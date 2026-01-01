Plantillas para Administración de productos
Plantillas para que todo el equipo avance a la par.
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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Plantilla de informe del producto
Plantilla del rastreador de comentarios
Plantilla de especificaciones técnicas
Plantilla de seguimiento de proyectos
Plantilla de planificación trimestral
Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR)
Plantilla de gestión de proyecto
Plantilla de agenda para reuniones semanales
Plantilla de programa de reunión
Plantilla de guía de recursos
Plantilla del formulario de solicitud de servicio
Plantilla de reporte periódico del equipo