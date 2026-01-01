Como uma equipe de uma pessoa só, é fácil priorizar tarefas e implementar feedback. Mas isso geralmente não é a realidade para equipes maiores que um grupo de uma pessoa. O feedback cai em lacunas virtuais e atrasa resoluções essenciais, ninguém sabe o que priorizar, o engajamento dos funcionários despenca... É estressante só de ler a lista. Felizmente, você pode evitar essa bagunça com o modelo de feedback do Slack.

O que é um modelo de feedback?

Um modelo de feedback é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar gerentes de projeto, membros de suporte ao cliente e líderes de equipe a centralizar e organizar feedback em um só lugar. Ele garante que insights essenciais não se percam na miscelânea de formulários, e-mails e software. Mais do que apenas uma ferramenta de coleta, esse modelo transforma feedback em dados práticos registrando detalhes, tipos e níveis de gravidade em um painel transparente e em tempo real.

O modelo de feedback adiciona automaticamente envios de formulários de feedback em um rastreador de feedback, uma lista atualizada de todas as opiniões, elogios e perguntas dos membros da equipe que é automaticamente organizada de acordo com suas preferências.

Enquanto uma avaliação de funcionário ou uma planilha de feedback de colegas coleta pontos problemáticos, o modelo de formulário de feedback do Slack faz muito mais.

Os benefícios do nosso modelo de formulário de feedback

Um bom feedback impulsiona o crescimento, mas só quando é coletado e usado de forma eficaz. Nosso modelo de formulário de feedback simplifica o processo e ajuda você a coletar insights de forma consistente para que possa responder rapidamente a problemas críticos e promover transparência na sua equipe.

Colete o feedback de forma consistente

Quando o feedback chega de forma isolada, pode ser difícil entender. Esse modelo vem com um único formulário de feedback para garantir que você colete as informações de forma consistente e eficiente. Usando o processo de coleta simplificado do Slack, o feedback é obtido de maneira uniforme, ajudando você a avaliar o que é prioridade máxima e o que é mais uma ideia sobre bug versus recurso. Você também pode personalizar os modelos de formulário de feedback para atender às necessidades da sua equipe, garantindo que nenhuma informação valiosa seja perdida. Isso ajuda você a reunir insights práticos para melhorar o desempenho da equipe.

Responda mais rápido

Quando há um problema importante, você precisa agir rapidamente. Um sistema de priorização integrado e um rastreador de feedback personalizável facilitam adicionar e priorizar itens em tempo real. O feedback é coletado de maneira uniforme, registrando a categoria, a prioridade e os detalhes para que você possa abordar pontos problemáticos e melhorar a satisfação rapidamente. Você também pode configurar notificações de status de itens para manter as equipes atualizadas. Seja um feedback de colegas, um formulário de feedback de treinamento ou uma avaliação de funcionários, esse modelo ajuda a tornar o feedback acionável e garante que você dê atenção ao que mais importa.

Aumente a transparência

A comunicação eficaz é fundamental para a satisfação e o engajamento dos funcionários. O recurso de canvas do Slack fornece instruções claras de feedback, e os modelos de formulário de feedback facilitam fazer as perguntas certas e coletar um feedback honesto. Um canal dedicado ao feedback permite que as equipes acompanhem respostas e adicionem atualizações em tempo real. Esteja você coletando formulários de feedback de funcionários ou realizando pesquisas para avaliar a satisfação e a lealdade, essa configuração ajuda você a reunir resultados de forma eficiente e garante a transparência. A voz de todos é ouvida, criando um ambiente de confiança e colaboração.

Crie um produto melhor

Integrar o feedback é essencial para fluxos de trabalho ágeis, e esse modelo é a melhor maneira de coletar e gerenciar feedback de funcionários ou dados de satisfação do feedback de clientes. Os recursos personalizáveis permitem adaptar o modelo para você obter feedback anônimo, entender pontos problemáticos e reunir insights práticos que impulsionam a melhoria contínua. Seja para saber mais sobre o engajamento dos funcionários ou coletar formulários de feedback de treinamento, esse modelo garante que você forneça às equipes as ferramentas necessárias para refinar estratégias, priorizar sua lista de tarefas do projeto e alcançar resultados.

O que deve ser incluído no seu formulário de feedback?

Um formulário de feedback eficaz tem três elementos. Primeiro, há um fluxo de trabalho de formulário de feedback em que você pode:

Anotar o feedback

Adicionar mais detalhes de contexto

Identificar o tipo de feedback (por exemplo: bug, ponto problemático, elogio etc.)

Indicar o nível de gravidade (por exemplo: alto, médio e baixo)

Segundo, todas as informações enviadas pelo link do formulário de feedback são carregadas automaticamente em uma lista central de rastreamento de feedback que todos os membros da equipe podem acessar.

Por fim, seu feedback precisa de integrações de terceiros.

Integrações de terceiros para complementar seu modelo de feedback

As integrações de terceiros ajudam você a tornar os formulários de feedback comuns mais eficazes, transparentes e acionáveis. Aqui estão algumas integrações que ajudarão você a economizar tempo, manter a organização e realizar tarefas mais rapidamente.

Crie tarefas com o Asana

Fazendo a integração com o Asana, os gerentes de projeto podem criar instantaneamente uma tarefa para qualquer feedback que tenha determinados critérios — por exemplo, se o feedback for marcado como de gravidade alta ou média. As equipes e os líderes também podem usar o Asana para atualizar ou comentar em uma tarefa. Isso pode funcionar assim: uma parte interessada usa o formulário de feedback para compartilhar como o recurso recém-atualizado está ótimo e que ele foi aprovado. Como gerente do projeto, você pode atualizar o status da tarefa no seu painel do Asana, mudando o rótulo de “em revisão” para “concluído”.

Agende reuniões com o Google Agenda

Digamos que um projeto receba muito feedback conflitante dos membros da equipe. Para resolver confusões ou desacordos rapidamente, os líderes da equipe podem adicionar uma integração do Google Agenda ao fluxo de trabalho de feedback. Se o feedback for marcado como urgente, eles poderão criar um evento com horário de início e fim, participantes, título, local e descrição do objetivo da reunião para ajudar os gerentes de projeto a resolver os problemas imediatamente.

Crie uma campanha de e-mail com o Mailchimp

Depois que a equipe de marketing finaliza as mensagens de uma campanha de e-mail, é hora de criar o design e enviá-la. A integração do Mailchimp pode ajudar as equipes a divulgar mensagens rapidamente, o que é crucial para campanhas atuais. A integração também pode mostrar à equipe de marketing quem se inscreveu, quem cancelou a inscrição e o status de envio da campanha. Se um grande número de inscritos clicar no botão de cancelar inscrição, você poderá ver os resultados dentro do modelo de feedback.

Controle sinalizadores com o LaunchDarkly

Use a integração do LaunchDarkly com o Slack para ver, monitorar e controlar sinalizadores diretamente do modelo de feedback. Personalize seu fluxo de trabalho para que você possa criar um sinalizador de recurso booleano, criar solicitações de aprovação para atualizar o estado de um sinalizador de recurso, atualizar um alvo em um sinalizador de recurso e muito mais. Aqui está um exemplo de fluxo de trabalho: