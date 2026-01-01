Ergänzung zur Datenverarbeitung

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Slack bietet einen Zusatz zur Datenverarbeitung an, der die Nutzungsbedingungen für Kundinnen und Kunden oder eine Hauptvereinbarung für Online-Abonnements ergänzt. Dieser Zusatz spiegelt unsere Anforderungen als Verarbeiter von Kundendaten wider. Bitte lasse diese Vereinbarung von einer autorisierten Person über den untenstehenden Link ausführen.

Ergänzungsformular zur Datenverarbeitung

Slack bietet auch einen für die USA spezifischen Zusatz zur Datenverarbeitung an, der die Nutzungsbedingungen für Kundinnen und Kunden oder eine Hauptvereinbarung für Online-Abonnements ergänzt. Dieser Zusatz enthält die vom California Consumer Privacy Act (CCPA) festgelegten Verpflichtungen und Anforderungen. Bitte lasse diese Vereinbarung von einer autorisierten Person über den untenstehenden Link ausführen.

Für die USA spezifischer Zusatz zur Datenverarbeitung