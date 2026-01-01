워크스페이스 내 행동 신고

본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

금지된 콘텐츠 및 사용

Slack은 소비자가 사용하는 용도가 아닌 비즈니스 및 조직에 의해 사용되도록 고안된 워크스페이스 도구입니다. 각 워크스페이스는 보통 협업을 위해 귀하에게 초대를 보낸 귀하의 고용주 또는 다른 조직의 일원이며 이들은 본사의 고객으로서 해당 워크스페이스를 제어합니다. 고객에게는 Slack의 인스턴스를 사용하기 위해 적용되는 기업 정책 및 법적인 요구사항이 있을 수 있으며 모든 승인된 사용자는 이러한 요구사항을 검토하고 준수해야 합니다. 승인된 사용자는 또한 안전하고 생산적인 작업 환경을 보장하기 위해 Slack의 기술 도구를 사용할 때 적용되는 당사의 사용 제한 정책 및 모든 법률과 규칙, 규정을 준수해야 합니다.

부적절한 행동 또는 콘텐츠를 신고하려면 어떻게 해야 하나요?

각 고객은 자신들의 워크스페이스를 관리하는 소유자와 관리자로 대변됩니다. 부적절한 행동이나 콘텐츠를 목격한 경우 귀하의 소유자나 관리자, 고용주에게 보고하십시오. Slack 내에서 귀하의 워크스페이스 소유자 및 관리자의 연락처 정보를 찾을 수 있으며 워크스페이스 설정을 확인하여 연락처 정보를 찾을 수도 있습니다. 소유자 및 관리자는 자신의 워크스페이스 안에서 메시지를 편집하거나 삭제할 수 있는 도구를 가지고 있으며 승인된 사용자의 계정을 비활성화할 수 있습니다.

Slack에 보내는 요청

당사의 사용 제한 정책에 대한 질문이 있다면 feedback@slack.com을 통해 문의하십시오. 정부 기관, 사용자 또는 제삼자가 데이터 공개를 요청한다면 당사의 데이터 요청 정책을 참조하십시오. 미국 내에서의 저작권법 위반은 당사의 DMCA 정책을 참조하십시오.

다른 종류의 법적인 요청이 있다면 dpo@slack.com으로 Slack의 데이터 보호 책임자인 Lindsey Finch에게 문의하세요. 위와 관련하여 서신을 보낼 때는 (a) 요청자 측의 신원, (b) 의심되는 위법 행위에 대한 근거를 포함하는 요청의 성격, (c) 관련된 고객의 이름과 관련된 승인된 사용자의 이름, (d) 해당 Slack 워크스페이스 URL 및 관련 고객 데이터 링크를 포함해야 합니다. 고객이 Slack의 일부로 제공되는 관리 도구를 통해 위반 행위를 해결할 수 있고 관련 법에서 다른 프로세스를 요구하지 않는다면 Slack에서 고객에게 그러한 요청을 할 수 있습니다.