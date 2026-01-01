O Slack tem um Apêndice do processamento de dados que complementa os Termos de Serviço do Cliente ou qualquer contrato principal de assinatura on-line. Esse apêndice mostra nossos requisitos como processadores de Dados do Cliente. Peça para uma pessoa autorizada celebrar esse contrato acessando o link a seguir.

Formulário do apêndice do processamento de dados

O Slack também tem um Apêndice do processamento de dados específico para os EUA que complementa os Termos de Serviço do Cliente ou qualquer contrato principal de assinatura on-line. Esse apêndice incorpora as obrigações e os requisitos da Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia. Peça para uma pessoa autorizada celebrar esse contrato acessando o link a seguir.

Formulário do apêndice do processamento de dados específicos para os EUA