Los gerentes de proyecto son los héroes anónimos de un lanzamiento exitoso. Cuando hacen bien su trabajo, las tareas se completan a tiempo y todo sale sin contratiempos. El enfoque se desplaza inmediatamente al seguimiento de la participación del cliente y el impacto empresarial. Nadie celebra toda la planificación y coordinación que se necesitó para llegar a ese punto de la manera más fluida posible.

Las expectativas poco claras, la información desorganizada y la gestión deficiente de tareas pueden reducir la productividad del equipo y causar retrasos graves. Y por a todos los gerentes de proyecto les encantan las plantillas bien armadas.

Las plantillas de gestión de proyectos te brindan la estructura que necesitas para ejecutar un proyecto exitoso desde su concepción hasta su lanzamiento. Se acabaron la comunicación fragmentada, los obstáculos inesperados o la falta de visibilidad. Simplemente, queda un equipo que colabora sin dificultades para completar el trabajo.

¿Qué es una plantilla de gestión de proyecto?

Las plantillas de gestión de proyectos son documentos diseñados para organizar, rastrear, gestionar y comunicar los cronogramas de proyecto a un equipo. Proporcionan un marco para mapear fechas límite, objetivos y resultados a una estructura definida, lo que facilita que los equipos trabajen juntos como una unidad cohesiva hacia un objetivo compartido.

Usar una plantilla de proyecto les da a los gerentes de proyecto una forma rápida y fácil de definir procesos para cada nuevo proyecto. Aunque el proceso de desarrollo de software no siempre es tan directo como nos gustaría pensar, crear plantillas del trabajo requerido para poner en marcha una nueva función o aplicación es un paso más cerca de hacer que la experiencia sea exitosa para todos los involucrados.

Y no es fácil. Mantener a un equipo multifuncional de desarrolladores, analistas, diseñadores y especialistas en marketing en el trayecto correcto requiere una gran comunicación y nivelación. La falta de visibilidad sobre las responsabilidades de los demás puede fácilmente llevar a la desalineación y a fechas límite perdidas que detienen el proceso de desarrollo.

Por eso tu equipo necesita una plantilla exhaustiva de gestión de proyectos. Los beneficios de estas plantillas aseguran que puedas gestionar proyectos de manera eficiente y preparar a tu equipo para el éxito.

Los beneficios de nuestra plantilla de gestión de proyecto

Usar una plantilla de gestión de proyecto le da a tu equipo visibilidad de todo lo que necesita hacer para completar un proyecto a tiempo. Es un plan de acción que facilita la comunicación, clarifica las metas y aumenta la productividad de todos los involucrados. También asegura que los grupos de interés en toda tu organización tengan una idea clara de tu progreso general.

Gestión de proyectos fluida

Esta plantilla de gestión de proyecto es tu solución todo en uno para gestionar proyectos de manera eficiente en Slack. Está diseñada para centralizar la planificación de proyectos, el seguimiento de tareas y las conversaciones, lo que asegura que tu equipo se mantenga organizado y centrado. Con todos los detalles de tu proyecto accesibles en un solo lugar, esta plantilla simplifica la gestión de proyectos para equipos de cualquier tamaño.

Crea fácilmente tus listas de tareas del proyecto, asigna tareas pendientes y haz seguimiento con los miembros del equipo desde una plantilla de proyecto unificada. Intenta incluir también los siguientes recursos en tu plantilla como referencia:

Objetivos y estrategia del proyecto

Un resumen del trabajo requerido

Impacto potencial en los usuarios

Miembros responsables del equipo

Listas de tareas y fechas límite

De esta manera, conservarás en un solo lugar todo lo que necesitas para revisar objetivos, comunicar el progreso y hacer seguimiento del impacto. No hay necesidad de ir a diferentes herramientas o duplicar información en varios lugares; tienes un único centro optimizado de gestión de proyectos para todo tu equipo.

Productividad mejorada con herramientas centralizadas

Aumenta la productividad de tu equipo con procesos optimizados que minimizan la necesidad de cambiar entre varias herramientas. Dile adiós a los intentos de buscar la descripción del proyecto. Está junto al rastreador de tareas y el informe de estado. Esta consolidación no solo ahorra tiempo, sino que también reduce la probabilidad de que la información se pierda, y empodera a tu equipo para entregar proyectos a tiempo y según el cronograma. Esta plantilla permite a tu equipo lograr más con menos esfuerzo.

Crea automatización de flujos de trabajo para automatizar tareas específicas como:

Reuniones semanales

Informes de progreso

Cambios de estado

Mensajes de bienvenida

Las plantillas gratuitas de gestión de proyectos de Slack te ayudan a crear un entorno de trabajo más eficiente para tu equipo al eliminar la presión de compartir actualizaciones de forma manual. Esto no solo reducirá la información fragmentada en múltiples canales, sino que ayudará a tus gerentes de proyectos a llevar a cabo varios proyectos simultáneamente con facilidad.

Mantén la sincronización con una comunicación clara

Despídete de las discusiones dispersas. Esta plantilla incluye un canal dedicado a las conversaciones del proyecto. Esta configuración ayuda a mantener un flujo de información claro y organizado para facilitar que todos se mantengan en sintonía. Y seamos honestos: la claridad hace que trabajar juntos sea mucho más fácil. Concéntrate en tus tareas más importantes y haz que todos se sincronicen.

Crear una única fuente de información para cada proyecto también facilita mucho la comunicación del progreso y éxito con los grupos de interés. Tu equipo puede actualizar su progreso individualmente; las actualizaciones automatizadas harán el resto para facilitar que tu equipo mantenga el impulso y cumpla con las fechas límite.

Seguimiento y planificación de proyectos en tiempo real

La planificación y el seguimiento efectivos son clave para una gestión exitosa de proyectos. La plantilla de gestión de proyecto proporciona herramientas poderosas que te permiten planificar proyectos, establecer hitos y realizar un seguimiento del progreso del proyecto en tiempo real. Puedes personalizar las vistas en el seguidor de proyectos para cubrir las necesidades específicas de tu equipo, lo que asegura que todos estén al tanto de las fechas límite, los hitos y las etapas del proyecto y que nada se pierda. Esta visibilidad en tiempo real del estado del proyecto no solo ayuda en la toma de decisiones oportunas, sino que también mantiene al equipo motivado y alineado en el camino del plan general del proyecto.

Asegurar que todos los involucrados en un proyecto trabajen hacia el mismo objetivo específico y unificado hace que avanzar a través de cada paso del proceso de desarrollo sea más eficiente. Todo lo incluido en tu plantilla de gestión de proyecto estará actualizado con toda la información relevante que tu equipo necesita para ejecutar cada tarea individual fácilmente.