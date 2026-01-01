Condiciones del servicio de Salesforce Starter para Slack
Salesforce Starter para Slack es un servicio de Salesforce sujeto a los términos del Acuerdo Principal de Servicios de Salesforce, disponible en https://www.salesforce.com/company/legal/customer-agreements/, en calidad de servicio gratuito.
Puedes encontrar más información en la documentación del directorio de términos y condiciones de productos en https://sfdc.co/ptd para Salesforce Starter. Los términos concretos sobre Salesforce Payments no se aplican, ya que Salesforce Payments no se incluye.
Los términos anteriores comprenden el acuerdo entre SFDC y el Cliente acerca del uso del Cliente de Salesforce Starter para Slack. No se aplican más términos para Salesforce Starter para Slack.