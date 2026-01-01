Privacy in Slack

Il proprietario principale ha la facoltà di prendere le decisioni finali e rappresenta il Cliente nell'amministrazione dell'area di lavoro. Come tutti i software aziendali, Slack è uno strumento per aziende e i datori di lavoro sono responsabili della definizione di standard di comportamento e si trovano nella posizione migliore per farli rispettare. Alcune funzioni in materia di privacy possono essere eseguite soltanto dal proprietario principale. Per esempio, soltanto il proprietario principale dell’area di lavoro può trasferire la proprietà della sua area di lavoro. Se non sai chi sia il proprietario principale, visita la pagina Informazioni sull’area di lavoro per scoprirlo.