L’amministratore Slack dell’anno Sheryl Anderson crea un’eccellente cultura di Slack per favorire la crescita di Rivian

In qualità di responsabile dell’ambiente di lavoro digitale di Rivian, Sheryl Anderson riceve il nostro Premio Amministratore dell’anno per aver incentivato l’uso di Slack all’interno dell’azienda di veicoli elettrici e aver proposto modalità innovative in cui i dipendenti possono usare la piattaforma di produttività per semplificare il lavoro e ottenere risultati aziendali all'avanguardia.

Il fulcro dell’azienda produttrice di veicoli elettrici è la sostenibilità e la dirigenza ha firmato il Climate Pledge per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040. Per la missione di Rivian è fondamentale una cultura collaborativa che consenta ai dipendenti con una vasta gamma di competenze di lavorare insieme per prendere migliaia di decisioni importanti ogni giorno.

Per favorire agilità ed efficienza durante le consegne della sua ambita flotta di veicoli elettrici commerciali e per passeggeri a un lungo elenco di acquirenti entusiasti, Rivian doveva uniformare il modo in cui i suoi lavoratori collaboravano da uffici a casa, fabbriche, stabilimenti, autosaloni e sedi di partner. Un aumento esponenziale del personale e numerosi nuovi hub hanno reso essenziale un processo efficiente di assunzione e onboarding. Rivian doveva inoltre garantire un livello aziendale di conformità e sicurezza per proteggere la proprietà intellettuale dell’azienda senza compromettere l’esperienza utente.

La soluzione è stata Slack e, grazie alla determinazione e l’impegno di Anderson nell’istituire procedure consigliate, l’adozione a livello aziendale ha raggiunto l’85%. Infatti, oggi Slack connette oltre 15.000 utenti attivi mensili che sfruttano canali di Slack, conversazioni semplici da gestire, emoji e reazioni, @tag e la funzione di ricerca per svolgere il proprio lavoro. Inoltre, c’è stato un miglioramento del 76% del tempo di formazione dei neoassunti grazie a un processo in Slack che contribuisce a creare una cultura collaborativa sin dall’inizio.

L’attenzione di Anderson per la missione di Rivian non si ferma qui. All’interno delle operazioni di produzione, ha incoraggiato l’utilizzo delle app e delle funzioni di automazione di Slack per aumentare la velocità di commercializzazione e trasferire il monitoraggio, gli avvisi e la segnalazione di incidenti direttamente in Slack. I membri del team riescono a ottimizzare i processi ed evitare i fastidiosi cambi di contesto integrando direttamente 231 applicazioni e affidandosi a 1.000 workflow che connettono il personale degli impianti, il sistema operativo industriale di Rivian, il sistema di ticket e il team di revisione. L’incremento della produttività tramite l’automazione in Slack ha consentito al team di Rivian di risparmiare approssimativamente 8,2 milioni di dollari annualmente.

Anderson è stato anche fondamentale per la costante esplorazione di Rivian dell’integrazione Salesforce Service Cloud all’interno di Slack. Grazie a questa integrazione, i team di Rivian potranno gestire ogni evento con un’estrema attenzione per i dettagli, offrendo un servizio di alta qualità a ogni proprietario.

“Salesforce e Slack insieme saranno un aiuto prezioso per concentrarsi su due aree principali: automatizzare il più possibile e consentire agli stakeholder interfunzionali di prendere decisioni migliori più velocemente.” Senior Digital Workplace Engineer, Rivian

Slack consente inoltre a Rivian di raccogliere le informazioni rilevanti da 4.400 data point, il che ha contribuito ad alimentare un’analisi dell’efficienza a livello aziendale per il continuo miglioramento della produttività. Esternamente, i team hanno optato per rinunciare alle e-mail e adottare Slack Connect per semplificare le comunicazioni con clienti, partner e fornitori.

Dall’onboarding alla cultura alla collaborazione esterna, Anderson è impegnato in strette relazioni con partner di team diversi in tutta l’azienda, promuovendo l’utilizzo di Slack in tutti i possibili punti di contatto per garantire che Rivian possa consegnare i modelli R1S, R1T ed EDC a clienti soddisfatti ovunque.