La administradora del año de Slack, Sheryl Anderson, crea la mejor cultura de Slack en su clase para impulsar a Rivian

Al ser la directora del espacio de trabajo digital de Rivian, Sheryl Anderson recibirá nuestro premio a la administradora del año por proponer Slack dentro de la empresa de vehículos eléctricos y por ser pionera en las distintas formas en que los compañeros de trabajo pueden usar la plataforma de productividad para optimizar el trabajo e impulsar resultados comerciales de vanguardia.

El objetivo de la compañía de vehículos eléctricos es la sustentabilidad y el liderazgo ha firmado el Compromiso Climático para alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2040. Para la misión de Rivian es fundamental una cultura colaborativa que permita que los empleados con una amplia gama de conjuntos de habilidades puedan trabajar juntos para tomar miles de decisiones importantes a diario.

Para impulsar la agilidad y la eficiencia a la vez que entregaba su codiciada flota de vehículos comerciales y de pasajeros eléctricos a una larga lista de compradores entusiasmados, Rivian necesitaba unificar la forma en que sus trabajadores colaboraban en oficinas en el hogar, fábricas, instalaciones, salas de exhibición y oficinas de socios. Un aumento exponencial en la cantidad de empleados y múltiples centros nuevos significaba que la contratación y la incorporación continuas eran esenciales. Rivian también necesitaba garantizar un nivel de cumplimiento y seguridad competente para empresas para proteger la propiedad intelectual de la empresa, sin comprometer la experiencia del usuario.

La solución fue Slack y, gracias a la determinación y el arduo trabajo de Anderson para inculcar las mejores prácticas, ha habido un 85 % de adopción de uso en toda la empresa. De hecho, ahora Slack conecta a más de 15 000 usuarios activos al mes que capitalizan los canales de Slack, hilos sencillos de administrar, emojis y reacciones, @menciones y la función de búsqueda para hacer el trabajo. Además de eso, ha habido una mejora del 76 % en el tiempo de preparación de nuevos empleados gracias a un nuevo proceso en Slack que ayuda a crear una cultura colaborativa desde el principio.

La atención de Anderson a la misión de Rivian no queda ahí. Dentro de las operaciones de fabricación, alentó el uso de las funciones de automatización y las aplicaciones de Slack para ayudar a acelerar la comercialización y llevar el monitoreo, las alertas y los informes de incidentes directamente a Slack. Los compañeros de trabajo pueden optimizar procesos y evitar la lata del cambio de contexto al integrar directamente 231 aplicaciones y al confiar en 1000 flujos de trabajo que conectan a los trabajadores de la planta, el sistema operativo industrial de Rivian, su sistema de facturación y el equipo de compromiso. Impulsar la productividad a través de la automatización en Slack ha ahorrado al equipo de Rivian unos USD 8,2 millones aproximados al año.

Anderson también es parte integral de la exploración en curso de Rivian de la integración de Salesforce Service Cloud dentro de Slack. Gracias a la integración, los equipos de Rivian podrá manejar cada evento con gran atención a los detalles, ofreciendo el mejor servicio de su clase a cada propietario.

“Unir a Salesforce y Slack será valioso para centrarse en dos áreas principales: automatizar tanto como sea posible y permitir que las partes interesadas multifuncionales tomen mejores decisiones más rápido”. Ingeniero sénior del espacio de trabajo digital, Rivian

Slack también permite que Rivian recopile información relevante en 4400 puntos de datos, lo que ha ayudado a impulsar un análisis de eficiencia en toda la empresa para la mejora continua de la productividad. De forma externa, los equipos optaron por prescindir del correo electrónico para que Slack Connect optimice la comunicación con los clientes, socios y proveedores.

Desde la incorporación hasta la cultura y la colaboración externa, Anderson mantiene relaciones sólidas con socios de equipos cruzados en toda la empresa, lo que impulsa el uso de Slack por parte de Rivian en todos los puntos de contacto posibles para garantizar que pueda ofrecer modelos R1S, R1T y EDC a clientes satisfechos en todas partes.