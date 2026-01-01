Conformità Soddisfa standard globali in materia di privacy e sicurezza

Slack aderisce ai regolamenti GDPR, CCPA e ad altre normative in materia di privacy e sicurezza. Offriamo anche criteri e verifiche per permetterti di gestire minacce alla sicurezza, per mantenere i tuoi dati al sicuro e per aiutarti a rispettare gli obblighi in materia di conformità.