Slack Marketplace 协议

此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

最后一次修改：2016 年 7 月 11 日

你将代表开发该应用并将其列入 Slack Marketplace 的个人、公司或法律实体，同意遵守不时更新，以及由这些 Slack Marketplace 条款补充的 Slack API 服务条款（统称为“协议”）。提及“你”或“你的”也被认为是指代相应个人、公司或法律实体。

1.许可授予

在期限内，你授予 Slack 有限、全球范围、非专属、免版税的许可，以便 Slack (a) 复制、执行、展示和使用你的应用，用于管理和演示 Slack Marketplace 的运行、改善和营销；(b) 通过 Slack Marketplace 分销你的应用；(c) 针对你的应用开展安全审查；以及 (d) 使用与你的应用相关的商品名称、商标、服务标志、徽标和域名（统称“你的名称”），作为 Slack Marketplace 相关产品营销的参考，以及作为与现有或潜在开发者、合作伙伴和客户就 Slack Marketplace 进行通信或推广的参考。例如，我们可能会在 Slack Marketplace 以及关于 Slack Marketplace 的博客帖子中显示你的名称。Slack 会遵守你不时传达给 Slack 的书面商标使用规定。

2.Slack 的开发者政策

你同意遵守 Slack 不时更新的 Slack 开发者政策。

3.权利与许可

你声明并保证你拥有 Slack 分发你的应用所需的所有权利、所有权和权益，包括你的应用和你的名称中包含的以及与其相关的所有知识产权，例如专利、商标、商业机密、版权和其他专有权利。你不会通过 Slack Marketplace 分发任何受版权、商业机密，或者受第三方专有权利保护的材料，包括专利、隐私和发表权利，除非你拥有这些权利，或者已获得合法拥有者提供材料的许可。

4.安全审查

在期限内，你允许 Slack 及其指定人员在 Slack 选定的时间和日期对你的应用、相关服务和/或电脑系统进行一次或多次安全审查，详情请参见 Slack 应用安全审查（每一项均称为“安全审查”）。Slack 不会将你披露的与安全审查有关的任何信息泄露给第三方（代表其行事的授权承包商和代理机构除外）。所有此类信息和结果均属机密，并将被视为机密；Slack 可能按法律要求将此类信息和结果披露给第三方，或者以汇总形式提供这些信息和结果，保证无法从中识别你的身份或应用，或者在提供时，剥除所有永久性标识符（例如设备标识符、IP 地址和 cookie ID）。在安全审查期间，你可能要求 Slack 立即停止测试。但是，这类请求会导致审查“失败”。你需要全权负责安全审查使用的数据和/或设备的保护和备份，不会因安全审查导致的数据丢失、重新运行时间、不准确的输出、工作延迟或利润损失向 Slack 索赔。

5.Slack 品牌准则

你了解并同意尽管 Slack 执行了安全审查，但不代表 Slack“认证”、保证或支持该应用。你进一步声明并保证，不会做出任何与之相反的外部声明，包括任何暗示获得 Slack 认可、认证、从属或合作关系的声明，并保证你将遵守 Slack 不时更新的 Slack 品牌准则。

6.支持

你将全权负责你的应用的支持和维护，Slack 对此概不负责。你必须提供并维护有效且准确的联系信息，这些信息会在 Slack Marketplace 中各个应用的详情页面显示并提供给用户，用于客户支持和法律用途。如果未能为你的应用提供足够的信息或支持，可能导致应用评分低、排位不佳，或者导致应用被移出 Slack Marketplace。

7.审查评分

Slack Marketplace 可能允许用户对你的应用进行评分和评价。这些评分可能被用于确定你的应用在 Slack Marketplace 中的排名，但 Slack 能够自行决定改变这些排名。如果 Slack 自行决定你的应用没有达到可接受的标准，Slack 保留从 Slack Marketplace 中移除你的应用的权利。

8.保护

你同意保护 Slack 及其代表、代理机构和员工，确保他们不会因第三方提出的任何与你违反此协议、你与用户之间就应用存在的分歧，或对 Slack 的安全审查表现等提出的索赔、要求、行动、损失（包括律师费）和义务而遭受损失。

9.移除

Slack 不负责监控你的应用及其内容，但是，如果你通知 Slack，或者 Slack 知晓并确定你的应用或名称 (a) 违反知识产权或任何第三方权利；(b) 违反任何适用法律或受禁令约束；或者 (c) 违反本协议条款，包括 Slack 的开发者政策，Slack 会立即将你的应用从 Slack Marketplace 中移除。Slack 保留在不事先通知的情况下，自行决定暂停和/或禁止某些开发者进入 Slack Marketplace 的权利。

10.使用统计数据

为了改进 Slack Marketplace，Slack 可能会从 Slack Marketplace 中收集有关你的应用的使用统计数据，包括但不限于如何使用 Slack Marketplace 的信息。Slack 会汇总查看收集到的数据，以改进 Slack Marketplace，并根据 Slack 的隐私政策进行保存。

11.条款

本协议自接受之日开始生效，至 (a) 任何一方在接受书面通知（通过电子邮件即可）的 10 天前自行决定停止通过 Slack Marketplace 发布你的应用，或 (b) 在 Slack API 服务条款终止（“条款”）时失效。终止之后，Slack 会从 Slack Marketplace 移除你的应用，并停止使用你的名称。

12.授权

你声明并保证，你有权代表此应用的开发者签署本协议；应用的开发者有权让应用、服务和电脑系统接受安全审查；如果不是此类应用、服务和电脑系统的所有者，则应该已从合法所有者那里获取了此类权利。

13.修改

我们可能自行决定不时更改、增加或删除全部或部分 Slack Marketplace 条款。如果我们对这些 Slack Marketplace 条款进行重大更改，我们将通过电子邮件发送至你帐户关联的电子邮件地址，或在 Slack Marketplace 中发布通知，以在更改生效之前提供合理的通知。你知悉，这些更新和更改可能对你访问、使用和与 Slack Marketplace 通信的方式产生不利影响。如果你无法接受某些更改，那么唯一的办法就是将你的应用从 Slack Marketplace 中移除。如果你继续在 Slack Marketplace 中发布你的应用，则表明你接受这些更新和更改。