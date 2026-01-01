Privacidad en Slack
Todo lo que hacemos lo llevamos a cabo poniendo la confianza del cliente por delante. Protegemos tus datos y te damos la información y las herramientas que necesitas para cumplir con tus obligaciones de privacidad.
Control
Tú controlas el contenido de tu espacio de trabajo de Slack, te pertenece
- Tus datos son tuyos, incluidos los mensajes, archivos y otros contenidos que se envían a través de Slack
- Puedes exportar, editar y borrar tus datos
- Tú tienes el control sobre el lugar en el que se almacenan tus datos
La propiedad y la retención ideales para ti y tu equipo
- Transferir propiedad del espacio de trabajo
- Establecer políticas de retención adecuadas para ti (solo planes de pago)
- Determinar períodos personalizados para guardar los mensajes y los archivos
- Opción de conservar todas las versiones de un mensaje editado o eliminado
TRANSPARENCIA
No tienes nada de lo que preocuparte, somos transparentes
- Confiar en la forma en la que Slack usa la información personal, así como en cuándo y cómo nos ponemos en contacto con los clientes
- Encontrar respuestas claras con recursos que ayudan a administrar las suscripciones por correo electrónico en nuestro Centro de Ayuda
- Gestionar con facilidad las preferencias de cookies
Cumplimiento de las leyes y normativas de privacidad de todo el mundo
- Apoyamos las necesidades de nuestros clientes a través de nuestras herramientas y compromisos contractuales
- La protección de datos está incorporada por diseño y por defecto
- Las funciones de privacidad de los datos y las tecnologías de mejora de la privacidad de estos se incorporan directamente en el diseño de los proyectos y servicios
Presentar una solicitud de privacidad
Estamos a tu disposición. Los clientes y usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso o eliminación de datos, así como hacer consultas generales relacionadas con la privacidad o la seguridad.Formulario de solicitud de privacidad
Puedes consultar más información sobre privacidad, cumplimiento y material legal en Slack.
Preguntas frecuentes
Un cliente es propietario y tiene el control de todo el contenido que se publica en un espacio de trabajo. Slack procesa los datos a nombre del cliente. Consulta nuestra Política de privacidad, las Condiciones de servicio para el cliente y las Condiciones de servicio para el usuario para obtener más información.
El propietario principal tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones y representa al cliente en lo que respecta a la administración del espacio de trabajo. Como ocurre con todos los softwares empresariales, Slack es una herramienta para empresas y los empleadores son los encargados de establecer estándares de comportamiento; además, son los que se encuentran en la mejor posición para hacerlos cumplir. Hay algunas funciones relacionadas con la privacidad que solo puede realizar el propietario principal. Por ejemplo, solo el propietario principal del espacio de trabajo tiene la capacidad de transferir la propiedad del espacio de trabajo. Si no sabes con seguridad quién es el propietario principal, visita la página Acerca de este espacio de trabajo para averiguarlo.
En la página de los ajustes del espacio de trabajo, los miembros encontrarán información sobre los espacios a los que se hayan unido. He aquí más detalles sobre lo que encontrarás en esta página:
- Los nombres y la información de contacto de los propietarios y administradores del espacio de trabajo
- El tipo de plan al que está suscrito tu espacio de trabajo
- Las políticas de retención para mensajes y archivos
- Cuáles son las opciones disponibles para la exportación de datos
El propietario principal de un espacio de trabajo u organización controla los datos de su espacio (lo que denominamos “datos del cliente”). Estos incluyen todo el contenido enviado por los miembros, así como la información de perfil de los mismos. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo u organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal elimine la información de su perfil. Como responsable del tratamiento de datos, el propietario principal debe determinar si es necesario eliminar la información de perfil. Los propietarios principales de un espacio de trabajo u organización pueden eliminar la información de perfil de un miembro cuando la cuenta esté desactivada.
Dependiendo de los ajustes de tu espacio de trabajo, es posible que puedas eliminar la información de tu perfil y los mensajes y archivos enviados antes de que se desactive tu cuenta. Ponte en contacto con el propietario o administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación de mensajes.
En la versión gratuita de Slack, tendrás la opción de elegir si se eliminan los mensajes y archivos después de 90 días o si se conservan (ediciones incluidas) durante un año. En los planes de pago, el ajuste predeterminado es conservarlos mientras exista tu espacio de trabajo. Esto es así para todos los espacios. Los propietarios de los espacios de trabajo pueden personalizar sus políticas de conservación. También pueden personalizar el periodo de tiempo durante el cual se conservarán mensajes y archivos. Además, pueden escoger si conservar o no todas las versiones de un mensaje que ha sido editado o eliminado.
Slack se ha comprometido a construir una infraestructura segura, redundante y fiable al proporcionar herramientas para que los equipos administren sus entornos. A la hora de proteger tu organización, cumplimos con los estándares del sector. En nuestro sitio web encontrarás más información sobre nuestras prácticas de seguridad y certificaciones.
Slack proporciona cifrado de datos en tránsito y en reposo. Obtén más información sobre cómo abordamos la seguridad de tus datos.
Cuando se trata de transferir datos, ofrecemos cláusulas contractuales estándar en nuestro apéndice de procesamiento de datos. Nuestro apéndice de procesamiento de datos complementa las condiciones de servicio para el cliente o cualquier MSA. Se encuentra disponible para todos nuestros clientes en planes gratuitos o de pago.
Aunque no confiamos en el Escudo de la Privacidad UE-EE. UU ni en el Escudo de la Privacidad Suiza-EE. UU. para la transferencia de datos personales, nos autocertificamos ante ambos programas. Además, nuestras prácticas de privacidad cumplen con el Sistema de Reglas de Privacidad Transfronteriza (CBPR) de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y el Sistema de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores (PRP). Puedes encontrar más información sobre dicha regulación de APEC aquí.
Puedes obtener más información en nuestra entrada del blog: “Nota para nuestros clientes con respecto a las transferencias internacionales de datos”.
Nos adherimos al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), a la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) y a otras normativas internacionales aplicables. Lee acerca de los compromisos de Slack y consulta nuestras certificaciones más recientes en nuestra página sobre cumplimiento.