Slack ofrece un Anexo de procesamiento de datos que complementa los Términos de servicio del cliente o cualquier acuerdo principal de suscripción en línea. Este anexo refleja los requisitos como procesador de los datos del cliente. Haga que una persona autorizada sea la que ejecute este acuerdo haciendo uso del siguiente enlace.

Formulario de anexo de procesamiento de datos

Slack también ofrece un Anexo de procesamiento de datos específicos de EE. UU. que complementa los Términos de servicio del cliente o cualquier acuerdo principal de suscripción en línea. Este anexo incorpora las obligaciones y los requisitos de la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Haga que una persona autorizada sea la que ejecute este acuerdo haciendo uso del siguiente enlace.

Formulario de anexo de procesamiento de datos específicos de EE. UU.