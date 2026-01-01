Verhalten im Workspace melden

Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Verbotene Inhalte und Nutzung

Slack ist ein Arbeitsplatz-Tool für Unternehmen und Organisationen und nicht für Verbraucherzwecke bestimmt. Jeder Workspace wird von einer Kundin oder einem Kunden kontrolliert, d. h. normalerweise von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter oder einer anderen Organisation bzw. einem Unternehmen, das dich zur Zusammenarbeit eingeladen hat. Die Kundin bzw. der Kunde hat unter Umständen Unternehmensrichtlinien und juristische Anforderungen, die für ihre bzw. seine Instanz von Slack gelten, und alle autorisierten Benutzerinnen und Benutzer sollten diese Anforderungen lesen und sich daran halten. Damit das Arbeitsumfeld sicher und produktiv bleibt, müssen autorisierte Benutzerinnen und Benutzer sich an unsere Richtlinie über die zulässige Nutzung sowie an alle Gesetze, Regeln und Richtlinien halten, die für die Nutzung der technologischen Tools von Slack gelten.

Wie kann ich unangemessenes Verhalten oder unangemessene Inhalte melden?

Jede Kundin und jeder Kunde wird durch Inhaberinnen und Inhaber sowie Administratorinnen und Administratoren repräsentiert, die den Workspace verwalten. Wenn dir unangemessenes Verhalten oder Inhalte auffallen, melde dies bitte deiner Inhaberin bzw. deinem Inhaber, deiner Administratorin bzw. deinem Administrator oder deinem Arbeitgeber. Du findest die Kontaktinformationen deiner Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber bzw. -Administratorinnen und -Administratoren in Slack oder in deinen Workspace-Einstellungen. Inhaberinnen und Inhaber sowie Administratorinnen und Administratoren haben Tools, mit denen sie Nachrichten bearbeiten oder löschen können, die in ihrem Workspace gesendet wurden. Außerdem können sie die Accounts von autorisierten Benutzerinnen oder Benutzern deaktivieren.

Anfragen an Slack

Wende dich bei Fragen zu unserer Richtlinie über die zulässige Nutzung an feedback@slack.com. Informationen zu Anfragen bezüglich der Offenlegung von Daten durch Behörden, Benutzerinnen und Benutzer sowie andere externe Parteien findest du in unserer Richtlinie zu Datenanfragen. Über Ansprüche wegen Verletzung des Urheberrechts in den USA informieren wir in unserer DMCA-Richtlinie.

Wende dich bei anderen juristischen Anfragen an den Data Protection Officer von Slack, Lindsey Finch: dpo@slack.com. Folgende Angaben brauchen wir dabei immer: (a) die Identität der anfragenden Partei, (b) die Art der Anfrage, einschließlich Begründungen für den Verdacht auf mutmaßliche Rechtsverstöße, (c) die Namen der beteiligten Kundin, des beteiligten Kunden bzw. der beteiligten autorisierten Benutzerin oder des beteiligten autorisierten Benutzers und (d) die Slack-Workspace-URL und einen Link zu relevanten Kundendaten. Sofern kein abweichender Vorgang gesetzlich vorgeschrieben ist und der Verstoß mithilfe administrativer Tools, die im Rahmen von Slack bereitgestellt werden, durch die Kundin oder den Kunden selbst gelöst werden kann, leitet Slack die Anfrage unter Umständen zur Lösung an die Kundin oder den Kunden weiter.