deberían consultar y cumplir estos requisitos. Además, para ayudar a garantizar un entorno de trabajo seguro y productivo, los Usuarios autorizados deben cumplir nuestra Política de uso aceptable y todas las leyes, normas y reglamentaciones aplicables al uso de las herramientas de tecnología de Slack.

¿Cómo informo algún comportamiento o contenido inadecuado?

Cada Cliente es representado por Propietarios y Administradores que gestionan su Espacio de trabajo. Si observas algún comportamiento o contenido inadecuado, infórmalo a tu Propietario, a un Administrador o a tu empleador. Encontrarás la información de contacto de los Propietarios y Administradores de tu Espacio de trabajo dentro de Slack o revisando los Ajustes de tu espacio de trabajo. Los Propietarios y Administradores tienen herramientas para editar o eliminar mensajes dentro de su Espacio de trabajo y pueden desactivar la cuenta de un Usuario autorizado.

Solicitudes para Slack

Si tienes alguna pregunta sobre nuestra Política de uso aceptable, puedes ponerte en contacto con feedback@slack.com. Para solicitudes de agencias gubernamentales, usuarios u otros terceros para divulgar datos, consulta nuestra Política de solicitud de datos. Para reclamos de violación de los derechos de autor en Estados Unidos, consulta nuestra Política de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA).

Para otras clases de solicitudes legales, ponte en contacto con la funcionaria de protección de datos de Slack Lindsey Finch en dpo@slack.com. Toda esa correspondencia debería incluir la siguiente información: (a) la identidad de la parte solicitante, (b) la naturaleza de la solicitud, incluido el fundamento de cualquier violación legal sospechada, (c) el nombre del Cliente y Usuario autorizado pertinentes y (d) la URL del espacio de trabajo de Slack y un enlace a los Datos del cliente relevantes. A menos que la ley vigente exija un proceso diferente, si el Cliente puede resolver una violación con las herramientas administrativas disponibles como parte de Slack, es posible que Slack reenvíe la solicitud al Cliente para que la resuelva.