Soddisfa standard globali in materia di privacy e sicurezza
Slack aderisce ai regolamenti GDPR, CCPA e ad altre normative in materia di privacy e sicurezza. Offriamo anche criteri e verifiche per permetterti di gestire minacce alla sicurezza, per mantenere i tuoi dati al sicuro e per aiutarti a rispettare gli obblighi in materia di conformità.
Vuoi ricevere assistenza per trovare le informazioni di cui hai bisogno per portare a termine il questionario in materia di privacy e sicurezza? Abbiamo organizzato le nostre risorse in materia di conformità affinché tu possa dimostrare che Slack è in grado di rispettare i requisiti della tua organizzazione.Leggi il nostro white paper in materia di conformità
Leggi il nostro Transfer Impact Assessment
Certificazioni e attestazioni di conformità
ISO/IEC 27017
Controlli di sicurezza per la fornitura e l’utilizzo dei servizi cloud
ISO/IEC 27018
Protezione delle informazioni personali (PII, (Protection of Personally Identifiable Information)
ISO/IEC 42001
Information Technology - Intelligenza artificiale - Sistema di gestione
SOC 2
(Tipo Ⅱ)
Trust Services Principles
GovSlack SOC 2
(Tipo Ⅱ)
Trust Services Principles
Global PRP Certification*
Requisiti minimi per il riconoscimento globale della privacy per i responsabili del trattamento
Global CBPR Certification*
Requisiti minimi delle norme globali sulla privacy transfrontaliera
Rispetta le normative del settore specifiche e gli standard di sicurezza e di privacy dei dati internazionali
Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
Slack può essere configurato per la conformità alle norme HIPAA, tra cui le informazioni sanitarie protette in modo elettronico.
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
Slack è configurabile per FINRA 17a-4 in modo che il team possa collaborare rispettando al contempo i requisiti di conformità.
Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
Slack dispone dell’autorizzazione FedRAMP Moderate per soddisfare le esigenze di conformità delle organizzazioni del settore pubblico.
GovSlack dispone dell’autorizzazione FedRAMP JAB High e sta anche lavorando per la conformità DoD CC SRG IL4.
Visualizza la nostra autorizzazione Moderate
Legge sui diritti della famiglia all’istruzione e sulla privacy (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA)
Slack supporta i suoi clienti operanti nel settore didattico e le loro uniche responsabilità in materia di conformità.
Trusted Information Security Assessment Exchange
Scope-ID SHYV0T
Assessment-ID AMHN37
TISAX e i risultati TISAX non sono destinati al pubblico generale.
Information Security Registered Assessors Program (IRAP)
Slack viene valutato da un valutatore IRAP indipendente sulla base dei requisiti dell’Information Security Manual (ISM) australiano. Per richiedere una copia del nostro report IRAP, i clienti possono contattare il team del proprio account Slack.
ISMAP
Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP)
Slack è stato valutato per l’Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP), un programma degli enti pubblici giapponesi che valuta la posizione di sicurezza dei fornitori di servizi cloud. La registrazione di Slack è visibile sull’elenco ISMAP dei servizi registrati.
C5
Catalogo dei criteri di conformità del cloud computing (C5)
Slack ha completato la sua attestazione per il Catalogo dei criteri di conformità del cloud computing (C5), uno standard creato dall'Ufficio federale per la sicurezza informatica (BSI) in Germania. I clienti possono contattare il team del proprio account Slack per richiedere una copia del report C5.
Valutazione sulla sicurezza dei fornitori di servizi cloud (CSP) in Corea del Sud
Slack ha completato la valutazione della sicurezza dei fornitori di servizi cloud (CSP), un programma condotto dal Korean Financial Security Institute (K-FSI) per garantire che i CSP rispettino una serie definita di standard di cybersicurezza gestiti dal programma di regolamento sulla supervisione delle transazioni finanziarie elettroniche (Regulation on Supervision of Electronic Financial Transactions, RSEFT).
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) - Spagna
L'ENS (Esquema Nacional de Seguridad) è un insieme di controlli e standard di sicurezza che i fornitori di servizi devono implementare per consentire l'elaborazione dei dati per i servizi pubblici spagnoli (come enti governativi e organizzazioni pubbliche). Slack ha ottenuto ENS High, il livello di accreditamento più alto possibile.
Domande frequenti
Slack si impegna ad aiutare i propri clienti e utenti a comprendere e, ove applicabile, a rispettare il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Per maggiori informazioni, consulta la pagina sull’impegno.
Il regolamento GDPR non richiede che i dati che appartengono all’Unione europea rimangano all’interno dell’UE. L’Accordo relativo al trattamento dei dati di Slack e il modello delle clausole per l’Unione europea continueranno a garantire la conformità in materia di trasferimenti di dati personali appartenenti all’UE al di fuori dell’UE.
Ci impegniamo ad aiutare i clienti e gli utenti di Slack a comprendere e a esercitare i loro diritti ai sensi del California Consumer Privacy Act (CCPA). In questa pagina, illustreremo il ruolo e gli obblighi di Slack ai sensi del CCPA e forniremo ulteriori informazioni per aiutare i clienti a soddisfare le proprie esigenze in ambito di conformità.
Slack offre Appendici sul trattamento dei dati a supplemento delle Condizioni d’uso per il cliente o di qualsiasi altro contratto di abbonamento generale.
Questa pagina contiene informazioni importanti sull’identità, l’ubicazione e il ruolo di ogni responsabile secondario di Slack.
Il Modern Slavery Statement di Slack è disponibile qui
Sì, puoi inoltrare tale richiesta utilizzando il Modulo per le richieste in materia di privacy e sicurezza
Certo! Consulta il nostro White paper sulla sicurezza o visita la pagina Sicurezza per scoprire di più.