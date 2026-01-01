Privacidad en Slack

El propietario principal de un espacio de trabajo u organización controla los datos de su espacio (lo que denominamos “datos del cliente”). Estos incluyen todo el contenido enviado por los miembros, así como la información de perfil de los mismos. Cuando los miembros abandonan un espacio de trabajo u organización, pueden tener derecho a solicitar que el propietario principal elimine la información de su perfil. Como responsable del tratamiento de datos, el propietario principal debe determinar si es necesario eliminar la información de perfil. Los propietarios principales de un espacio de trabajo u organización pueden eliminar la información de perfil de un miembro cuando la cuenta esté desactivada.



Dependiendo de los ajustes de tu espacio de trabajo, es posible que puedas eliminar la información de tu perfil y los mensajes y archivos enviados antes de que se desactive tu cuenta. Ponte en contacto con el propietario o administrador del espacio de trabajo si tienes alguna pregunta sobre los ajustes de edición y eliminación de mensajes.