Slack의 개인 정보 보호
고객과의 신뢰는 당사에서 하는 모든 것의 중심입니다. 당사는 데이터를 보호하고 개인 정보 보호 의무를 충족하는 데 필요한 정보 및 도구를 제공합니다.
제어
내 Slack 워크스페이스 내의 콘텐츠를 소유 및 제어합니다.
- 메시지, 파일 및 Slack을 통해 제출한 기타 콘텐츠를 포함하여 내 데이터를 소유합니다.
- 데이터를 내보내고, 편집하고, 삭제할 수 있습니다.
- 데이터가 저장되는 곳을 제어할 수 있습니다.
여러분과 팀을 위한 소유권 및 보존
- 워크스페이스 소유권 이전
- 알맞은 보존 정책을 설정하세요(유료 플랜 전용).
- 메시지 및 파일을 보유할 기간을 사용자 지정하세요.
- 편집 또는 삭제된 메시지의 모든 버전을 보존할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
투명성
투명하므로 안심할 수 있습니다.
- Slack이 개인 정보를 사용하는 방법, 그리고 Slack이 고객에게 언제, 어떻게 연락하는지에 대한 믿음을 가지세요.
- 고객지원센터에서 리소스를 통해 확실한 답변을 찾아 이메일 구독을 관리하는 데 도움을 받으세요.
- 쿠키 기본 설정을 쉽게 관리하세요.
글로벌 개인 정보 보호법 및 규정 준수
- 당사는 도구 및 계약상 약속을 통해 고객의 요구 사항을 지원합니다.
- 데이터 보호는 설계에 따라 기본적으로 제공됩니다.
- 프로젝트 및 서비스 설계에 데이터 개인 정보 보호 기능 및 데이터 개인 정보 보호 향상 기술이 직접 내장되어 있습니다.
개인 정보 보호 요청을 제출하세요.
기꺼이 도와드리겠습니다! 고객 및 사용자는 데이터에 액세스하거나 삭제할 권리를 행사하고, 일반적인 개인 정보 보호 또는 보안 관련 문의를 할 수 있습니다.개인 정보 보호 요청 양식
Slack의 보다 강력한 개인 정보 보호, 규정 준수 및 법률 준수
자주 묻는 질문
고객은 워크스페이스에 제출된 모든 콘텐츠를 소유 및 통제합니다. Slack은 고객을 대신하여 고객의 데이터를 처리할 뿐입니다. 당사의 개인정보 처리방침, 고객 서비스 약관 및 사용자 서비스 약관을 확인하여 자세히 알아보세요.
주 소유자는 최종 의사 결정 권한을 보유하며 고객을 대표하여 워크스페이스를 관리합니다. 모든 엔터프라이즈 소프트웨어와 마찬가지로, Slack은 비즈니스를 위한 도구이며, 고용주는 행동 기준을 세울 책임이 있고 그러한 기준을 시행하는 데 가장 적합한 위치에 있습니다. 주 소유자만 수행할 수 있는 개인 정보 보호 기능이 몇 가지 있습니다. 예를 들어, 워크스페이스 주 소유자만 워크스페이스의 소유권을 이전할 수 있습니다. 주 소유자가 누구인지 모르는 경우 이 워크스페이스 정보 페이지를 방문하여 확인해 보세요.
워크스페이스 설정 페이지는 멤버가 자신이 참여한 워크스페이스에 관한 정보를 검토할 수 있는 곳입니다. 여기에서 확인할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.
- 워크스페이스 소유자 및 관리자, 그리고 이들의 연락처 정보
- 내 워크스페이스의 플랜
- 메시지 및 파일 보존 정책
- 사용 가능한 데이터 내보내기 옵션
워크스페이스 또는 조직의 주 소유자는 워크스페이스의 데이터(Slack에서는 고객 데이터라고 함)를 제어합니다. 여기에는 멤버 프로필 정보와 함께 멤버가 제출한 모든 콘텐츠가 포함됩니다. 워크스페이스 또는 조직에서 나가는 멤버는 주 소유자에게 자신의 프로필 정보를 삭제하도록 요청할 권리가 있을 수 있습니다. 데이터 통제자인 주 소유자는 프로필 정보를 삭제해야 하는지 여부를 결정해야 합니다. 워크스페이스 또는 조직의 주 소유자는 계정이 비활성화된 후 멤버의 프로필 정보를 삭제할 수 있습니다.
워크스페이스의 설정에 따라 사용자의 계정이 비활성화되기 전에 프로필 정보 제거 및/또는 메시지 및 파일을 삭제할 수 있습니다. 편집 및 삭제 설정과 관련해 궁금한 점이 있으면 워크스페이스 소유자 또는 관리자에게 문의해주세요.
Slack 무료 버전에서는 90일 후에 메시지 및 파일을 삭제할지, 아니면 메시지 및 파일(편집 내용 포함)을 1년 동안 보관할지를 선택할 수 있습니다. 유료 플랜에서 메시지 및 파일 보존의 기본 설정은 유료 워크스페이스가 존재하는 한 모든 항목을 보존하는 것입니다. 워크스페이스 소유자가 보존 정책을 사용자 지정할 수 있습니다. 소유자는 사용자 지정 기간을 설정해 메시지 및 파일을 보존할 수 있고, 편집 또는 삭제된 메시지의 모든 버전을 보존할 것인지 선택할 수도 있습니다.
Slack은 팀에 환경을 관리할 수 있는 도구를 제공하는 동시에, 인프라가 안전하며 중복되며 신뢰할 수 있도록 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Slack은 조직을 보호하는 데 업계 표준을 충족함을 자랑스럽게 여기며, Slack 웹사이트에 수많은 보안 관행 및 인증에 대한 설명을 제공하고 있습니다.
Slack은 전송 중 및 보관 중인 데이터에 대한 암호화를 제공합니다. Slack의 보안 접근 방식에 관해 자세히 읽어보세요.
데이터 전송의 경우, DPA(데이터 처리 부록)를 통해 표준 계약 조항을 제공합니다. 당사의 데이터 처리 부록은 고객 서비스 약관 또는 모든 MSA를 보완하며 및 무료 또는 유료 플랜을 사용하는 모든 고객이 사용할 수 있습니다.
당사는 개인 데이터의 이전에 대해 유럽연합-미국 프라이버시 실드 및 스위스-미국 프라이버시 실드를 이용하지 않지만, 두 프로그램 모두에 대해 자체 인증합니다. 또한, 당사의 개인 정보 보호 관행은 아시아태평양경제협력체(“APEC”)의 국경 간 프라이버시 규칙(“CBPR”) 시스템 및 처리자에 대한 프라이버시 인증(“PRP”)을 준수합니다. APEC 프레임워크에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
당사의 블로그 포스트, 국제 데이터 전송에 관한 고객용 참고 사항에서 자세히 읽어볼 수 있습니다.
당사는 GDPR(General Data Protection Regulation), CCPA(California Consumer Privacy Act) 및 기타 해당 글로벌 규정을 준수합니다. 규정 준수 페이지에서 Slack의 노력을 읽어보고 최신 인증을 검토해 보세요.