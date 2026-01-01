工作空間或組織的主要擁有者可控制工作空間資料 (我們稱之為「客戶資料」)，其中包括成員提交的所有內容，以及成員個人檔案資訊。成員離開工作空間或組織時，有權向主要擁有者要求刪除自己的個人檔案資訊。主要擁有者作為資料控制者，要負責判定個人檔案資訊是否需要刪除。工作空間或組織的主要擁有者可在成員的帳號停用後刪除他們的個人檔案資訊。



取決於工作空間設定，你也許可以移除個人檔案資訊和/或刪除在帳號停用前分享的訊息和檔案。如果你在編輯和刪除設定方面有任何問題，請聯絡工作空間擁有者或管理員。