專案經理是專案成功發佈的無名英雄。當他們把工作做好時，任務就會準時完成，一切都會順利進行；接著焦點會立即轉移到追蹤客戶參與度和業務影響上。沒有人會讚揚為了儘可能順利達成目標而做的所有規劃與協調工作。

預期不明、資訊雜亂無章，加上工作管理不良都會降低團隊的生產力並造成嚴重的延誤。這就是為什麼每位專案經理都喜歡有好的範本。

從構思到發佈，專案管理範本為成功執行專案提供所需的結構。未來不會再出現溝通分散、意外阻礙或缺乏透明度等問題，只有團隊毫不費力地協作完成工作。

什麼是專案管理範本？

專案管理範本是用來整理、追蹤、管理和向團隊溝通專案時程的文件。這些範本提供一個架構，將截止日期、目標和結果對應到已定義的結構中，讓團隊能夠凝聚在一起，輕鬆地為共同目標合作。

使用專案範本，專案經理即可快速簡便的為每個新專案定義流程。雖然軟體開發過程並不總是如我們想像的這麼簡單，但為讓新功能或應用程式啟動運行所需的工作建立範本，是盡可能確保所有參與者獲得成功的重要步驟。

而這並不容易。讓由開發人員、分析師、設計師和行銷人員組成的跨職能團隊保持在正軌上，需要大量的溝通和協調。缺乏能查看其他人所負職責的功能，很容易導致不同調和錯過截止日期，使開發過程停滯不前。

這就是為什麼你的團隊需要一個詳盡的專案管理範本。這些範本的優點確保你能夠高效地管理專案並讓你的團隊邁向成功。

我們的專案管理範本的優點

使用專案管理範本可以讓團隊清楚瞭解完成專案所需執行的所有任務。這是一個行動方案，能促進溝通、釐清目標，並提升所有參與者的生產力。它還確保整個組織的利害關係人對你的整體進度有清楚的認知。

無縫專案管理

此專案管理範本是你在 Slack 中有效管理專案的一體化解決方案。它能將專案規劃、工作追蹤和對話集中於一處，確保你的團隊有條不紊並能專注工作。由於所有專案詳細資訊都可在同個地方取得，對任何規模的團隊，此範本都能簡化管理專案的工作。

輕鬆建立你的專案工作清單、指派待辦事項，並從統一的專案範本追蹤團隊成員。我們建議在你的範本中也加入以下資源做為參考資料：

專案目標與策略

所需工作之摘要

對使用者的潛在影響

負責的團隊成員

工作清單和截止日期

這樣一來，你就能在同一個地方保留所需的一切，以便審查目標、溝通進度並追蹤影響情況。你無需跳轉至不同工具或將資訊複製到多個地方，只需一個精簡的專案管理中心即可滿足整個團隊的需求。

透過集中式工具提升生產力

運用精簡流程，省去切換多項工具的需要，提升團隊生產力。無需再四處尋找專案簡介，它就在工作追蹤工具與狀態報告的旁邊。這種整合不僅節省時間，還降低了資訊遺漏的可能性，讓你的團隊能夠按時按進度交付專案。此範本讓你的團隊能夠事半功倍。

建立工作流程自動化來自動執行特定工作，例如：

每週例行會議

進度報告

狀態變更

歡迎訊息

Slack 的免費專案管理範本免去人工分享更新的壓力，有助於為團隊建立更有效率的工作環境。這不僅能減少資訊分散在多個頻道的情況，還能幫助專案經理輕鬆地同時執行多個專案。

透過清晰的溝通保持同調

不再有七零八落的討論。此範本提供一個專屬頻道，用於進行專案對話。這樣的設定有助於保持資訊脈絡清晰有序，所有人員都能輕鬆保持同調。坦白說，清晰的資訊會讓團隊更有凝聚力。專注在你最重要的工作上，讓每個人保持同調。

為每個專案建立單一事實來源，也能更輕鬆地與利害關係人溝通專案進度與成就。團隊可以個別更新個人的進度，其餘的就交給自動化更新來處理，讓團隊輕鬆保持動能，不會錯過截止日期。

即時專案追蹤和規劃

專案管理成功的關鍵在於有效的規劃與追蹤。專案管理範本提供強大的工具，供你規劃專案、設定里程碑並即時追蹤專案進度。你可以在專案追蹤工具中調整檢視畫面以滿足團隊的特定需求，確保每個人都瞭解截止日期、里程碑和專案階段，且不會遺漏任何事項。這種即時查看專案狀態的功能不僅有助於及時做出決策，還能保持團隊動能並與整體專案方案保持同調。

確保參與專案的每個人都朝著相同、具體、統一的目標努力，讓開發過程的每個步驟都更有效率。你的專案管理範本包含的所有內容，以及團隊執行每項個別工作所需的所有相關資訊都會保持最新狀態。