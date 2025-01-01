此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

上次更新：2025 年 7 月 8 日

《可接受使用政策》(AUP) 中列出了我们的服务可接受和不可接受的行为清单。Slack 是 Salesforce 旗下公司，因此 AUP 可在下列 Salesforce 链接取得：

可接受使用政策

随着 Slack 的增长和发展，AUP 可能会更改，因此请定期检查更新和更改。

请注意：Slack 可以行使分析信息的权力，以保障用户安全并阻止非法活动。我们会使用基于哈希算法的隐私保护检测软件，主动删除涉及儿童性虐待的资料。Slack 还接受并调查客户和用户对违反《用户服务条款》和《可接受使用政策》的行为所提出的举报。训练有素的人员将审核举报信息，而违禁内容将从服务项目中删除。我们严格控制员工对客户数据的访问。我们通过实施技术控制和审核政策，确保对客户数据的访问都会被记入日志。如需更多信息，请访问安全性实践页面。

联系 Slack

如果你对 Slack 的《可接受使用政策》有任何疑问，请发送电子邮件至 feedback@slack.com 或寄信至以下地址联系我们。

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

United States

