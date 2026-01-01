Privacy in Slack
La fiducia dei clienti è alla base di tutto ciò che facciamo. Proteggiamo i tuoi dati e ti forniamo le informazioni e gli strumenti di cui hai bisogno per rispettare gli obblighi in materia di privacy.
Controllo
Possiedi e controlli il contenuto della tua area di lavoro di Slack
- Possiedi i dati, inclusi messaggi, file e altri contenuti inviati attraverso Slack
- Puoi esportare, modificare ed eliminare tali dati
- Controlli il luogo in cui i dati sono conservati
Proprietà e conservazione adatte a te e al tuo team
- Trasferisci la proprietà dell’area di lavoro
- Imposta criteri di conservazione adatti a te (solo per i piani a pagamento)
- Imposta intervalli di tempo personalizzati per la conservazione di messaggi e file
- Utilizza l’opzione relativa alla conservazione di tutte le versioni di un messaggio modificato o eliminato
TRASPARENZA
Offriamo trasparenza, garantendoti la massima tranquillità
- Abbi fiducia nel modo in cui Slack utilizza le informazioni personali, così come nel modo e nel momento in cui contatta i clienti
- Trova risposte chiare nel nostro Centro assistenza grazie a risorse pensate per aiutarti a gestire le iscrizioni alle e-mail
- Gestisci facilmente le preferenze cookie
Conformità alle leggi e alle normative in materia di privacy globale
- Sosteniamo le necessità dei nostri clienti attraverso impegni strumentali e contrattuali
- La protezione dei dati è integrata nella progettazione e garantita per impostazione predefinita
- Le funzioni di privacy dei dati e le tecnologie che rafforzano la privacy dei dati sono integrate direttamente nella concezione di progetti e servizi
Invia una richiesta in materia di privacy
Siamo qui per aiutarti! I clienti e gli utenti possono esercitare i loro diritti ad accedere o eliminare i dati e possono inoltre inviare richieste relative a questioni generali in materia di privacy o di sicurezza.Modulo di richiesta per la privacy
Scopri di più su privacy, conformità e aspetti legali in Slack
Domande frequenti
Il Cliente possiede e controlla tutti i contenuti inviati nella sua area di lavoro. Slack elabora i dati del cliente per conto del Cliente stesso. Consulta l’Informativa sulla privacy, le Condizioni d’uso per il Cliente e le Condizioni d’uso per l’Utente per scoprire di più.
Il proprietario principale ha la facoltà di prendere le decisioni finali e rappresenta il Cliente nell'amministrazione dell'area di lavoro. Come tutti i software aziendali, Slack è uno strumento per aziende e i datori di lavoro sono responsabili della definizione di standard di comportamento e si trovano nella posizione migliore per farli rispettare. Alcune funzioni in materia di privacy possono essere eseguite soltanto dal proprietario principale. Per esempio, soltanto il proprietario principale dell’area di lavoro può trasferire la proprietà della sua area di lavoro. Se non sai chi sia il proprietario principale, visita la pagina Informazioni sull’area di lavoro per scoprirlo.
Alla pagina Impostazioni area di lavoro i membri hanno la possibilità di rivedere le informazioni che riguardano le aree di lavoro di cui fanno parte. Ecco le informazioni che contiene:
- I nomi e le informazioni di contatto dei proprietari e degli amministratori dell’area di lavoro
- Il piano dell’area di lavoro
- I criteri di conservazione di messaggi e file
- Le opzioni disponibili per l’esportazione dei dati
Il proprietario principale di un’area di lavoro o di un’organizzazione ha il controllo dei dati relativi all’area di lavoro (detti anche Dati dei clienti). Questi dati includono tutti i contenuti inviati dai membri, incluse le informazioni del profilo dei membri. Quando i membri escono da un’area di lavoro o da un’organizzazione, potrebbero avere il diritto di richiedere l’eliminazione delle informazioni del profilo al proprietario principale. In quanto responsabile dei dati, il proprietario principale determina se le informazioni del profilo debbano essere eliminate. I proprietari principali di un’area di lavoro o di un’organizzazione possono eliminare le informazioni del profilo di un membro dopo la disattivazione dell’account.
A seconda delle impostazioni dell’area di lavoro, puoi rimuovere le informazioni del profilo e/o eliminare i messaggi e i file che hai condiviso prima della disattivazione dell’account. In caso di domande sulle impostazioni di modifica e di eliminazione, contatta un proprietario o un amministratore dell’area di lavoro.
Con la versione gratuita di Slack, avrai la possibilità di scegliere se messaggi e file verranno eliminati dopo 90 giorni o se messaggi e file (comprese le modifiche) verranno conservati per un anno. Nei piani a pagamento, l’impostazione predefinita prevede che tutti i file e i messaggi vengano conservati per tutta la durata dell’area di lavoro a pagamento. I proprietari dell’area di lavoro possono personalizzare i criteri di conservazione. Possono scegliere di impostare un intervallo di tempo personalizzato per la conservazione di messaggi e file e se mantenere tutte le versioni di un messaggio modificato o eliminato.
Slack si impegna a garantire un’infrastruttura sicura, ridondante e affidabile, fornendo ai team gli strumenti necessari per gestire l’ambiente. Siamo orgogliosi di soddisfare gli standard del settore per quanto riguarda la protezione della tua organizzazione e abbiamo pubblicato sul nostro sito web molte delle prassi e certificazioni a cui ci affidiamo.
Slack offre la crittografia sia per i dati in transito sia per quelli inattivi. Scopri di più sul nostro approccio alla sicurezza.
Per quanto riguarda i trasferimenti di dati, offriamo clausole contrattuali standard attraverso l’Appendice sul trattamento dei dati. L’Appendice sul trattamento dei dati è offerta a supplemento delle Condizioni d’uso per il Cliente o di qualsiasi altro contratto di abbonamento generale ed è disponibile per tutti i nostri clienti, sia per il piano gratuito sia per i piani a pagamento.
Sebbene non ricorriamo né allo Scudo UE-USA per la privacy né allo Scudo Svizzera-USA per la privacy in materia di trasferimenti di dati personali, siamo auto-certificati in relazione a entrambe le direttive. Inoltre, le procedure per la privacy adottate da Slack sono conformi ai sistemi “APEC CBPR” (Asia-Pacific Economic Cooperation Cross Border Privacy Rules) e “PRP” (Privacy Recognition for Processors). Scopri di più sul framework APEC qui.
Scopri di più nel post del nostro blog: Nota per i nostri clienti sui trasferimenti internazionali di dati.
Aderiamo al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), al California Consumer Privacy Act (CCPA) e ad altre normative globali applicabili. Continua a leggere per scoprire di più sull’impegno di Slack ed esamina le certificazioni più recenti alla pagina Conformità.