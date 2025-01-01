此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

禁止的内容和使用

Slack 是仅供企业和组织而不供消费者使用的工作区工具。每个工作区都由一位客户管控，该客户一般是你的雇主，或者是已向你发送合作邀请的另一组织。对于其 Slack 实例的使用，该客户可能设有公司政策并存在相关法律要求，所有授权用户应查看并遵守这些要求。此外，为了帮助确保提供安全且高效的工作环境，授权用户必须遵守我们的可接受使用政策，以及适用于使用 Slack 技术工具的所有法律、规则和法规。

如何报告不当行为或内容？

每位客户都由管理其工作区的拥有者和管理员代表。如果你发现不当行为或内容，请向你的拥有者、管理员或雇主报告。你可以在 Slack 中找到工作区拥有者和管理员的联系信息，或者查看工作区设置找到该信息。拥有者和管理员具有在其工作区中编辑或删除消息的工具，并且可以注销授权用户的帐户。

对 Slack 的请求

如果你对我们的可接受使用政策有疑问，请联系 feedback@slack.com。关于政府机构、用户和其他第三方要求披露数据的请求，请参阅我们的数据请求政策。关于美国的版权侵权索赔，请参阅我们的 DMCA 政策。

关于其他类型的法律请求，请联系 Slack 数据保护官 Lindsey Finch，电子邮件地址：dpo@slack.com。所有此类信函应包含以下信息：(a) 请求方的身份；(b) 请求的性质，包括任何涉嫌违法的基本信息；(c) 相关客户的名称及相关授权用户的姓名；以及 (d) Slack 工作区网址和任何相关客户数据的链接。除非适用法律要求另行处理，否则，如果违规行为可由客户使用 Slack 中提供的管理工具予以解决，那么 Slack 会将该请求转发给客户由其解决。