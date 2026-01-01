Slack におけるプライバシー

ワークスペースのデータは、ワークスペースまたは OrG のプライマリーオーナーによって管理されます（Slack では、このデータを顧客データと呼びます）。このデータには、メンバーが送信したコンテンツすべてとメンバーのプロフィール情報が含まれます。メンバーがワークスペースや OrG から退会する際には、プライマリーオーナーにプロフィール情報を削除するようリクエストできる場合があります。プロフィール情報を削除する必要があるかどうかの判断は、データの管理者であるプライマリーオーナーが行います。ワークスペースまたは OrG のプライマリーオーナーは、メンバーのプロフィール情報をアカウントの解除後に削除できます。



ワークスペースの設定によっては、プロフィール情報の削除や、メッセージおよび共有したファイルをアカウントの解除前に削除できます。編集や削除の設定に関して質問がある場合は、自分が参加するワークスペースのオーナーまたは管理者に問い合わせてください。