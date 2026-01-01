Salesforce Starter for Slack 利用規約

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

Salesforce Starter for Slack は、https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/ に掲載されている Salesforce メインサービス契約の条件が適用され、無料サービスとして提供される Salesforce のサービスです。

Salesforce Starter に関するその他の情報については、製品規約ディレクトリのドキュメント（https://sfdc.co/ptd）をご覧ください。Salesforce Payments は含まれないため、Salesforce Payments に関する条件は適用されません。

前述の条件は、お客様の Salesforce Starter for Slack の使用について、SFDC とお客様との間の完全な合意を構成するものです。Salesforce Starter for Slack に適用されるほかの条件はありません。