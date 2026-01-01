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Slack offre un’Appendice per il trattamento dei dati a supplemento delle Condizioni d’uso per il Cliente o di qualsiasi contratto di abbonamento online principale. L’appendice contiene i requisiti di Slack come responsabile del trattamento dei Dati del cliente. Chiedere a una persona autorizzata di attivare questo contratto utilizzando il link sottostante.

Modulo per l’Appendice per il trattamento dei dati

Slack offre anche un’Appendice per il trattamento dei dati specifici per gli Stati Uniti a supplemento delle Condizioni d’uso per il Cliente o di qualsiasi contratto di abbonamento online principale. Tale appendice incorpora gli obblighi e i requisiti delle norme CCPA (California Consumer Privacy Act). Chiedere a una persona autorizzata di attivare questo contratto utilizzando il link sottostante.

Modulo per l’Appendice per il trattamento dei dati specifici per gli Stati Uniti