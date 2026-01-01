Como equipo de una sola persona, es fácil priorizar tareas e implementar comentarios. Pero esto no suele ser así en equipos con más de una persona. Los comentarios se pierden en grietas virtuales y retrasan resoluciones críticas, nadie sabe qué priorizar, la participación de los empleados se desploma... Es estresante solo leer la lista. Afortunadamente, se puede evitar todo este lío con la plantilla de sugerencias de Slack.

¿Qué es una plantilla de sugerencias?

Una plantilla de sugerencias es una herramienta potente diseñada para ayudar a los gestores de proyectos, miembros de atención al cliente y líderes de equipo a centralizar y organizar comentarios en un solo lugar. Asimismo, garantiza que las percepciones críticas no se pierdan entre formularios, correos electrónicos o software. Más que una simple herramienta de recopilación, esta plantilla transforma las sugerencias en datos procesables capturando detalles, tipos y niveles de gravedad en un tablero transparente y en tiempo real.

La plantilla de sugerencias añade automáticamente las presentaciones del formulario de sugerencias a un rastreador de comentarios, una lista actualizada de todos los pensamientos, elogios y preguntas de los miembros del equipo que se organiza automáticamente según tus preferencias.

Mientras que una evaluación de empleados o una hoja de comentarios entre compañeros recopila puntos problemáticos, la plantilla de formulario de sugerencias de Slack hace mucho más.

Las ventajas de nuestra plantilla de formulario de sugerencias

Los buenos comentarios impulsan el crecimiento, pero solo cuando se recopilan y se actúa sobre ellos de manera eficaz. Nuestra plantilla de formulario de sugerencias simplifica el proceso y te ayuda a recopilar información de manera coherente para poder responder rápidamente a problemas críticos y fomentar la transparencia en tu equipo.

Recopila en un formato coherente

Cuando los comentarios llegan de forma espontánea, puede ser difícil entenderlos. Esta plantilla incluye un único formulario de sugerencias para asegurar una recopilación coherente y eficiente. Usando el proceso simplificado de recepción de Slack, las sugerencias se recopilan de manera uniforme, lo que te ayuda a evaluar qué es una prioridad y qué es un error frente a una idea de función. Además, puedes personalizar las plantillas de formularios de sugerencias para adaptarlas a las necesidades de tu equipo, lo que evita que se pierda información valiosa. De este modo, puedes recopilar información práctica para mejorar el rendimiento del equipo.

Responde más rápido

Cuando hay una incidencia importante, hay que actuar rápido. Gracias a un sistema de priorización integrado y a un rastreador de comentarios personalizable, es más fácil añadir y priorizar elementos en tiempo real. Las sugerencias se recopilan de forma uniforme, capturando la categoría, la prioridad y detalles para poder abordar los puntos problemáticos y mejorar la satisfacción rápidamente. También puedes configurar las notificaciones de estado de elementos para mantener a los equipos actualizados. Ya sean comentarios de compañeros, un formulario de sugerencias de formación o una evaluación de empleados, esta plantilla te ayuda a hacer que los comentarios sean prácticos y a que prestes atención a lo que más importa.

Fomenta la transparencia

La comunicación eficaz es clave para la satisfacción y el compromiso de los empleados. La función canvas de Slack proporciona instrucciones claras de comentarios, y las plantillas de formularios de sugerencias facilitan hacer las preguntas correctas y recopilar comentarios sinceros. Un canal dedicado a sugerencias permite a los equipos llevar un seguimiento de las respuestas y añadir actualizaciones en tiempo real. Ya estés recopilando formularios de comentarios de empleados o realizando encuestas para evaluar la satisfacción y la lealtad, esta configuración te ayuda a recopilar resultados de forma eficaz y asegura la transparencia. Se escucha la voz de todos y se crea un ambiente de confianza y colaboración.

Crea un producto mejor

Integrar comentarios es fundamental para los flujos de trabajo ágiles, y esta plantilla es la mejor manera de recopilar y gestionar sugerencias de empleados o datos de satisfacción de comentarios de clientes. Las funciones personalizables te permiten adaptar la plantilla para reunir comentarios anónimos, entender puntos problemáticos y recopilar información práctica que impulse la mejora continua. Ya quieras saber más sobre el compromiso de los empleados o recopilar formularios de sugerencias de formación, esta plantilla ofrece a los equipos las herramientas que necesitan para ajustar estrategias, priorizar tu lista de tareas de proyecto y ofrecer resultados.

¿Qué debe incluirse en el formulario de sugerencias?

Un formulario de sugerencias eficaz cuenta con tres elementos. Primero, hay un flujo de trabajo de formulario de sugerencias donde puedes:

Escribir los comentarios

Añadir más detalles de contexto

Identificar el tipo de comentario (p. ej., error, punto problemático, elogio, etc.)

Indicar el nivel de gravedad (p. ej., alto, medio y bajo)

En segundo lugar, toda la información enviada a través del enlace del formulario de sugerencias se carga automáticamente en una lista central de seguimiento de comentarios a la que todos los miembros del equipo pueden acceder.

Por último, tus comentarios necesitan integraciones de terceros.

Integraciones de terceros para complementar tu plantilla de sugerencias

Las integraciones de terceros toman formularios de comentarios periódicos y te ayudan a hacerlos más eficaces, transparentes y procesables. Aquí tienes algunas integraciones que te ayudarán a ahorrar tiempo, organizarte y completar tareas más rápido.

Crea tareas con Asana

Mediante la integración con Asana, los gestores de proyectos pueden crear instantáneamente una tarea para cualquier comentario que tenga ciertos criterios, por ejemplo, si está marcado como de gravedad alta o media. Los equipos y candidatos también pueden usar Asana para actualizar o comentar sobre una tarea. Por ejemplo, un interesado usa el formulario de sugerencias para compartir lo genial que se ve la función recién actualizada y que está aprobada. Como gestor de proyectos, podrías actualizar el estado de la tarea en tu tablero de Asana cambiando la etiqueta de “En revisión” a “Completada”.

Programa reuniones con Google Calendar

Supongamos que un proyecto recibe muchos comentarios contradictorios de los miembros del equipo. Para resolver la confusión o los desacuerdos rápidamente, los candidatos del equipo pueden añadir una integración de Google Calendar en su flujo de trabajo de sugerencias. Si los comentarios se etiquetan como urgentes, pueden configurar un evento con una hora de ejecución y fin, asistentes, título, ubicación y descripción de la finalidad de la reunión para ayudar a los gestores de proyecto a abordar las incidencias de inmediato.

Crea una campaña de correo electrónico con Mailchimp

Una vez que el equipo de marketing finaliza la mensajería para una campaña de correo electrónico, es hora de crear el diseño y enviarlo. La integración de Mailchimp puede ayudar a los equipos a sacar la mensajería rápidamente, lo cual es crucial para las campañas temáticas. La integración también puede mostrar al equipo de marketing quién se suscribió, quién se dio de baja y el estado de envío de la campaña. Si un gran número de suscriptores hace clic en el botón de darse de baja, puedes ver los resultados dentro de la plantilla de sugerencias.

Controla marcadores con LaunchDarkly

Usa la integración de LaunchDarkly en Slack para ver, supervisar y controlar marcadores directamente desde la plantilla de sugerencias. Personaliza tu flujo de trabajo para poder crear un marcador de función booleano, crear solicitudes de aprobación para actualizar el estado de un marcador de función, actualizar un objetivo en un marcador de función y más. Aquí tienes un ejemplo de flujo de trabajo: