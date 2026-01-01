Rivian의 발전을 위해 업계 최고 수준의 Slack 문화를 구축하여 올해의 Slack 관리자로 선정된 Sheryl Anderson

전기차 회사 Rivian의 디지털 워크플레이스 매니저인 Sheryl Anderson이 사내에서 Slack을 적극적으로 알리고, 동료 직원들이 생산성 플랫폼을 사용해 작업을 간소화하고 최첨단 비즈니스 결과를 이끌어 낼 수 있도록 업무 방식을 개척한 공로로 올해의 Slack 관리자 어워드를 수상하게 되었습니다.

이 전기차 회사의 핵심 가치는 지속 가능성이며 대표는 2040년까지 탄소 배출 제로를 만들겠다는 기후 협약에 서명했습니다. Rivian이 이 임무를 이루는 데 있어 중요한 한 가지는, 다양한 기술을 갖춘 직원들이 머리를 맞대고 매일 수천 가지의 중요한 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 협업 문화입니다.

Rivian은 제품을 기다리는 많은 구매자에게 Rivian의 전기 승용차 및 상업용 차량을 제공하는 과정에서 민첩성과 효율성을 높이기 위해, 본사와 공장, 시설, 전시실 및 파트너 사무실에서 직원들의 협업 방식을 하나로 통일해야만 했습니다. 직원 및 여러 새로운 허브들이 기하급수적으로 증가함에 따라 원활한 채용과 온보딩은 필수적이었습니다. 또한 Rivian은 사용자 경험을 저해하지 않으면서 기업의 지적 재산을 보호하기 위해 엔터프라이즈 수준의 규정 준수 및 보안을 갖춰야 했습니다.

해결책은 바로 Slack이었습니다. 모범 사례를 잘 정착시키기 위한 Anderson의 의지와 부단한 노력으로 사내 Slack 사용률이 85%에 이르렀습니다. 실제로 Slack은 현재 Slack 채널, 관리가 용이한 스레드, 이모티콘과 반응, @멘션 및 검색 기능을 활용해 작업할 수 있도록 월 15,000명의 활성 사용자를 연결하고 있습니다. 또 맨 처음부터 협업 문화를 구축할 수 있도록 지원하는 새로운 Slack 내부 프로세스 덕에 신입 사원 적응 시간이 76%나 줄어들었습니다.

Rivian의 임무에 대한 Anderson의 관심은 여기서 그치지 않았습니다. Anderson은 제조 작업에서 Slack의 앱과 자동화 기능을 사용해 제품 출시 기간을 단축하고 업무 모니터링, 경고 및 문제 보고가 Slack에서 바로 이뤄질 수 있도록 독려했습니다. 팀원은 231개의 애플리케이션을 직접 통합하고 공장 직원, Rivian의 산업 운영 체제, 티켓팅 시스템 및 참여 팀을 연결하는 1,000개의 워크플로를 활용함으로써 프로세스를 간소화하고 번거로운 업무 전환을 막을 수 있습니다. Slack에서 자동화를 통해 생산성을 높임으로써 Rivian 팀은 연간 약 820만 달러를 절약할 수 있었습니다.

RIvian은 Slack 내 Salesforce Service Cloud 통합 앱에 대한 검토를 진행 중인데 Anderson은 여기서도 중요한 역할을 합니다. 이 통합 앱으로 Rivian의 팀은 각 서비스 건을 세세하게 주의를 기울여 처리하면서, 각 차량 소유자에게 업계 최고 수준의 고객 서비스를 제공할 수 있을 것입니다.

“Salesforce와 Slack을 함께 사용하는 것은 두 가지 핵심 영역, 즉 최대한 자동화하고 부서 간 이해관계자가 더 나은 의사 결정을 더 신속히 내릴 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.” Rivian 디지털 워크플레이스 선임 엔지니어

또 Slack은 Rivian이 4,400개의 데이터 포인트에 걸쳐 관련 정보를 수집할 수 있도록 지원하여 전사적인 효율성 분석을 바탕으로 생산성을 지속적으로 높일 수 있도록 합니다. 외부적으로는 클라이언트, 파트너 및 벤더와의 커뮤니케이션을 간소화하기 위해 팀은 Slack Connect에서 이메일을 사용하지 않기로 결정했습니다.

Anderson은 문화에 대한 온보딩부터 외부 협업에 이르기까지, 회사 전반의 타 팀 파트너들과 긴밀한 관계를 맺고 있으며, Rivian이 어디서든 R1S, R1T 및 EDC 모델을 고객에게 제공해 만족시킬 수 있도록 가능한 모든 접점에서 Slack을 활용하고 있습니다.