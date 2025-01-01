此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

Slack 开发者计划协议

本“开发者计划协议”（简称“协议”）针对你使用开发者服务开发和维护与我们的在线平台和/或应用互操作或互补的应用和服务。

你点击引用本协议的复选框或按钮，或者访问开发者服务，即表示你接受本协议。接受本协议，即表示你同意其条款。如果你代表公司或其他法人实体（例如你的雇主）签署本协议，则你声明你有权让该实体及其附属机构受这些条款和条件的约束，在这种情况下，“你”或“你的”一词指的是该实体及其附属机构。如果你在注册时指定了一个实体名称或域名，你将被视为代表该实体签署本协议。如果你不具备这样的授权，或者你不同意这些条款和条件，则不得接受本协议，也不得使用开发者服务。

未经我们事先书面同意，你不得访问或使用开发者服务：

用于生产目的，或

向第三方商业分发你的应用，除非你已事先获得我们的书面同意，或你已根据与我们签订的单独协议获得授权，

监控开发者服务的可用性、性能或功能，或

用于任何其他基准或竞争目的。

任何违反上句规定的行为均被视为严重违反本协议。

本协议最近更新日期为 2024 年 5 月 1 日。自你接受本协议之日起，本协议在你和我们之间生效。

1.定义

“附属机构”是指直接或间接控制主体实体、受主体实体控制或与主体实体受共同控制的任何实体。就本定义而言，“控制权”指直接或间接拥有或控制主体实体 50% 以上的投票权。

“商业分发”是指在安装、访问和/或使用你的应用的任何版本或其特性和功能需要向你支付任何形式的费用的情况下，对你的应用进行的任何分发（包括，如果你的应用集成或者使用了你收取费用的任何应用或其他产品或服务，或者你的应用是按“免费增值服务”付费模式提供的）。

“开发者资源”是指可通过 https://api.slack.com 提供的开发者沙盒，它由我们免费向我们的开发者社区提供，但不包括在上述应用和平台之外可访问的工具和资源。“开发者服务”不包括开发者资源和第三方应用。

“恶意代码”是指意图造成危害的代码、文件、脚本、代理或程序，包括病毒、蠕虫、定时炸弹和特洛伊木马等。

“Marketplace”是指与开发者服务互操作的应用的在线目录、目录或市场，例如网址为 https://slack.com/marketplace 的 Slack Marketplace。

“第三方应用”是指由第三方提供和/或在市场上列出的与开发者服务互操作的基于 Web、移动、离线或其他软件功能。第三方应用将被标识为这类应用。

“用户”的含义是，以个人名义接受这些条款时，指该个人；在个人代表公司或其他法律实体接受本协议时，指由你授权可以使用开发者服务的个人，并且你（或在适用情况下，我们应你的要求）已向其提供用户身份和密码（对于使用身份验证的开发者服务）。例如，用户可能包括你的员工、顾问、承包商和代理，以及与你有业务往来的第三方。

“用户订阅”是指我们向你授予的开发者服务的订阅，由你分配给用户。任何用户订阅的期限均应如第 10.1 节（协议期限和用户订阅）所述。

“我们”和“我们的”是指第 11 节（你的签约对象、通知、管辖法律和管辖权）中所述的 Slack 实体。

“你”或“你的”在个人代表自己接受本协议的情况下，指该个人；在个人代表公司或其他法律实体接受本协议的情况下，指该个人所代表的公司或其他法律实体。

“你的应用”是指你使用开发者服务或 Slack 服务创建并与之互操作的在线应用。

“你的数据”是指你提交给开发者服务的所有电子数据或信息。

2.提供和使用开发者服务和开发者资源

2.1.开发者服务的提供。我们将根据本协议向你提供开发者服务。

2.2.用户订阅。除非我们另有书面约定，开发者服务以用户订阅的形式提供，可访问用户的数量不超过我们分配给你的用户 ID 数量。用户订阅是针对指定用户的，不能由多个用户共享或使用，但可以重新分配给新用户，以取代不再需要持续使用开发者服务的原有用户。

2.3.我们的责任。我们应做出商业上合理的努力，以便：(i) 针对任何预先排定的宕机时间提前发出通知；以及 (ii) 根据适用于我们向一般用户提供开发者服务的法律和政府法规（即，不考虑你对开发者服务的特定使用）提供开发者服务，并且用户应根据本协议和可通过 ​https://slack.com/terms-of-service/api）和应用开发者政策（https://api.slack.com/developer-policy）以及适用的法律和政府法规使用开发者服务和开发者资源；(v) 遵守你搭配开发者服务或开发者资源使用的任何第三方应用的服务条款。如果你或用户在使用开发者服务时违反了上述规定，而我们认为你或用户的行为威胁到了我们服务的安全性、完整性或可用性，我们可能会立即暂停开发者服务。

2.5.使用限制和约束。你不得：(a) 将开发者服务或开发者资源提供给除用户之外的任何个人或实体；(b) 出售、转售、租赁或出租开发者服务或开发者资源，或者将开发者服务或开发者资源纳入服务机构或外包产品中；(c) 使用开发者服务或第三方应用存储或传输侵权、诽谤或其他非法或侵权材料，或者存储或传输违反第三方隐私权或保密权的材料；(d) 使用开发者服务存储或传输恶意代码；(e) 干扰或破坏开发者服务或其中包含的第三方数据的完整性或性能；(f) 试图未经授权访问开发者服务或开发者资源或其相关系统或网络；(g) 允许以规避任何合同使用限制的方式直接或间接访问或使用任何开发者服务或开发者资源，或者使用任何开发者服务访问、复制或使用我们的任何知识产权，但本协议或开发者文档允许的情况除外；(h) 对开发者服务或其任何部分、特性、功能或用户界面进行修改、复制或创作衍生作品；(i) 复制开发者资源，但本协议或开发者文档允许的情况除外；(j) 对开发者服务或开发者资源的任何部分进行框架化或镜像化，但为了你自己的内部业务目的或开发者文档允许的情况除外；(k) 向开发者服务提交个人数据；或 (l) 除非在适用法律允许的范围内，对开发者服务或开发者资源进行反汇编、反向工程或反编译，或将其用于：(1) 构建与开发者服务竞争的产品或服务，(2) 使用与开发者服务类似的概念、特征、功能或图形构建产品或服务，(3) 复制开发者服务的任何概念、特征、功能或图形，或 (4) 确定开发者服务是否属于任何专利的范围。开发者服务可能会受到其他限制，例如，磁盘存储空间限制、允许你调用我们的应用程序编程接口的次数限制，以及对于让你能够提供公共网站的开发者服务，访问者对这些网站的页面浏览次数限制。任何此类限制均在开发者文档中说明。

2.6.删除开发者资源和第三方应用。如果你收到通知（包括来自我们的通知），指示通过开发者服务或第三方应用提供给你的内容可能不再可用或必须删除、修改和/或禁用，以避免违反适用法律、第三方权利或我们的可接受使用政策，你应立即执行。如果你未根据上述规定采取必要的措施，包括删除你从开发者服务下载的任何内容，或者根据我们的判断，继续违反的可能性较大，我们可能会禁用适用的内容、开发者服务和/或第三方应用。如果我们提出要求，你应以书面方式确认删除和停止使用此类内容和/或第三方应用，并且我们有权向任何此类第三方索赔人或政府机构（如适用）提供此类确认的副本。此外，如果任何第三方权利持有人要求我们删除内容，或者我们收到信息称提供给你的内容可能违反了适用法律或第三方权利，我们可能会终止你通过开发者服务访问这些内容。

2.7.开发者资源的使用。你可以根据位于 ​https://slack.com/terms-of-service/api 的“API 服务条款”和位于 https://api.slack.com/developer-policy 的“应用开发者政策”使用与开发者服务相关的开发者资源。

2.8.分析。为了安全以及帮助我们改进开发者服务和资源与开发者体验，我们可能会跟踪和分析开发者服务和资源的使用情况。例如，我们可能会使用这些信息来了解和分析趋势，或跟踪用户最常用我们的哪些功能，以改进产品功能。我们可能会与我们的服务提供商共享匿名使用数据，以帮助 Slack 进行此类跟踪、分析和改进。此外，我们可能会在正常业务运营过程中汇总共享此类匿名使用数据；例如，我们可能会公开共享信息，以显示我们服务的一般使用趋势。

3.第三方提供商

3.1.你对第三方产品和服务的获取。我们或第三方可能提供（例如，通过市场或其他方式）第三方产品或服务，示例包括第三方应用和实施以及其他咨询服务。你获取的任何第三方产品或服务，包括但不限于第三方应用和实施、定制和其他咨询服务，以及你与任何第三方提供商之间的任何数据交换，均仅属于你与适用的第三方提供商之间的行为。我们不为第三方产品或服务提供保证或支持。

3.2.与第三方服务集成的开发者服务功能。开发者服务包含旨在与第三方服务互操作的功能。此类开发者服务功能取决于这些第三方提供商是否继续为开发者服务提供其服务，包括在适用情况下提供其应用程序编程接口（简称“API”）。如果任何第三方提供商不再以合理的条件为开发者服务提供适用的服务或 API，我们可能会停止提供相应的功能，而你无权获得任何退款、代金券或其他补偿。

4.开发者服务不收费

我们目前免费提供开发者服务。我们保留随时自行决定更改开发者服务定价政策的权利。如有任何此类变更，我们将通过合理的电子方式通知你。但是，本条款中的任何规定均不妨碍我们要求使用有效的付款方式来验证身份和防止滥用。

5.专有权和许可

5.1.保留权利。根据本协议明确授予的有限权利，我们、我们的附属机构、许可人和内容提供商保留开发者服务和开发者资源的所有权利、所有权和利益，包括所有相关的知识产权。除本协议明确规定的权利外，本协议不授予你其他任何权利。

5.2.你的应用。你授予我们、我们的附属机构和适用的承包商在全球范围内的有限期许可，以托管、复制、传输、显示和改编你的应用以及你或任何用户使用开发者服务创建的任何程序代码，但仅限于我们根据本协议提供开发者服务所需的情况。如果你选择搭配开发者服务使用第三方应用，则你授权我们允许该应用及其提供商在适当情况下访问你的数据以及有关你使用该应用的信息，以实现该应用与开发者服务的互操作性。在本协议授予的有限许可范围内，我们不会从你或你的许可人处获得你的应用、你的任何数据、第三方应用或此类程序代码的任何权利、所有权或权益。在贵组织之外分发你的应用需要附加条款。

5.3.使用反馈的许可。你授予我们和我们的附属机构免版税、全球性、不可撤销、永久的许可，以使用、分发、披露你或用户提供的与我们或我们的附属机构的服务操作有关的任何建议、改进请求、推荐、更正或其他反馈，并将其纳入我们的服务。

5.4.联邦政府最终使用条款。我们仅根据以下规定提供开发者服务，包括相关软件和技术，供联邦政府最终使用：政府对于开发者服务的技术数据和软件权利仅包括本协议中规定的通常提供给公众的权利。这种惯用的商业许可是根据 FAR 12.211（技术数据）和 FAR 12.212（软件）提供的，对于国防部的交易，则是根据 DFAR 252.227-7015（技术数据 - 商业项目）和 DFAR 227.7202-3（商业计算机软件或计算机软件文档权利）提供的。如果政府机构需要这些条款中未规定的权利，则必须与我们协商，以确定是否有可接受的条款来转让此类权利，并且必须在任何适用的合同或协议中包含双方均接受的专门用于规定此类权利的书面附录。

6.保密

6.1.机密信息的定义。“机密信息”是指一方（“披露方”）以口头或书面形式向另一方（“接收方”）披露的被认定为机密的所有信息，或根据信息的性质和披露情况应被合理地理解为机密的所有信息。你的机密信息包括你的数据和应用；我们的机密信息包括开发者服务、开发者资源以及本协议的条款和条件。各方的机密信息包括该方披露的业务和营销计划、技术和技术信息、产品计划和设计以及业务流程。但是，机密信息并不包括以下信息：(i) 属于或已变为公众普遍知晓的信息，并且没有违反对披露方的任何义务；(ii) 在披露方披露之前，接收方已经知晓的信息，并且没有违反对披露方的任何义务；(iii) 接受方从第三方处获得的信息，且接受方并不知晓这种获取方式是否违反对披露方的任何义务；或 (iv) 由接收方独立开发的信息。为避免疑义，本“保密”部分中规定的保密义务也适用于在评估我们提供的其他服务时双方交换的机密信息。

6.2.机密信息的保护。对于双方来说，每一方均保留对各自机密信息的全部所有权。接收方将采取与保护自己同类机密信息的保密程度相同的谨慎措施（但不低于合理的谨慎措施），以确保 (i) 不将披露方的任何机密信息用于本协议范围之外的任何目的；(ii) 除非披露方另行书面授权，否则将限制对披露方机密信息的访问权限，使之仅限于为符合本协议的目的而需要访问该信息的接收方及其附属机构的员工和承包商，而这些员工和承包商已与接收方签订了保密协议，协议中对机密信息的保护不低于本协议中的规定。未经另一方事先书面同意，任何一方均不得向其附属机构、法律顾问和会计师以外的任何第三方披露本协议的条款。若一方向其附属机构、法律顾问或会计师披露任何此类信息，该方仍需负责确保该附属机构、法律顾问或会计师遵守本“保密”部分的条款。尽管有上述规定，但我们可以在必要的范围内，向合同承包商或第三方应用提供商披露本协议条款，以履行我们在本协议下的义务，但披露时需受与本协议中规定的实质上同等的保密条款约束。

6.3.强制性披露。在法律强制要求的情况下，接收方可以披露来自披露方的机密信息；但接收方必须事先通知披露方此类强制披露（在法律允许的范围内），并在披露方希望对披露提出异议时提供合理协助，费用由披露方承担。如果在法律强制要求的情况下，接收方在披露方作为一方当事人的民事诉讼中披露来自披露方的机密信息，且披露方未对此披露提出异议，则披露方将补偿接收方为编制和提供安全访问该机密信息所产生的合理费用。

7.有限保证和免责声明

各方均声明并保证其具有签订本协议的合法权力。除前述句子规定的情况外，开发者服务均按“现状”提供，不附带任何保证。在不限制前述规定的前提下，Slack 及其附属机构不声明或保证：(A) 你对开发者服务的使用将满足你的要求；(B) 你对开发者服务的使用及时、安全、不会中断或不存在错误；(C) 通过开发者服务提供的使用数据准确无误；(D) 我们将根据你的要求处理你违反第 2.5(k) 条规定向开发者服务提交的数据。尽管下文“责任限制”部分有相反的规定，但根据本协议，对于因你使用开发者服务、你或你的用户违反本协议以及你在本协议下的任何赔偿义务而造成的任何损害，你应向我们和我们的附属机构承担全部责任。

8.赔偿

对于第三方 (a) 声称你提供的第三方应用或配置与开发者服务的结合使用侵犯或盗用了该第三方的知识产权，或者 (b) 因为以下情况之一：(i) 你以非法方式或者违反协议或开发者文档的方式使用开发者服务或资源；(ii) 你的数据或你将你的数据与开发者服务一起使用；或 (iii) 你提供的第三方应用，而向我们提出或提起的任何索赔、要求、诉讼或程序（每个均称为“针对 Slack 的索赔”），你将为我们和我们的附属机构辩护，并赔偿我们因“针对 Slack 的索赔”而最终判给我们的任何损失、律师费和费用，或我们根据你书面批准的和解而支付的任何金额，前提是我们 (a) 及时向你发出“针对 Slack 的索赔”的书面通知，(b) 让你全权处理“针对 Slack 的索赔”的辩护与和解（除非你无条件免除我们的所有责任，否则你不得以和解方式处理任何“针对 Slack 的索赔”），以及 (c) 向你提供一切合理的协助，费用由你承担。如果“针对 Slack 的索赔”是由于我们违反本协议引起的，则上述辩护和赔偿义务不适用。

9.有限责任

9.1.有限责任。我们不承担与本协议有关的任何责任，除非根据适用法律，此类责任免除不可执行，在此情况下，我们因本协议引起或与本协议有关的责任（无论是合同责任、侵权责任还是任何其他责任理论）合计不得超过 1,000 美元。

9.2.间接损害和相关损害的排除。在任何情况下，我们均不对你的任何利润、收入或商誉损失，或者任何间接、特殊、附带、衍生、补充性、业务中断或惩罚性损害赔偿承担任何责任，无论这些损害赔偿是由合同、侵权行为或任何其他责任理论引起的，也无论该方是否已被告知此类损害赔偿的可能性，或者该方或其附属机构的补救措施未能达到其基本目的。上述免责声明不适用于适用法律所禁止的范围。

10.期限和终止

10.1.协议期限和用户订阅。本协议自你接受本协议之日起生效，直至所有用户订阅到期或根据第 10.2 节（终止）终止为止。

10.2.终止。你可以随时书面通知我们，无理由终止用户订阅。我们可以在以下情况下终止用户订阅：(i) 在向你发出书面通知 30 天后，随时无理由终止用户订阅；(ii) 如果你的开发者服务有 6 个月或更长时间未被用户访问，我们可以在向你发出通知后终止用户订阅；或 (iii) 如果你严重违反本协议，我们可以在向你发出书面通知后终止用户订阅。

10.3.返还你的数据。在本协议终止或到期后的 30 天内，一旦你提出请求，我们将向你提供你的数据以供导出或下载。在上述 30 天期限之后，除非法律禁止，否则我们没有义务维护或提供你的任何数据，并将在此后的某个时间删除或销毁我们系统中或我们以其他方式拥有或控制的你的数据的所有副本。

10.4.应用和材料的丢失。本协议终止后，你使用开发者服务开发并托管在我们平台上的所有应用和其他资料将永久丢失。

10.5.存续条款。第 5 节（专有权）、第 6 节（保密）、第 7 节（有限保证和免责声明）、第 8 节（赔偿）、第 9 节（责任限制）、第 10.3 节（归还数据）、第 11 节（你的签约对象、通知、管辖法律和管辖权）和第 12 节（一般规定）在本协议终止或到期后继续有效。

11.你的签约对象、通知、管辖法律和管辖权

11.1.签约实体、管辖法律和场所。

住所 Slack 签约实体 适用法律 场所 美国和加拿大 Slack Technologies, LLC 加利福尼亚州 加利福尼亚州旧金山郡 世界其他地区 Slack Technologies Limited 爱尔兰 爱尔兰都柏林

上述规定的管辖法律法规将适用，不考虑法律冲突规则或《联合国国际货物销售公约》。

11.2.发出通知的方式。除非本文另行规定，否则本合同下的所有通知都将通过电子邮件发送，但如果你拥有开发者服务帐户，我们可以选择改为通过开发者服务向你发出通知。给 Slack 的通知将发送至：feedback@slack.com；但法律通知（例如终止通知）除外，此类通知必须发送至：legal@slack.com。通知在下列情况被视为已送达：(a) 通过电子邮件发送，则被视为在第二天送达；(b) 通过服务发送，则被视为在当天送达。

11.3.管辖法律和管辖权协议。各方同意上述适用的管辖法律，不考虑法律规则的选择或冲突，并同意上述适用法院的专属管辖权。

11.4.放弃陪审团审判权。各方特此放弃因本协议引起的或与本协议有关的任何法律行动或诉讼中的陪审团审判权。

12.总则

12.1.出口合规性。开发者服务、开发者资源、其他 Slack 技术及其衍生产品可能受美国和其他司法管辖区出口法律法规的约束。各方均声明自己不在美国政府的拒绝方名单上。你不得允许任何用户在美国禁运的国家或地区（目前为克里米亚、卢甘斯克或顿涅茨克地区、古巴、伊朗、朝鲜或叙利亚）或 https://www.salesforce.com/company/legal/compliance/ 上不时会更新的国家或地区，访问或使用开发者服务或开发者资源，或者违反任何美国出口法律或法规。

12.2.反腐败。在与本协议相关的情况下，任何一方都未曾从另一方的任何员工或代理人处收受或被提供任何非法或不当的贿赂、回扣、付款、礼物或其他有价物品。在正常业务过程中提供的合理礼物和招待不违反上述限制。

12.3.第三方基础设施。你知晓并同意，用于托管开发者服务和/或你的数据的基础设施可能由第三方托管提供商提供，例如 Amazon Web Services, Inc.。

12.4.各方关系。双方均为独立缔约方。本协议不会在双方之间建立合伙、专营、合资、代理、受托或雇佣关系。各方将全权负责支付应付给其员工的所有报酬以及所有与就业有关的税款。

12.5.无第三方受益人。本协议没有第三方受益人。

12.6.弃权。任何一方未行使或延迟行使本协议规定的任何权利，均不构成对该权利的放弃。

12.7.可分割性。如果有管辖权的法院判定本协议的任何条款与法律相抵触，则该条款将被视为无效，本协议的其余条款将继续有效。

12.8.转让。未经另一方事先书面同意（不得无理拒绝），任何一方均不得通过法律运作或其他方式转让其在本协议下的任何权利或义务；但是，任何一方均可在未经另一方同意的情况下，将本协议整体转让给其附属机构，或者在发生合并、收购、公司重组或出售全部或绝大部分资产时转让。尽管有上述规定，如果一方被另一方的直接竞争对手收购、向其出售大部分资产或发生有利于另一方直接竞争对手的控制权变更，则另一方可在收到书面通知后终止本协议。在不违反前述规定的前提下，本协议将对双方、其各自的继承方和允许的受让方具有约束力并保障其利益。

12.9.对本协议的修改。随着我们业务的发展，我们可能会更改本“开发者计划协议”和本协议的其他组成部分。如果我们对本协议做出重大变更，将在更改生效之前在合理的时间内提前通知你，方法为向你的帐户所关联的电子邮件地址发送电子邮件或通过服务向你发送消息。你可以访问本页面，也可以访问协议中所引用其他页面的最新版本，以便随时查看最新版本。对协议的任何重大修订将在我们通告中规定的日期生效，所有其他更改将在更改发布之日生效。如果你在生效日期后访问我们的开发者服务，则访问即表示你接受经过修订的任何条款和条件。

12.10 完整协议本协议（包括所有附件、附录和通过引用方式纳入的条款）构成双方之间的完整协议，并取代先前和同时存在的就各自主题达成的所有书面或口头协议、建议或陈述。