신뢰할 수 있는 중앙 정보 출처 없이 브랜드 일관성을 구축하려는 것은 색깔이 계속 변하는 큐브를 맞추려는 것과 같습니다. 하지만 좋은 소식이 있습니다. 하나의 중앙 집중식 위치에서 팀의 시간, 에너지, 리소스를 절약하고 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.

Slack의 브랜드 가이드라인 템플릿에는 세련된 디자인의 브랜드북을 처음부터 끝까지 완성하는 데 필요한 모든 핵심 구성 요소가 포함되어 있습니다. 팀은 이 브랜드 규범집 템플릿을 사용하여 제작하는 모든 구성 요소에 필요한 세심한 주의를 기울일 수 있습니다. 더 좋은 점은 무엇이냐고요? 무료 브랜드 가이드라인 템플릿은 Slack의 기존 워크플로 자동화와 완전히 통합된다는 것입니다.

브랜드 아이덴티티 가이드라인 템플릿의 장점

회사의 경우 브랜드 규범집을 만드는 것이 마케팅, 영업, 제품 팀을 조율하는 핵심이며 명확하고 전사적인 관점을 갖는 것이 필수적입니다.

하지만 일관된 브랜드 아이덴티티를 구축하는 것은 많은 문서로 구성됩니다. 브랜드 아이덴티티 가이드 템플릿을 사용하면 브랜드의 모든 필수 요소를 자세히 문서화하고 한곳에 모을 수 있어 비즈니스가 전문성을 갖춘 브랜드를 만들고 유지할 수 있습니다.

그리고 Slack의 브랜드 아이덴티티 가이드라인 템플릿을 통해 회사는 이제 팀 전반에 걸친 지속적인 성공을 위한 비결을 알 수 있습니다. 시간을 낭비해 가며 최신 디자인 자산, 무드보드 또는 스타일 가이드를 찾기 위해 분산된 브랜드 자산을 검색할 필요가 없습니다. 팀의 완성도 있는 결과물 제작을 위한 중앙 집중식 허브만 있으면 됩니다.

통합된 브랜드 커뮤니케이션

Slack의 브랜드 가이드라인 템플릿은 조직 내에서 브랜드 가이드라인을 만들고 배포하기 위한 간단하고 사용하기 쉬운 솔루션입니다. 이 브랜드북 템플릿은 모든 가이드라인을 한곳에 통합하도록 설계되어 모든 팀원이 브랜드의 시각적 아이덴티티와 커뮤니케이션 표준을 참조하고 준수할 수 있습니다.

단일 정보 출처를 확보하여 모든 플랫폼과 자료에서 일관된 브랜드 표현을 보장해 브랜드를 지속 가능하게 구축하고 구성과 디자인의 완성도를 높일 수 있습니다. 이러한 접근 방식으로 디지털이든 인쇄물이든 모든 콘텐츠에서 브랜드 아이덴티티의 일관성과 전문성을 보장할 수 있습니다.

사용자 지정할 수 있는 가이드라인 템플릿

브랜드 아이덴티티 가이드라인 템플릿은 모든 필수 디자인 요소가 포함된 사용자 지정할 수 있는 캔버스를 제공합니다. 특정 브랜드 아이덴티티 세부 정보를 쉽게 추가할 수 있어 팀이 따라 하기 쉬운 리소스가 됩니다. 이를 통해 처음부터 시작하지 않고도 브랜드의 고유한 아이덴티티에 맞게 브랜드 스타일 가이드를 맞춤화할 수 있습니다. 로고 사용법과 색상 팔레트부터 타이포그래피, 표현 방식, 브랜드 가치에 이르기까지 브랜드의 핵심 요소를 정의하세요. 브랜드 가이드 템플릿을 통해 모든 자산에서 시각적으로 통합된 브랜드 인지도를 구축할 수 있어 팀이 모든 프로젝트에서 조율된 상태를 유지할 수 있습니다.

근무 시간 요청 간소화

간소화된 가이드라인이 있어도 사람들은 항상 질문을 합니다. 커뮤니케이션과 효율성을 더 향상하기 위해 이 템플릿에는 “근무 시간 예약” 워크플로가 포함되어 있습니다. 이 기능은 팀원이 브랜드 관련 문의에 대한 승인이나 설명을 요청하고 받는 방법을 간소화합니다. 논의만을 위한 시간을 예약하여 팀은 모든 브랜드 질문을 신속하고 정확하게 해결하여 프로젝트 실행에서 지연과 오해를 줄일 수 있습니다. 근무 시간 기능으로 팀이 브랜드 스타일과 시각적 아이덴티티를 유지하는 데 도움이 되는 체계적인 접근 방식을 사용할 수 있습니다.

근무 시간 논의 추적

근무 시간 주제 리스트에서 논의된 내용을 추적하여 사람들이 답변을 쉽게 찾을 수 있게 하세요. 요청은 접수되는 대로 자동 추가되며 향후에 참조할 수 있도록 메모와 의사결정 내용을 추가할 수 있습니다. 이러한 체계적인 접근 방식으로 시간을 절약하고 브랜드 가이드라인 전략의 효과를 향상할 수 있죠. 탐색하기 쉬운 브랜드 가이드라인 프레젠테이션을 유지하여 팀은 향후 프로젝트에서 이 정보를 빠르게 활용할 수 있어 브랜드 아이덴티티의 명확성과 일관성을 보장할 수 있습니다.

직원 온보딩의 효율 향상

직원이 향후 업무에서 브랜드를 어떻게 대표해야 하는지 정확히 알 수 있도록 첫날부터 비즈니스 브랜드 가이드라인에 대해 커뮤니케이션하는 것이 중요합니다. 무료 브랜드 스타일 가이드 템플릿은 온보딩 과정에서 브랜드 아이덴티티를 가장 명확하고 일관성 있는 방식으로 제시하는 데 도움이 됩니다. 새로운 직원이 대화를 통해 브랜드 아이덴티티가 무엇인지 제대로 알기를 바라기보다는 간단한 브랜드 가이드라인 템플릿으로 가이드라인을 명확하게 설명하세요.

브랜드 표준 템플릿을 만들기 위한 6단계

자신만의 브랜드 표준을 어디서부터 시작해야 할지 확실하지 않다면 자신만의 브랜드 표준 개발을 위한 핵심 단계를 정리해 보겠습니다.

1. 커뮤니케이션을 위한 중앙 워크스페이스 지정

브랜드 표준 템플릿 구성을 시작하는 가장 좋은 방법은 협업을 촉진하고 액세스 및 배포를 간소화하는 중앙 플랫폼을 사용하는 것입니다. 커뮤니케이션을 위한 중앙 워크스페이스를 구축한 후에는 브랜드 가이드라인의 핵심 구성 요소를 정의할 차례입니다.

중앙 워크스페이스에서 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

진행 중인 커뮤니케이션 추적

안전한 파일 공유

실시간 대응 지원

다른 소프트웨어와의 동기화

워크플로 자동화

검색 가능한 문서 및 커뮤니케이션 제공

동영상 및 음성 기록, 반응, 투표와 같은 동적 커뮤니케이션 형식 제공

2. 브랜드의 기본 요소 구축

브랜드 가이드라인에서 가장 먼저 명확히 해야 할 것은 브랜드가 기반하는 토대입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

미션 및 비전: 조직을 이끄는 대담한 길잡이가 되어 주는 선언입니다.

브랜드 스토리: 소비자와의 감정적 유대를 구축하기 위해 큐레이팅된 브랜드 목적에 대한 내러티브입니다. 여기에는 조직을 설립한 이유 그리고 판매 제품이나 서비스를 통해 고객의 일상을 개선하는 방법에 관한 역사를 포함할 수도 있습니다.

브랜드 가치: 조직에서 수행하는 모든 사항을 안내하고 시행하는 원칙으로, 미션과 비전의 기반이 되는 주요 구성 요소나 원칙으로 생각할 수 있습니다.

브랜드 아키텍처: 조직 내 브랜드, 제품 라인, 파트너십 간의 관계를 정의하는 프레임워크입니다.

이러한 기본 요소의 스토리를 효과적으로 전달하는 좋은 방법은 Slack에서 바로 템플릿 캔버스를 위한 동영상을 기록하는 것입니다. 핵심 요소를 강조하기 위해 요약과 함께 페이지에 텍스트를 포함할 수도 있습니다.

3. 브랜드의 시각적 아이덴티티 정의

인상적인 브랜드 아이덴티티를 구축하는 핵심은 일관성이며, 특히 소비자가 제품을 인식하고 소비자와의 친밀감을 형성하는 데 사용하는 시각적 요소라는 측면에서 더욱 중요합니다. 브랜드 가이드라인에서 이해 관계자를 위해 이러한 시각적 아이덴티티를 정의하는 것은 매우 중요하죠. 일관성이 부족하면 사람들이 더는 사용하지 않는 디자인 요소를 쓸 수도 있고, 브랜드를 올바르게 활용하는 방법에 대한 명확한 설명을 기다리는 동안 지연이 발생할 수도 있습니다.

시각적 아이덴티티 가이드라인의 주요 요소는 다음과 같습니다.

로고

브랜드 컬러

브랜드 폰트

아이콘과 같은 기타 디자인 요소

간격, 최소 크기, 기본 및 보조 자산과 같은 사용 가이드라인

Slack에서는 팀이 브랜드 가이드라인 템플릿의 캔버스에 이러한 크리에이티브 자산을 이미지나 파일 링크로 쉽게 추가할 수 있습니다.

4. 브랜드 커뮤니케이션 스타일 설명

연인은 목소리만 듣고도 구별할 수 있듯이, 소비자도 브랜드를 커뮤니케이션 스타일과 연관 지어 생각하게 됩니다. 하지만 볼 때마다 브랜드 스타일이 바뀐다면 친밀감을 키울 수 없을 것입니다. 그렇기 때문에 브랜드 가이드라인에서 브랜드의 커뮤니케이션 스타일을 명확하게 설명하는 것이 매우 중요합니다.

브랜드 커뮤니케이션 스타일 가이드의 두 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다.

브랜드 스타일과 표현: 사용하는 문구, 격식, 단어 선택으로 표현되는 브랜드의 개성입니다.

문법적 표준: 구문과 구두점을 비롯한 그 외의 사항까지 아우르는 서면 커뮤니케이션 형식의 표준입니다.

Slack의 브랜드 가이드라인 템플릿을 사용하면 선호하는 표현을 한눈에 볼 수 있는 표, 그래프, 차트를 손쉽게 만들 수 있습니다. 대상 고객이 공감할 수 있는 일관된 브랜드 이미지를 개발하기 위해 브랜드 스타일과 표현 방식의 핵심 요소를 리스트로 정리하고 브랜드 페르소나의 성격 특성을 정의할 수도 있죠.

5. 지원 리소스 포함

브랜드 요청을 분류하고 회사 전체의 팀이 알아서 답을 찾을 수 있도록 지원하기 위해 가이드라인에서 지원 리소스를 제공해야 합니다.

포함하기를 고려해 볼 만한 리소스는 다음과 같습니다.

소셜 미디어 포스트, 이메일 뉴스레터 등과 같은 반복 사용 사례를 위한 브랜드 디자인 템플릿

신입 직원에게 자료를 안내하는 교육 워크플로

팀이 브랜드 관련 결과물 제작을 지원하기 위해 이용할 수 있는 도구 리스트(문법 검사기, 디자인 소프트웨어 등)

답변받지 못한 질문을 쉽게 추적할 수 있는 근무 시간 주제 리스트로 취합하는 근무 시간 요청 양식

6. 명확한 자산 관리 프로세스 제공

업데이트하지 않아 시간이 지나면서 브랜드 가이드의 품질이 저하되는 것은 피하고 싶은 일입니다. 브랜드 자산과 가이드를 관리하고 업데이트하는 명확한 프로세스를 갖추는 것이 매우 중요한 이유죠.

지침에는 다음을 포함할 수 있습니다.