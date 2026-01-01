Slack의 개인 정보 보호

데이터 전송의 경우, DPA(데이터 처리 부록)를 통해 표준 계약 조항을 제공합니다. 당사의 데이터 처리 부록은 고객 서비스 약관 또는 모든 MSA를 보완하며 및 무료 또는 유료 플랜을 사용하는 모든 고객이 사용할 수 있습니다.



당사는 개인 데이터의 이전에 대해 유럽연합-미국 프라이버시 실드 및 스위스-미국 프라이버시 실드를 이용하지 않지만, 두 프로그램 모두에 대해 자체 인증합니다. 또한, 당사의 개인 정보 보호 관행은 아시아태평양경제협력체(“APEC”)의 국경 간 프라이버시 규칙(“CBPR”) 시스템 및 처리자에 대한 프라이버시 인증(“PRP”)을 준수합니다. APEC 프레임워크에 관한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.



당사의 블로그 포스트, 국제 데이터 전송에 관한 고객용 참고 사항에서 자세히 읽어볼 수 있습니다.