Anexos de procesamiento de datos

Slack ofrece un Anexo de procesamiento de datos que complementa los Términos de servicio del cliente o cualquier acuerdo de suscripción en línea. Este anexo refleja nuestros requisitos como encargado de Datos del cliente. Asegúrese de que una persona autorizada ejecute este acuerdo a través del enlace a continuación.

Formulario de Anexo de procesamiento de datos

Slack también ofrece un Anexo de procesamiento de datos específico para EE. UU. que complementa los Términos de servicio del cliente o cualquier acuerdo de suscripción en línea. Este anexo incorpora las obligaciones y requisitos de la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Asegúrese de que una persona autorizada ejecute este acuerdo a través del enlace a continuación.

Formulario de Anexo de procesamiento de datos específico para EE. UU.