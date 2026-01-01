Slack 隱私權

客戶的信任是我們一切工作的首要之務。我們保護您的資料，並為您提供履行隱私權義務所需的資訊和工具。

使用 Slack 可以靈活擴充，以提供可用性、彈性和控制性
試算表、資料長條、雲端和鎖定圖示的 3D 插圖

控制

您擁有和控制在 Slack 工作空間中的內容

  • 您的資料皆是您專屬的資訊，包含透過 Slack 提交的訊息、檔案和其他內容。
  • 您可以匯出、編輯和刪除資料
  • 您可以控制資料的儲存位置
深入瞭解資料管理
金鑰和文件插圖。
彈性

適用於您和團隊的擁有者資格和保留

  • 轉移工作空間擁有者資格
  • 設定適用於您的保留政策 (僅付費方案)
  • 設定自訂時段來保留訊息和檔案
  • 保留所有已編輯或已刪除訊息之版本的選項
用放大鏡檢視文件以表示透明度的插圖。

透明度

我們抱持公開透明的態度，因此您可以放心

  • 請放心，對於 Slack 如何使用個人資訊的方式，以及我們何時聯絡客戶的時間和方式，我們都會妥善處理
  • 在我們的說明中心中找到清楚的答案和資源，來協助您管理電子郵件訂閱。
  • 輕鬆管理 Cookie 偏好設定
檢視我們的 Cookie 政策
剪貼簿和鉛筆插圖。
全球隱私權

遵守全球隱私權法律和法規

  • 我們透過工具和合約承諾，為客戶的需求提供協助
  • 依設計和預設，系統中會內建資料保護功能
  • 專案和服務的設計中會直接內建資料隱私權功能和資料隱私權加強技術
深入瞭解我們的全球隱私權工作
提交隱私權請求

我們在此提供協助！客戶和使用者可以使用其權利來存取或刪除資料，以及提出一般的隱私權或安全性相關的疑問。

隱私權請求表單

更多關於 Slack 隱私、合規性和法律的資訊

Illustration of a locked lock.
法務

信任中心

Illustration of a legal book
隱私權

資料請求

Slack logo on a purple background
安全性

Slack 安全性

常見問題

客戶擁有及控制提交至工作空間的所有內容。Slack 代表客戶處理客戶資料。請參閱我們的隱私權政策客戶服務條款使用者服務條款，來瞭解詳細資訊。

主要擁有者擁有最終決策能力，而且會代表客戶管理工作空間。跟所有企業軟體一樣，Slack 是適用於企業的工具，且員工有責為行為設定標準，也是執行那些標準的最佳人選。某些隱私權相關的功能僅能由主要擁有者執行。例如，僅工作空間主要擁有者可以轉移其工作空間的擁有者資格。若您不確定主要擁有者是誰，請造訪關於這個工作空間頁面來查詢。

成員可以在工作空間設定頁面檢視他們加入的工作空間的資訊。你可以在這裡找到：

  • 工作空間擁有者與管理員聯絡資訊
  • 你的工作空間方案
  • 訊息與檔案保留政策
  • 可用的資料匯出選項
💡 閱讀更多關於工作空間設定頁面的資訊。

工作空間或組織的主要擁有者可控制工作空間資料 (我們稱之為「客戶資料」)，其中包括成員提交的所有內容，以及成員個人檔案資訊。成員離開工作空間或組織時，有權向主要擁有者要求刪除自己的個人檔案資訊。主要擁有者作為資料控制者，要負責判定個人檔案資訊是否需要刪除。工作空間或組織的主要擁有者可在成員的帳號停用後刪除他們的個人檔案資訊。

取決於工作空間設定，你也許可以移除個人檔案資訊和/或刪除在帳號停用前分享的訊息和檔案。如果你在編輯和刪除設定方面有任何問題，請聯絡工作空間擁有者或管理員。

如果使用 Slack 免費版，你可選擇在 90 天後刪除訊息與檔案，或將訊息與檔案 (包含編輯內容) 保留一年。若使用付費方案，預設的訊息和檔案保留設定是以付費工作空間有效期間為準，只要工作空間還在，所有內容都會在。工作空間擁有者可以自訂保留政策。他們可以選擇設定保留訊息和檔案的自訂時間範圍，也可以選擇保留已編輯或已刪除訊息的所有版本。

Slack 致力於確保我們的基礎架構是安全、符合冗餘性及可靠的，同時為您的團隊提供工具以管理環境。對於貴組織的安全，我們自豪提供滿足業界標準的保障，並且也在網站上列出許多 Slack 資訊安全措施與認證

Slack 提供傳輸中資料與待用資料加密。閱讀更多關於我們的資訊安全措施

若是資料傳輸，我們會透過資料處理附錄 (DPA) 來提供標準合約條款。資料處理附錄還補充了客戶服務條款和對所有使用免費或付費方案的客戶可用的任何 MSA。

雖然我們不仰賴歐盟-美國隱私盾瑞士-美國隱私盾來進行個人資料傳輸，我們仍有依照這兩項的計劃標準進行認證。此外，我們的隱私權措施符合亞太經濟合作組織 (「APEC」) 跨境隱私規則 (「CBPR」) 體系及資料處理者隱私認可 (「PRP」)。有關 APEC 框架的更多資訊，請參閱此處

你可以在部落格貼文中找到更多資訊：致客戶：關於跨境資料傳輸的說明

我們遵守一般資料保護規定 (GDPR)、加州消費者隱私保護法 (CCPA) 和其他適用的全球法規。在合規性頁面上閱讀 Slack 的承諾和審查我們的最新認證。