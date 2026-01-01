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Contratto del programma per sviluppatori di Slack

Questo Contratto del programma per sviluppatori (“Contratto)” riguarda l'utilizzo da parte del Partecipante dei Servizi per sviluppatori per sviluppare e gestire applicazioni e servizi che interagiscono con o completano la piattaforma online e/o le applicazioni di Slack.

Il Partecipante indica la propria accettazione di questo Contratto cliccando su una casella di controllo o un pulsante che fa riferimento al contratto o accedendo ai Servizi per sviluppatori. Accettando questo contratto, il Partecipante ne accetta le condizioni. Chi sottoscrive questo contratto per conto di un’azienda o un’altra entità giuridica, come il datore di lavoro, dichiara di avere l’autorità per vincolare tale entità e le sue consociate a questi termini e condizioni, nel qual caso il termine “Partecipante” si riferirà a tale entità e alle sue consociate. Se viene specificato un nome o dominio di un’entità in relazione alla registrazione, si riterrà che il partecipante sottoscriva questo Contratto per conto di tale entità. Se il partecipante non ha tale autorità o se non è d’accordo con questi termini e condizioni, non deve accettare questo contratto e non può utilizzare i Servizi per sviluppatori.

Il Partecipante non può, senza il previo consenso scritto di Slack, accedere ai Servizi per sviluppatori o utilizzarli:

ai fini della produzione oppure

per distribuire commercialmente le applicazioni del Partecipante a terzi, a meno che il Partecipante non abbia ricevuto il Nostro previo consenso scritto o non sia autorizzato a farlo ai sensi di un accordo separato con Slack,

per monitorare la disponibilità, le prestazioni o la funzionalità dei Servizi per sviluppatori oppure

per altri scopi concorrenziali o di benchmarking.

Qualsiasi violazione della frase precedente sarà considerata una violazione sostanziale del presente Contratto.

Questo Contratto è stato aggiornato l’ultima volta il 1 maggio 2024. È in vigore tra il Partecipante e Slack a partire dalla data in cui il Partecipante accetta il presente Contratto.

1. DEFINIZIONI

Per “Consociata” si intende qualsiasi entità che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da o è sotto il controllo comune con l’entità in oggetto. Per “Controllo”, ai fini della presente definizione, si intende la proprietà o il controllo diretto o indiretto di oltre il 50% dei diritti di voto dell’entità in oggetto.

Per “Distribuzione commerciale” si intende qualsiasi distribuzione dell’Applicazione del Partecipante se l'installazione, l'accesso e/o l'utilizzo di qualsiasi versione dell’Applicazione o delle sue funzioni e funzionalità richiedono il pagamento di commissioni di qualsiasi tipo al Partecipante (incluso, ad esempio, se l’Applicazione si integra in o fa uso di qualsiasi applicazione o altro prodotto o servizio per il quale il Partecipante riscuote commissioni oppure se l’Applicazione viene fornita secondo un modello di pagamento "freemium").

Per “Risorse per sviluppatori” si intendono i contenuti, le informazioni, le risorse, la documentazione, il codice, gli strumenti, i kit di strumenti, le community e/o gli ambienti di sviluppo, i contesti, le promozioni e/o i programmi accessibili tramite https://api.slack.com, che Slack rende disponibili alla community di sviluppatori, esclusi strumenti e risorse accessibili al di fuori della piattaforma e delle applicazioni sopra descritte. I “Servizi per sviluppatori” escludono Risorse per sviluppatori e Applicazioni di terze parti.

Per “Codice dannoso” si intende codice, file, script, agenti o programmi destinati a causare danni, inclusi, ad esempio, virus, worm, bombe a orologeria e cavalli di Troia.

Per “Marketplace” si intende una directory, catalogo o marketplace online di applicazioni che interagiscono con i Servizi per sviluppatori, incluso, a titolo esemplificativo, Slack Marketplace all’indirizzo https://slack.com/marketplace.

Per “Applicazioni di terze parti” si intendono le funzionalità software basate su web, mobili, offline o di altro tipo che interagiscono con i Servizi per sviluppatori, fornite da terze parti e/o elencate su un Marketplace. Le Applicazioni di terze parti saranno identificabili come tali.

Per “Utente” si intende, nel caso di una persona che accetti questi termini per proprio conto, tale persona oppure, nel caso di una persona che accetti questo Contratto per conto di un’azienda o un’altra entità giuridica, una persona autorizzata dal Partecipante a usare i Servizi per sviluppatori e a cui il Partecipante (o, quando applicabile, Slack su richiesta del Partecipante) ha fornito un ID utente e password (per i Servizi per sviluppatori che utilizzano l’autenticazione). Gli Utenti possono includere, ad esempio, dipendenti, consulenti, appaltatori e agenti del Partecipante e terze parti con cui il Partecipante esegue transazioni commerciali.

Per “Iscrizione dell’Utente” si intende un’iscrizione garantita da Slack al Partecipante per i Servizi per sviluppatori, che è assegnata dal Partecipante a un Utente. La durata di qualsiasi Iscrizione dell’Utente corrisponderà a quanto descritto nella Sezione 10.1 (Durata del Contratto e Iscrizioni degli Utenti).

Per “Slack”, “Noi” o “Nostro” si intende l’entità Slack descritta nella Sezione 11 (Parte contraente, avvisi, legge applicabile e giurisdizione).

Per “Partecipante” si intende nel caso di una persona che accetti il presente Contratto per proprio conto, tale persona oppure, nel caso di una persona che accetti questo Contratto per conto di un’azienda o un’altra entità giuridica, l’azienda o altra entità giuridica per conto della quale questa persona accetta il presente Contratto.

Per “Applicazione del Partecipante” si intende un’applicazione online creata dal Partecipante usando, e che interagisce con, i Servizi per sviluppatori o i Servizi di Slack.

Per “Dati del Partecipante” si intendono tutte le informazioni o i dati elettronici inviati dal Partecipante ai Servizi per sviluppatori.

2. PROVISIONING E UTILIZZO DEI SERVIZI PER SVILUPPATORI E DELLE RISORSE PER SVILUPPATORI

2.1. Provisioning dei Servizi per sviluppatori. Slack metterà a disposizione del Partecipante i Servizi per sviluppatori ai sensi del presente Contratto.

2.2. Iscrizioni degli Utenti. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto da parte Nostra, i Servizi per sviluppatori sono resi disponibili come Iscrizioni degli Utenti e può accedervi un numero di Utenti non superiore al numero di ID utente assegnati da Slack al Partecipante. Le Iscrizioni degli Utenti sono destinate a Utenti designati e non possono essere condivise o utilizzate da più di un Utente, ma possono essere riassegnate a nuovi Utenti in sostituzione degli Utenti precedenti che non necessitano più dell'uso continuativo dei Servizi per sviluppatori.

2.3. Responsabilità di Slack. Slack farà ogni sforzo commercialmente ragionevole per (i) dare un preavviso per eventuali tempi di inattività pianificati e (ii) fornire i Servizi per sviluppatori in conformità con le leggi e i regolamenti governativi applicabili alla fornitura di Servizi per sviluppatori agli utenti in generale (ovvero indipendentemente dall’utilizzo particolare da parte del Partecipante dei Servizi per sviluppatori) e subordinatamente all'utilizzo dei Servizi per sviluppatori da parte degli Utenti in conformità al presente Contratto e alla documentazione accessibile tramite ​https://slack.com/terms-of-service/api e i Criteri per lo sviluppo di app all’indirizzo https://api.slack.com/developer-policy e tutte le leggi e i regolamenti governativi e (v) dovrà rispettare le condizioni d’uso di tutte le Applicazioni di terze parti con cui decide di utilizzare i Servizi per sviluppatori o le Risorse per sviluppatori. Qualsiasi utilizzo dei Servizi per sviluppatori in violazione di quanto sopra menzionato da parte del Partecipante o degli Utenti che, a Nostro giudizio, minacci la sicurezza, l'integrità o la disponibilità dei servizi di Slack, può comportare la sospensione immediata dei Servizi per sviluppatori.

2.5. Restrizioni e limitazioni d’uso. Il Partecipante non dovrà (a) rendere disponibili i Servizi per sviluppatori o le Risorse per sviluppatori a qualsiasi persona o entità diversa dagli Utenti, (b) vendere, rivendere, affittare o noleggiare i Servizi per sviluppatori o le Risorse per sviluppatori, né includere i Servizi per sviluppatori o le Risorse per sviluppatori in un centro di servizi o un’offerta di outsourcing, (c) utilizzare i Servizi per sviluppatori o un'Applicazione di terze parti per archiviare o trasmettere materiale illecito, diffamatorio o altrimenti illegale o illegittimo oppure per archiviare o trasmettere materiale in violazione della privacy o dei diritti di riservatezza di terze parti, (d ) utilizzare i Servizi per sviluppatori per archiviare o trasmettere codici dannosi, (e) interferire con o interrompere l'integrità o le prestazioni dei Servizi per sviluppatori o dei dati di terze parti in essi contenuti, (f) tentare di ottenere l'accesso non autorizzato ai Servizi per sviluppatori o alle Risorse per sviluppatori o ai relativi sistemi o reti, (g) consentire l'accesso diretto o indiretto a o l'utilizzo dei Servizi per sviluppatori o delle Risorse per sviluppatori in modo da eludere qualsiasi limite di utilizzo contrattuale oppure utilizzare i Servizi per sviluppatori per accedere, copiare o utilizzare qualsiasi Nostra proprietà intellettuale ad eccezione di quanto consentito dal presente Contratto o dalla Documentazione per sviluppatori, (h) modificare, copiare o creare opere derivate basate sui Servizi per sviluppatori o su qualsiasi parte, funzionalità, funzione o interfaccia utente degli stessi, (i) copiare le Risorse per sviluppatori salvo quanto consentito nel presente documento o nella Documentazione per sviluppatori, (j) eseguire il framing o il mirroring di qualsiasi parte dei Servizi per sviluppatori o delle Risorse per sviluppatori, ad eccezione del framing sulle proprie intranet o altrimenti per scopi aziendali interni o come consentito nella Documentazione per sviluppatori, (k) inviare dati personali ai Servizi per sviluppatori oppure (l) salvo nella misura consentita dalla legge applicabile, disassemblare, decodificare o decompilare i Servizi per sviluppatori o le Risorse per sviluppatori o accedervi per (1) creare un prodotto o un servizio competitivo con i Servizi per sviluppatori, (2) creare un prodotto o servizio che utilizza idee, funzionalità, funzioni o grafica simili ai Servizi per sviluppatori, (3) copiare idee, funzionalità, funzioni o grafica dei Servizi per sviluppatori o (4) determinare se i Servizi per sviluppatori rientrano nell'ambito di applicazione di qualsiasi brevetto. I Servizi per sviluppatori possono essere soggetti ad altre limitazioni, come, ad esempio, limiti sullo spazio di archiviazione su disco, sul numero di chiamate che è consentito effettuare alle interfacce di programmazione delle applicazioni e, per i Servizi per sviluppatori che consentono al Partecipante di fornire siti web pubblici, sul numero di pagine visualizzate dai visitatori di tali siti web. Ciascuna di queste limitazioni è specificata nella Documentazione per sviluppatori.

2.6. Rimozione delle Risorse per sviluppatori e Applicazioni di terze parti. Se il Partecipante riceve notifica, anche da parte di Slack, che i contenuti resi disponibili tramite i Servizi per sviluppatori o un'Applicazione di terze parti non possono più essere utilizzati o devono essere rimossi, modificati e/o disabilitati per evitare di violare la legge applicabile, i diritti di terze parti o i Criteri di utilizzo, dovrà procedere tempestivamente. Se il Partecipante non intraprende le azioni richieste, inclusa l'eliminazione di qualsiasi contenuto che potrebbe aver scaricato dai Servizi per sviluppatori, in conformità con quanto sopra, o se a Nostro giudizio è probabile che si ripresentino violazioni continue, Slack potrebbe disattivare il contenuto, il Servizio per sviluppatori e/o l’Applicazione di terze parti applicabile. Se richiesto da Slack, il Partecipante dovrà confermare per iscritto l’eliminazione e l'interruzione dell'uso di tali contenuti e/o Applicazioni di terze parti e Slack sarà autorizzato a fornire una copia di tale conferma a qualsiasi soggetto terzo o autorità governativa, a seconda dei casi. Inoltre, se un titolare di diritti di terze parti richiede a Slack di rimuovere contenuti o Slack riceve informazioni secondo cui i contenuti forniti al Partecipante potrebbero violare la legge applicabile o i diritti di terze parti, Slack potrebbe interrompere l'accesso a tali contenuti tramite i Servizi per sviluppatori.

2.7. Uso delle Risorse per sviluppatori. Il Partecipante può usare le Risorse per sviluppatori in relazione ai Servizi per sviluppatori sotto indicati, subordinatamente alle Condizioni d’uso delle API all’indirizzo ​https://slack.com/terms-of-service/api e ai Criteri per lo sviluppo di app all’indirizzo https://api.slack.com/developer-policy.

2.8. Statistiche. Slack può monitorare e analizzare l'utilizzo dei Servizi e delle Risorse per sviluppatori per scopi di sicurezza e per migliorare sia i Servizi e le Risorse per sviluppatori sia l'esperienza di sviluppo. Ad esempio, Slack potrebbe utilizzare queste informazioni per comprendere e analizzare le tendenze o tenere traccia delle funzioni usate più frequentemente per migliorare la funzionalità del prodotto. Slack potrebbe condividere dati anonimi sull’utilizzo con i suoi fornitori di servizi allo scopo di supportare tale monitoraggio, le analisi e i miglioramenti. Inoltre, Slack potrebbe condividere questi dati anonimi sull’utilizzo su base aggregata nel corso del normale svolgimento dell’attività; ad esempio, potrebbe condividere pubblicamente le informazioni per mostrare le tendenze sull'uso generale dei servizi.

3. FORNITORI DI TERZE PARTI

3.1. Acquisizione da parte del Partecipante di prodotti e servizi di terze parti. Slack o terze parti potrebbero rendere disponibili (ad esempio, attraverso un marketplace o in altro modo) prodotti o servizi di terze parti, tra cui, ad esempio, Applicazioni di terze parti, servizi di implementazione e altri servizi di consulenza. Qualsiasi acquisizione da parte del Partecipante di prodotti o servizi di terze parti, inclusi ma non limitati ad Applicazioni di terze parti e servizi di implementazione, personalizzazione e altri servizi di consulenza, e qualsiasi scambio di dati tra il Partecipante e qualsiasi fornitore di terze parti avvengono esclusivamente tra il Partecipante e il fornitore di terze parti applicabile. Slack non fornisce alcuna garanzia o supporto per prodotti o servizi di terze parti.

3.2. Funzioni dei Servizi per sviluppatori che si integrano con servizi di terze parti. I Servizi per sviluppatori contengono funzioni progettate per l’interoperabilità con servizi di terze parti. Tali funzioni dei Servizi per sviluppatori dipendono dalla capacità di questi fornitori di terze parti di continuare a rendere disponibili i loro servizi, incluse le interfacce di programmazione delle applicazioni (“API”) dove applicabile, per i Servizi per sviluppatori. Se un fornitore di terze parti cessa di rendere disponibili i propri servizi o API applicabili a condizioni ragionevoli per i Servizi per sviluppatori, Slack potrebbe cessare di fornire le funzioni corrispondenti senza che il Partecipante abbia diritto a un rimborso, credito o altri compensi.

4. NESSUNA TARIFFA PER I SERVIZI PER SVILUPPATORI

Al momento Slack fornisce i Servizi per sviluppatori a titolo gratuito. Slack si riserva il diritto di modificare le politiche sui prezzi per i Servizi per sviluppatori in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione. Slack fornirà al Partecipante un ragionevole preavviso in forma elettronica per qualsiasi modifica di questo tipo. Tuttavia, nulla in questa disposizione impedirà a Slack di richiedere una forma di pagamento valida per convalidare l'identità e prevenire gli abusi.

5. LICENZE E DIRITTI PROPRIETARI

5.1. Riserva di diritti. Fatti salvi i diritti limitati espressamente concessi di seguito, Slack, le sue consociate, i concessori di licenza e i fornitori di contenuti si riservano tutti i diritti, titoli e interessi nei e rispetto ai Servizi per sviluppatori e alle Risorse per sviluppatori, inclusi tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale. Nessun diritto è concesso al Partecipante ai sensi del presente documento oltre a quanto espressamente stabilito nel presente documento.

5.2. Applicazioni. Il Partecipante concede a Slack, alle sue consociate e agli appaltatori applicabili una licenza mondiale a tempo limitato per ospitare, copiare, trasmettere, visualizzare e adattare le applicazioni e qualsiasi codice di programma creato dal Partecipante o da qualsiasi Utente utilizzando i Servizi per sviluppatori, esclusivamente nella misura necessaria per consentire a Slack di fornire i Servizi per sviluppatori in conformità al presente Contratto. Se il Partecipante sceglie di utilizzare un'Applicazione di terze parti con i Servizi per sviluppatori, concede a Slack l’autorizzazione per consentire a tale applicazione e al suo fornitore di accedere ai dati del Partecipante e alle informazioni sull'utilizzo di tale applicazione come appropriato per l'interoperabilità di tale applicazione con i Servizi per sviluppatori. Fatte salve le licenze limitate concesse nel presente documento, Slack non acquisisce alcun diritto, titolo o interesse dal Partecipante o dai suoi concessori di licenza ai sensi del presente Contratto su Applicazioni e Dati del Partecipante, Applicazioni di terze parti o codice di programma. Sono necessarie condizioni aggiuntive per distribuire le applicazioni del Partecipante al di fuori dell’organizzazione del Partecipante.

5.3. Licenza per l’utilizzo di feedback. Il Partecipante concede a Slack e alle sue consociate una licenza esente da royalty, mondiale, irrevocabile e perpetua per utilizzare, distribuire, divulgare, realizzare e incorporare nei Nostri servizi qualsiasi suggerimento, richiesta di miglioramento, raccomandazione, correzione o altro feedback fornito dal Partecipante o dagli Utenti in relazione al funzionamento dei servizi Nostri o delle Nostre consociate.

5.4. Disposizioni per l’utilizzo finale del Governo federale. Slack fornisce i Servizi per sviluppatori, inclusi il software e la tecnologia correlati, per l’utilizzo finale del governo federale esclusivamente in conformità a quanto segue: i dati tecnici del governo e i diritti per il software relativi ai Servizi per sviluppatori includono solo quei diritti solitamente concessi al pubblico come definito in questo Contratto. Questa licenza commerciale consuetudinaria viene fornita in conformità con FAR 12.211 (Technical Data) e FAR 12.212 (Software) e, per le transazioni del Dipartimento della Difesa, DFAR 252.227- 7015 (Technical Data – Commercial Items) e DFAR 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software o Computer Software Documentation). Se un'agenzia governativa necessita di diritti non conferiti ai sensi delle presenti condizioni, deve negoziare con Slack per determinare se esistono condizioni accettabili per il trasferimento di tali diritti e un addendum scritto reciprocamente accettabile che trasferisca specificamente tali diritti deve essere incluso in qualsiasi accordo o contratto applicabile.

6. RISERVATEZZA

6.1. Definizione di Informazioni riservate. Per “Informazioni riservate” si intendono tutte le informazioni divulgate da una parte (“Parte divulgante”) all’altra parte (“Parte ricevente”), in forma orale o scritta, che sono designate come riservate o che ragionevolmente dovrebbero essere intese come riservate data la natura delle informazioni e le circostanze della divulgazione. Le Informazioni riservate del Partecipante comprendono i Dati e l’Applicazione del Partecipante; le Informazioni riservate di Slack comprendono i Servizi per sviluppatori, le Risorse per sviluppatori e i termini e le condizioni di questo Contratto. Le Informazioni riservate di ciascuna parte includono piani commerciali e di marketing, informazioni tecnologiche e tecniche, piani e progetti di prodotti e processi aziendali divulgati da tale parte. Tuttavia, le Informazioni riservate non includono informazioni che (i) sono o diventano generalmente disponibili al pubblico senza violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; (ii) erano a conoscenza della Parte ricevente prima della divulgazione eseguita dalla Parte divulgante senza violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; (iii) vengono ricevute da una terza parte senza conoscenza di alcuna violazione di alcun obbligo dovuto alla Parte divulgante; o (iv) sono state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente. Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di non divulgazione stabiliti nella presente sezione “Riservatezza” si applicano a Informazioni riservate scambiate tra le parti in relazione alla valutazione di servizi aggiuntivi offerti da Slack.

6.2. Tutela delle Informazioni riservate. Tra le parti, ciascuna parte conserva tutti i diritti di proprietà sulle proprie Informazioni riservate. La Parte ricevente utilizzerà lo stesso grado di cura che utilizza per proteggere la riservatezza delle proprie informazioni riservate di tipologia analoga (ma non meno di una cura ragionevole) per (i) non utilizzare alcuna Informazione riservata della Parte divulgante per scopi esterni all'ambito di applicazione del presente Contratto e (ii) salvo quanto diversamente autorizzato dalla Parte divulgante per iscritto, limitare l'accesso alle Informazioni riservate della Parte divulgante a coloro tra i dipendenti e appaltatori suoi e delle sue consociate che necessitano di tale accesso per scopi coerenti con il presente Contratto e che hanno firmato accordi di riservatezza con la Parte ricevente contenenti tutele non sostanzialmente meno protettive delle Informazioni riservate di quelle qui contenute. Nessuna delle parti divulgherà i termini del presente Contratto a terze parti diverse dalle proprie consociate, consulenti legali e contabili senza il previo consenso scritto dell'altra parte, a condizione che una parte che effettua tale divulgazione alle proprie consociate, consulenti legali o contabili rimanga responsabile per il rispetto della presente sezione "Riservatezza" da parte di tale consociata, consulente legale o contabile. Fatto salvo quanto precede, Slack può divulgare i termini del presente Contratto a un appaltatore o a un fornitore di Applicazioni di terze parti nella misura necessaria per adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, in termini di riservatezza sostanzialmente protettivi come stabilito nel presente documento.

6.3. Divulgazione obbligatoria. La Parte ricevente può divulgare le Informazioni riservate della Parte divulgante se è obbligata dalla legge, a condizione che la Parte ricevente dia comunicazione alla Parte divulgante di tale divulgazione obbligatoria (nella misura consentita dalla legge) e fornisca un’assistenza ragionevole, a spese della Parte divulgante, se la Parte divulgante intende opporsi alla divulgazione. Se la Parte ricevente è obbligata dalla legge a divulgare le Informazioni riservate della Parte divulgante come parte di un procedimento civile in cui la Parte divulgante partecipa, e la Parte divulgante non contesta la divulgazione, la Parte divulgante rimborserà alla Parte ricevente un costo ragionevole per compilare e fornire un accesso sicuro a tali Informazioni riservate.

7. GARANZIE LIMITATE ED ESCLUSIONI DI GARANZIA

Ciascuna parte dichiara e garantisce di avere il potere legale di stipulare il presente Contratto. AD ECCEZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA FRASE PRECEDENTE, I SERVIZI PER SVILUPPATORI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" SENZA ALCUNA GARANZIA. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, SLACK E LE SUE CONSOCIATE NON DICHIARANO O GARANTISCONO CHE (A) L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER SVILUPPATORI SODDISFERÀ I REQUISITI DEL PARTECIPANTE, (B) L'UTILIZZO DEI SERVIZI PER SVILUPPATORI SARÀ ININTERROTTO, TEMPESTIVO, SICURO O ESENTE DA ERRORI, (C) I DATI DI UTILIZZO FORNITI TRAMITE I SERVIZI PER SVILUPPATORI SARANNO ACCURATI E (D) I DATI INVIATI DAL PARTECIPANTE AI SERVIZI PER SVILUPPATORI IN VIOLAZIONE DELLA SEZIONE 2.5(K) VERRANNO ELABORATI DA SLACK IN CONFORMITÀ AI REQUISITI DEL PARTECIPANTE. IN DEROGA A QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA NELLA SEZIONE "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ" RIPORTATA DI SEGUITO, IL PARTECIPANTE SARÀ PIENAMENTE RESPONSABILE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO VERSO SLACK E LE SUE CONSOCIATE PER EVENTUALI DANNI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI SERVIZI PER SVILUPPATORI, DA QUALSIASI VIOLAZIONE DA PARTE DEL PARTECIPANTE O DEGLI UTENTI DI QUESTO CONTRATTO E QUALSIASI OBBLIGO DI INDENNIZZO SOTTO INDICATO.

8. INDENNIZZO

Il Partecipante difenderà Slack e le sue consociate da qualsiasi reclamo, richiesta, causa o procedimento presentato o avviato contro Slack da una terza parte (a) sostenendo che la combinazione di un'Applicazione di terze parti o una configurazione fornita dal Partecipante e utilizzata con i Servizi per sviluppatori viola o si appropria indebitamente dei diritti di proprietà intellettuale di tali terze parti, oppure (b) derivante da (i) l'utilizzo da parte del Partecipante dei Servizi per sviluppatori o delle Risorse per sviluppatori in modo illegale o in violazione del Contratto o della Documentazione per sviluppatori, (ii) uno qualsiasi dei Dati o dell’utilizzo dei dati del Partecipante con i Servizi per sviluppatori, oppure (iii) un’Applicazione di terze parti fornita dal Partecipante (ognuno un “Reclamo contro Slack”) e risarcirà Slack per eventuali danni, spese legali e costi definitivamente riconosciuti nei Nostri confronti a seguito di, o per eventuali importi pagati da Slack in base a una transazione approvata dal Partecipante per iscritto di, un Reclamo contro Slack, a condizione che Slack (a) dia tempestivamente al Partecipante comunicazione scritta del Reclamo contro Slack, (b) conferisca al Partecipante il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione del Reclamo contro Slack (salvo il fatto che il Partecipante non potrà risolvere alcun Reclamo contro Slack a meno che non esoneri Slack incondizionatamente da ogni responsabilità) e (c) fornisca al Partecipante tutta l’assistenza ragionevole, a spese del Partecipante stesso. Gli obblighi di difesa e indennizzo di cui sopra non si applicano se un Reclamo contro Slack deriva dalla violazione da parte Nostra del presente Contratto.

9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità. SLACK NON AVRÀ RESPONSABILITÀ DI ALCUN TIPO RISPETTO AL PRESENTE CONTRATTO A MENO CHE TALE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON SIA ESEGUIBILE AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE, NEL QUAL CASO LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI SLACK DERIVANTE DA O CORRELATA AL PRESENTE CONTRATTO, SIA PER CONTRATTO, ILLECITO O QUALSIASI ALTRA TEORIA DI RESPONSABILITÀ, NON DEVE SUPERARE 1.000 $.

9.2. Esclusione di danni consequenziali e correlati. IN NESSUNA CIRCOSTANZA SLACK SARÀ RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL PARTECIPANTE PER PERDITE DI PROFITTI, FATTURATO O REPUTAZIONE O PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, COMPENSATORIO, DI INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ O PUNITIVO COMUNQUE CAUSATO, SIA IN CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI, E ANCHE QUALORA LA PARTE SIA STATA MESSA AL CORRENTE DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI O SE IL RIMEDIO DELLA PARTE O DELLE SUE CONSOCIATE NON CONSEGUA IL SUO INTENTO PRINCIPALE. LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NON È VALIDA QUALORA SIA PROIBITA DALLA LEGGE APPLICABILE.

10. DURATA E RISOLUZIONE

10.1. Durata del contratto e delle Iscrizioni degli Utenti. Il presente Contratto decorre dalla data in cui il Partecipante accetta tale Contratto e continua fino alla scadenza o alla risoluzione di tutte le Iscrizioni degli Utenti in conformità con la Sezione 10.2 (Risoluzione).

10.2. Risoluzione. Il Partecipante può terminare le Iscrizioni degli Utenti senza motivo in qualsiasi momento previa notifica scritta a Slack. Slack può terminare le Iscrizioni degli Utenti (i) in qualsiasi momento senza motivo previo preavviso scritto di 30 giorni al Partecipante, (ii) previo avviso al Partecipante se nessun Utente ha acceduto ai Servizi per sviluppatori per 6 mesi o più, o (iii) previa notifica scritta al Partecipante di una violazione materiale del presente Contratto.

10.3. Restituzione dei dati del Partecipante. Su richiesta da parte del Partecipante effettuata entro 30 giorni dalla data effettiva di risoluzione o scadenza del presente Contratto, Slack renderà i dati del Partecipante disponibili per l'esportazione o il download. Dopo tale periodo di 30 giorni, Slack non avrà alcun obbligo di conservare o fornire i dati del Partecipante e, in qualche momento, eliminerà o distruggerà tutte le copie dei dati nei suoi sistemi o altrimenti in suo possesso o controllo, a meno che non sia legalmente proibito.

10.4. Perdita di applicazioni e materiali. IN CASO DI RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, TUTTE LE APPLICAZIONI E ALTRI MATERIALI SVILUPPATI DAL PARTECIPANTE USANDO I SERVIZI PER SVILUPPATORI E OSPITATI SULLA NOSTRA PIATTAFORMA VERRANNO PERSI IN MODO PERMANENTE.

10.5. Disposizioni valide. Le sezioni 5 (Diritti proprietari), 6 (Riservatezza), 7 (Garanzie limitate ed esclusioni di garanzia), 8 (Indennizzo), 9 (Limitazione di responsabilità), 10.3 (Restituzione dei dati), 11 (Parte contraente, avvisi, legge applicabile e giurisdizione) e 12 (Disposizioni generali) restano valide dopo la risoluzione o la scadenza del presente Contratto.

11. PARTE CONTRAENTE, AVVISI, LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

11.1. Entità contraente, legge applicabile e foro competente.

Domicilio Entità contraente Slack Legge applicabile Foro competente Stati Uniti e Canada Slack Technologies, LLC California Contea di San Francisco, California Resto del mondo Slack Technologies Limited Irlanda Dublino, Irlanda

La legislazione applicabile sopra specificata si applicherà indipendentemente dalle norme sui conflitti di legge o dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni.

11.2. Modalità di comunicazione. Salvo quanto diversamente qui specificato, tutte le comunicazioni relative al Contratto avverranno tramite e-mail, sebbene, nel caso in cui il Partecipante disponga di un account per i Servizi per sviluppatori, sia facoltà di Slack scegliere di informare il Partecipante mediante i Servizi per sviluppatori. Le comunicazioni a Slack verranno inviate all’indirizzo feedback@slack.com, ad eccezione delle comunicazioni legali, come le comunicazioni di risoluzione, che devono essere inviate all’indirizzo legal@slack.com Le comunicazioni saranno considerate inviate in modo appropriato (a) il giorno successivo alla data in cui sono state inviate, in caso di comunicazioni inviate via e-mail; e (b) il giorno stesso, in caso di comunicazioni inviate tramite i Servizi.

11.3. Accordo sulla legge applicabile e giurisdizione. Ciascuna parte accetta la legge applicabile di cui sopra indipendentemente dalla scelta o dalle norme sui conflitti di legge e la giurisdizione esclusiva dei tribunali applicabili di cui sopra.

11.4. Rinuncia al processo con giuria. Ciascuna parte rinuncia al diritto di richiedere un processo con giuria in relazione ad azioni o controversie derivanti dal presente Contratto o connesse a quest’ultimo.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Conformità dell’esportazione. I Servizi per sviluppatori, le Risorse per sviluppatori, altre tecnologie di Slack e i relativi derivati possono essere soggetti alle leggi e ai regolamenti sull'esportazione degli Stati Uniti e di altre giurisdizioni. Ciascuna parte dichiara di non essere presente nell’elenco delle parti interdette del governo degli Stati Uniti. Il Partecipante non consentirà a nessun Utente di accedere o utilizzare i Servizi per sviluppatori o le Risorse per sviluppatori in un paese o regione soggetto a embargo da parte degli Stati Uniti (attualmente le regioni di Crimea, Luhansk o Donetsk, Cuba, Iran, Corea del Nord o Siria) o come potrebbe essere aggiornato di tanto in tanto all'indirizzo https://www.salesforce.com/company/legal/compliance/ oppure in violazione di qualsiasi legge o regolamento sull'esportazione degli Stati Uniti.

12.2. Anticorruzione. A nessuna delle parti è stata offerta o consegnata alcuna tangente, pagamento, regalo o oggetto di valore illegale o improprio da un dipendente o agente dell'altra parte in relazione al presente Contratto. Intrattenimento e doni ragionevoli forniti nel corso del normale svolgimento dell'attività non violano la limitazione di cui sopra.

12.3. Infrastruttura di terze parti. Il Partecipante riconosce e accetta che l'infrastruttura utilizzata per ospitare i Servizi per sviluppatori e/o i Dati possa essere fornita da un fornitore di hosting di terze parti, come, ad esempio, Amazon Web Services, Inc.

12.4. Relazioni delle parti. Le parti sono imprenditori indipendenti. Il presente Contratto non crea alcun rapporto di collaborazione, franchising, joint venture, agenzia, fiduciario o lavoro dipendente tra le parti. Ciascuna parte sarà l’unica responsabile del pagamento di tutti i compensi dovuti ai propri dipendenti, nonché di tutte le imposte sul lavoro.

12.5. Nessun beneficiario di terze parti. Il presente Contratto non prevede alcun beneficiario di terze parti.

12.6. Rinuncia. Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle parti di uno qualsiasi dei diritti stabiliti nel presente Contratto non costituirà una rinuncia a tale diritto.

12.7. Nullità parziale. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene ritenuta contraria alla legge da un tribunale della giurisdizione competente, la disposizione sarà considerata nulla e inefficace e le restanti disposizioni del presente Contratto rimarranno in vigore.

12.8. Divieto di cessione. Nessuna delle parti può cedere alcuno dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente contratto, né per effetto della legge né in altro modo, senza il previo consenso scritto dell'altra parte (da non negare irragionevolmente); a condizione, tuttavia, che ciascuna delle parti possa cedere il presente Contratto nella sua interezza, senza il consenso dell'altra parte, alla propria Consociata o in relazione a una fusione, acquisizione, riorganizzazione aziendale o vendita di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni. Fermo restando quanto sopra, se una parte viene acquisita da, vende sostanzialmente tutti i suoi beni a o subisce un cambio di controllo a favore di un concorrente diretto dell'altra parte, tale altra parte può risolvere il presente Contratto previa comunicazione scritta. Fatto salvo quanto sopra, il presente Contratto è vincolante per le parti, i rispettivi successori e cessionari autorizzati e si applica a loro vantaggio.

12.9. Modifiche al Contratto. Con l’evoluzione della propria attività, Slack può modificare il presente Contratto del programma per sviluppatori e gli altri componenti del Contratto. Qualora vengano apportate modifiche materiali al Contratto, prima che tali modifiche diventino effettive il Partecipante verrà informato con un ragionevole anticipo tramite e-mail all’indirizzo associato al suo account oppure con l’invio di un messaggio tramite i Servizi. Il Partecipante può esaminare in qualsiasi momento la versione più recente visitando questa pagina e le versioni più aggiornate delle altre pagine cui si fa riferimento nel Contratto. Il Contratto modificato avrà efficacia a partire dalla data specificata nella comunicazione di Slack. Tutte le altre modifiche avranno efficacia a partire dalla pubblicazione della modifica stessa. Se si accede ai Servizi per sviluppatori dopo la data di entrata in vigore, tale accesso costituirà accettazione di tutti i termini e condizioni modificati.

12.10 Indivisibilità. Questo Contratto, compresi tutti gli allegati, le aggiunte e i termini incorporati per riferimento, costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce tutti i contratti, le proposte o le dichiarazioni precedenti e contemporanei, scritti o orali, relativi all’oggetto dello stesso.