Intentar crear coherencia de marca sin una fuente de información centralizada es como intentar resolver un cubo de Rubik mientras los colores cambian constantemente. Pero hay buenas noticias: puedes ahorrar tiempo, energía y recursos a tu equipo (y mantener la coherencia de marca) desde una ubicación centralizada.

Nuestra plantilla de directrices de marca tiene todos los componentes clave que necesitarás para lograr un libro de marca minuciosamente diseñado de principio a fin. Tu equipo puede usar esta plantilla de biblia de marca para asegurar que cada componente que se produzcan tenga la atención al detalle que merece. ¿Qué es aún mejor? La plantilla gratuita de directrices de marca se integra completamente con tu automatización de flujo de trabajo existente en Slack.

Los beneficios de nuestra plantilla de directrices de identidad de marca

Para las empresas, crear una biblia de marca es la clave para alinear los equipos de marketing, ventas y producto, lo que hace esencial tener una perspectiva clara a nivel de toda la empresa.

Sin embargo, para construir una identidad de marca coherente, se requieren muchos documentos. Con una plantilla de guía de identidad de marca, tu empresa puede crear y mantener una marca profesional asegurándose de que todos los elementos esenciales de tu marca estén bien documentados y en un solo lugar.

Y, con la plantilla de directrices de identidad de marca de Slack, las empresas ahora tienen la receta para el éxito continuo entre equipos. Se acabaron las búsquedas que consumen tiempo a través de recursos de marca aislados con la esperanza de encontrar los recursos de diseño, los paneles de inspiración o las guías de estilo más recientes: solo un espacio centralizado dedicado a la creación de entregables pulidos de tu equipo.

Comunicación de la marca unificada

La plantilla de directrices de marca de Slack es una solución simple y fácil de usar para crear y distribuir tus directrices de marca dentro de tu organización. Esta plantilla de manual de marca está diseñada para consolidar todas tus directrices en un solo lugar, lo que asegura que todos en tu equipo puedan consultar y adherirse a la identidad visual y estándares de comunicación de tu marca.

Al tener una única fuente de verdad, garantizas una representación coherente de la marca en todas las plataformas y materiales, ayudándote a construir tu marca de forma sostenible y mejorar su aspecto y sensación. Este enfoque asegura que tu identidad de marca sea cohesiva y profesional en cada pieza de contenido, ya sea digital o impresa.

Plantilla de directrices personalizable

Esta plantilla de directrices de identidad de marca viene equipada con un canvas personalizable con todos los elementos de diseño esenciales. Puedes añadir fácilmente los detalles específicos de tu identidad de marca y convertirlo así en un recurso fácil de seguir para tu equipo. De este modo, puedes adaptar tu guía de estilo de marca para que se ajuste a la identidad única de tu marca sin empezar desde cero. Define elementos cruciales de tu marca, desde el uso del logotipo y las paletas de colores hasta la tipografía, el tono de voz y los valores de marca. Esta plantilla de guía de marca te permite crear una presencia de marca visualmente unificada en todos los recursos, lo que ayuda a tu equipo a mantener la alineación en cada proyecto.

Optimiza las solicitudes del horario de oficina

Incluso con directrices simplificadas, la gente siempre tiene preguntas. Para mejorar aún más la comunicación y eficiencia, esta plantilla incluye el flujo de trabajo “Reservar horario de oficina”, que simplifica cómo los miembros del equipo solicitan y reciben aprobación o aclaraciones sobre consultas relacionadas con la marca. Al programar tiempos dedicados para la conversación, tu equipo puede asegurarse de que todas las preguntas sobre la marca se aborden de manera rápida y precisa, lo que reduce los retrasos y malentendidos en la ejecución de proyectos. La función de horario de oficina proporciona un enfoque estructurado para ayudar a que tu equipo se vaya bien encaminado con tu estilo de marca e identidad visual.

Estate al día de los debates del horario de oficina

Facilita que la gente encuentre respuestas manteniendo un registro de lo que se discute en la lista Temas del horario de oficina. Las solicitudes se añaden automáticamente conforme llegan, y puedes añadir notas y decisiones para consultarlas más adelante. Este enfoque organizado ahorra tiempo y mejora la efectividad de tu estrategia de directrices de marca. Al mantener una presentación de directrices fácil de navegar, tu equipo puede usar rápidamente esta información en proyectos futuros, lo que asegura la claridad y la coherencia en la identidad de tu marca.

Mejora la incorporación de empleados

Es crucial comunicar las directrices de tu marca comercial a los empleados desde el primer día para que puedan ver exactamente cómo representar la marca en su trabajo futuro. Esta plantilla gratuita de guía de estilo de marca te ayudará a presentar la identidad de tu marca de la manera más clara y coherente posible durante la incorporación. Ilustra claramente tus directrices en una plantilla de directrices de marca sencilla en lugar de simplemente esperar que tus nuevos empleados obtengan una comprensión sólida de la identidad de tu marca a través de conversaciones.

Seis pasos para crear una plantilla de estándares de marca

Si no sabes con seguridad de por dónde comenzar a crear tus propios estándares de marca, hemos establecido los pasos clave para desarrollar los tuyos.

1. Designa un espacio de trabajo centralizado para las comunicaciones

La mejor manera de comenzar a crear tu plantilla de estándares de marca es usar una plataforma central que facilite la colaboración y optimice el acceso y la distribución. Una vez que hayas establecido el espacio de trabajo centralizado para las comunicaciones, es hora de comenzar a definir los componentes clave de las directrices de tu marca.

Desde este espacio de trabajo centralizado, deberías poder:

Llevar un seguimiento de las comunicaciones en curso

Compartir archivos de forma segura

Permitir capacidad de respuesta en tiempo real

Sincronizar con otro software

Automatizar flujos de trabajo

Proporcionar documentación y comunicaciones que se pueden buscar

Proporcionar formatos dinámicos para la comunicación, como grabaciones de vídeo y voz, reacciones y encuestas

2. Establece los elementos fundacionales de tu marca

Lo primero que debes aclarar en tus pautas de marca es la base sobre la que se sustenta tu marca, como:

Misión y visión: la gran, audaz y orientadora declaración que guía a tu organización.

Historia de marca: la narrativa que cuentas sobre la finalidad de tu marca, seleccionada para crear una conexión emocional con tus consumidores. Puede incluir algo de historia sobre por qué se fundó la organización y cómo los bienes o servicios que vendes mejorarán las vidas de tus clientes.

Valores de marca: son los principios que guían y refuerzan todo lo que se hace en la organización. Puedes imaginarlos como los pilares o principios sobre los que se sustentan tu misión y visión.

Arquitectura de marca: es el marco que define las relaciones entre marcas, líneas de productos y alianzas dentro de la organización.

Una excelente manera de contar eficazmente la historia de estos elementos fundacionales es grabar un vídeo para el canvas de la plantilla directamente en Slack. Para reforzar elementos clave, también puedes incluir texto en la página con un resumen.

3. Define la identidad visual de tu marca

La clave para crear una identidad de marca sólida es la coherencia, especialmente cuando se trata de elementos visuales que los consumidores utilizan para reconocer y desarrollar afinidad por tu producto. Definir esta identidad visual para las partes interesadas en las directrices de tu marca es crucial. Si surgen incoherencias, las personas podrían usar elementos de diseño obsoletos o enfrentarse a retrasos mientras esperan aclaraciones sobre cómo aplicar la marca correctamente.

Algunos de los elementos clave de las directrices de tu identidad visual son:

Logotipos

Colores de marca

Tipografías de marca

Otros elementos de diseño como la iconografía

Directrices de uso como espaciado, tamaño mínimo y recursos principales y secundarios

Dentro de Slack, tu equipo puede añadir fácilmente estos recursos creativos como imágenes o enlaces a archivos en el canvas de tu plantilla de directrices de marca.

4. Describe el estilo de comunicación de tu marca

Al igual que puedes reconocer a tus seres queridos por su voz, los consumidores llegarán a asociar tu marca con tu estilo de comunicación. Pero no podrán desarrollar esa afinidad si el estilo de tu marca cambia con cada punto de contacto. Por eso es tan importante describir claramente el estilo de comunicación de tu marca en las directrices de tu marca.

Los dos elementos esenciales de la guía de estilo de comunicación de tu marca deben ser:

Voz y lenguaje de marca: la personalidad de tu marca, expresada en la redacción, formalidad y elección de palabras utilizadas.

Estándares gramaticales: son los estándares sobre cómo formateas las comunicaciones escritas, incluidas la sintaxis y la puntuación.

Con la plantilla de directrices de marca de Slack, puedes crear fácilmente tablas, gráficos y diagramas que ilustren el lenguaje preferido de un vistazo. Para desarrollar una imagen de marca coherente que resuene con tu público objetivo, también puedes enumerar elementos clave de la voz y tono de tu marca, y definir los rasgos de personalidad del personaje de tu marca.

5. Incluye recursos de apoyo

Para clasificar las solicitudes de marca y ayudar a los equipos de toda la empresa a encontrar respuestas por su cuenta, asegúrate de proporcionar recursos de apoyo en tus directrices.

Algunos de los recursos que puedes considerar incluir son:

Plantillas de diseño de marca para casos prácticos repetidos como notas en redes sociales, boletines de correo electrónico, etc.

Flujos de trabajo de formación que guían a tus nuevos empleados a través de los materiales

Una lista de herramientas a las que tu equipo tiene acceso para ayudar en los entregables de marca, como correctores gramaticales, software de diseño, etc.

Un formulario de solicitud de horas de oficina para canalizar cualquier pregunta sin respuesta en una lista de temas del horario de oficina fácil de rastrear.

6. Proporciona un proceso claro de gestión de activos

Lo último que quieres es que tu guía de marca se deteriore con el tiempo debido a la falta de actualizaciones. Por eso es tan importante tener un proceso claro para gestionar y actualizar los activos y guías de marca.

Estas instrucciones pueden incluir: