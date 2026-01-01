Slack 年度最佳管理員獎獲獎者 Sheryl Anderson 打造卓越 Slack 文化，推動 Rivian 不斷前進

作為 Rivian 電動車公司的數位工作空間管理員，Sheryl Anderson 在公司中推廣 Slack，並開創多種方式，讓同事們能夠使用 Slack 這個生產力平台簡化工作、推動頂尖業務成果，因而榮獲我們的年度最佳管理員獎。

Rivian 電動車公司的核心是永續性，而且公司主管階層已簽署《氣候承諾》，承諾在 2040 年之前實現淨零碳排放。要達成 Rivian 的使命，關鍵在於營造協作文化，讓具有各種技能的員工能夠互相合作，每天做出數千個重要決策。

為提高靈活性和效率，向長長的購買名單上期待已久的買家交付炙手可熱的電動乘用車和商用車系列，Rivian 需要考慮如何統合在家中辦公室、工廠、營運場所、展示空間和合作夥伴辦公室工作的員工之間的協作方式。隨著公司人員快速增加，多家中心據點隨之設立，代表順暢聘僱和就職至關重要。另外，Rivian 也需要確保具備企業級合規性和安全性，以保護公司的智慧財產權，同時不會影響使用者體驗。

要滿足這些需求，解決方案便是 Slack，而多虧有 Anderson 為推廣實施最佳做法立下的決心與付出的努力，整個公司的使用率達到 85%。事實上，Slack 現在連結 15,000 多名每月活躍使用者，他們利用 Slack 頻道、易於管理的對話串、表情符號和回應、@提及以及搜尋功能來完成工作。此外，多虧了在 Slack 中實施的新流程，幫助從頭建立協作文化，新員工上手時間因而加快 76%。

Anderson 對 Rivian 使命投注的心力並不止於此。她鼓勵在製造營運中使用 Slack 的應用程式和自動化功能，以幫助加快上市速度，並直接在 Slack 中進行事件監控、警示和報告。藉由直接整合 231 個應用程式，以及使用 1,000 個將廠區工人、Rivian 的工業作業系統、支援單系統和員工參與團隊連結在一起的工作流程，團隊成員得以簡化流程，避免因環境切換而造成延誤。透過採用 Slack 自動化功能推動生產力，Rivian 團隊每年省下約 US$820 萬。

Rivian 持續探索在 Slack 中運用 Salesforce Service Cloud 整合，Anderson 也在這項工作中扮演不可或缺的角色。得益於整合，Rivian 團隊將能夠投入每個事件，以符合個別需求且細緻周到的方式處理，為每位車主提供最優質的服務。

「結合使用 Salesforce 與 Slack，讓我們得以專注於兩個核心領域：盡可能自動化，並使跨部門利害關係人更快做出更妥善的決策。」 Rivian 數位工作空間資深工程師

Slack 還讓 Rivian 能夠收集 4,400 個資料點的相關資訊，有助於進行全公司效率分析，以利持續提高生產力。與外部人員聯絡時，各團隊不再使用電子郵件，轉為透過 Slack Connect 簡化與客戶、合作夥伴和供應商之間的通訊。

從員工就職到營造文化，再到外部協作，Anderson 在公司內建立了緊密的跨團隊夥伴關係，推動 Rivian 在所有可能的接觸點使用 Slack，確保能夠將 R1S、R1T 和 EDC 等車型交付給世界各地滿意於 Rivian 服務的客戶。