Como equipo de una sola persona, es fácil priorizar tareas e implementar comentarios. Pero esa no suele ser la realidad para equipos de más de una sola persona. Los comentarios caen en grietas virtuales y retrasan resoluciones críticas, nadie sabe qué priorizar, la participación de los empleados se desploma… Tan solo leer la lista es estresante. Afortunadamente, puedes evitar estos problemas con la plantilla de comentarios de Slack.

¿Qué es una plantilla de comentarios?

Una plantilla de comentarios es una herramienta potente diseñada para ayudar a los gerentes de proyecto, miembros de asistencia al cliente y líderes de equipo a centralizar y organizar comentarios en un solo lugar. Garantiza que las perspectivas críticas no se pierdan en el intercambio de formularios, correos electrónicos o software. Esta plantilla es más que solo una herramienta de recopilación: transforma los comentarios en datos prácticos al capturar detalles, tipos y niveles de gravedad en un tablero transparente y en tiempo real.

La plantilla de comentarios añade automáticamente las respuestas del formulario de comentarios a un registro de comentarios, una lista actualizada de todos los pensamientos, elogios y preguntas de los miembros del equipo que se organiza automáticamente según tus preferencias

Mientras que una evaluación de empleado o una hoja de comentarios de pares recopila puntos problemáticos, la plantilla de formulario de comentarios de Slack hace mucho más.

Los beneficios de nuestra plantilla de formulario de comentarios

Los buenos comentarios impulsan el crecimiento, pero solo cuando se recopilan y se actúa sobre ellos de manera efectiva. Nuestra plantilla de formulario de comentarios simplifica el proceso y te ayuda a recopilar información de manera constante para que puedas responder rápidamente ante problemas críticos y fomentar la transparencia en tu equipo.

Recopila información en un formato coherente

Cuando los comentarios llegan de manera improvisada, puede ser difícil entenderlos. Esta plantilla viene con un solo formulario de comentarios para asegurar que recopiles comentarios de manera coherente y eficiente. Con el proceso simplificado de recepción de Slack, los comentarios se recopilan de manera uniforme, lo que ayuda a evaluar qué es una prioridad principal, y a diferenciar qué es un error y qué una idea de función. También puedes personalizar las plantillas de formularios de comentarios para adaptarse a las necesidades de tu equipo, lo que garantiza que no se pierda información valiosa. Esto te ayuda a recopilar información práctica para mejorar el rendimiento del equipo.

Responde más rápido

Cuando hay un problema importante, necesitas moverte rápido. Un sistema de priorización integrado y un seguimiento de comentarios personalizable hacen que sea fácil agregar y priorizar elementos en tiempo real. Los comentarios se recopilan de manera uniforme; registran la categoría, la prioridad y los detalles para que puedas abordar puntos problemáticos y mejorar la satisfacción rápidamente. También puedes configurar notificaciones de estado de elementos para mantener a los equipos actualizados. Ya sea que se trate de comentarios de colegas, un formulario de comentarios de capacitación o una evaluación de empleados, esta plantilla te ayuda a hacer que los comentarios sean útiles y asegura que prestes atención a lo más importante.

Mejora la transparencia

La comunicación efectiva es clave para la satisfacción y el compromiso de los empleados. La función de canvas de Slack proporciona instrucciones claras de comentarios, y las plantillas de formularios de comentarios facilitan la formulación de las preguntas correctas y la recopilación de comentarios honestos. Un canal dedicado de comentarios permite a los equipos monitorear respuestas y agregar actualizaciones en tiempo real. Ya sea que recopiles formularios de comentarios de empleados o ejecutes encuestas para evaluar la satisfacción y la lealtad, esta configuración te ayudará a recopilar resultados de manera eficiente y asegura la transparencia. Se escucha la voz de todos, lo que crea un ambiente de confianza y colaboración.

Construye un producto mejor

Integrar comentarios es crítico para flujos de trabajo ágiles, y esta plantilla es la mejor manera de recopilar y administrar comentarios de empleados o datos de satisfacción de comentarios de clientes. Las funciones personalizables te permiten adaptar la plantilla para recopilar comentarios anónimos, entender puntos problemáticos y recopilar información práctica que impulse la mejora continua. Ya sea que quieras más información acerca de la participación de los empleados o recopilar formularios de comentarios de capacitación, esta plantilla asegura que proporciones a los equipos las herramientas que necesitan para mejorar estrategias, priorizar tu lista de tareas del proyecto y entregar resultados.

¿Qué debería incluirse en tu formulario de comentarios?

Un formulario de comentarios efectivo tiene tres elementos. Primero, hay un flujo de trabajo de formulario de comentarios donde puedes hacer lo siguiente:

Anotar los comentarios

Agregar más detalles de contexto

Identificar el tipo de comentario (por ejemplo, error, punto débil, elogio, etc.)

Indicar el nivel de gravedad (por ejemplo, alta, media y baja)

En segundo lugar, toda la información enviada a través del enlace del formulario de comentarios se carga automáticamente en una lista central de seguimiento de comentarios a la que pueden acceder todos los miembros del equipo.

Finalmente, tus comentarios necesitan integraciones de terceros.

Integraciones de terceros para complementar tu plantilla de comentarios

Las integraciones de terceros toman los formularios de comentarios regulares y te ayudan a hacerlos más efectivos, transparentes y prácticos. A continuación, mencionamos algunas integraciones que te ayudarán a ahorrar tiempo, mantener la organización y completar tareas más rápido.

Crea tareas con Asana

Al integrarse con Asana, los gerentes de proyecto pueden crear de forma instantánea una tarea para cualquier comentario que tenga ciertos criterios, por ejemplo, si el comentario está marcado como de gravedad alta o media. Los equipos y prospectos también pueden usar Asana para actualizar o comentar en una tarea. Por ejemplo: una parte interesada usa el formulario de comentarios para compartir lo bien que se ve la función recién actualizada y que está aprobada. Como gerente de proyecto, podrías actualizar el estado de la tarea en tu tablero de Asana, para cambiar la etiqueta de «en revisión» a «completa».

Programa reuniones con Google Calendar

Digamos que un proyecto recibe muchos comentarios contradictorios de los miembros del equipo. Para resolver confusiones o desacuerdos rápidamente, los líderes del equipo pueden agregar una integración de Google Calendar a su flujo de trabajo de comentarios. Si los comentarios están marcados como urgentes, pueden configurar un evento con hora de inicio y fin, asistentes, título, ubicación y descripción de la finalidad de la reunión para ayudar a los gerentes de proyecto a resolver problemas de inmediato.

Crea una campaña de correo electrónico con Mailchimp

Una vez que el equipo de marketing finaliza el mensaje para una campaña de correo electrónico, es hora de crear el diseño y enviarlo. La integración de Mailchimp puede ayudar a los equipos a enviar mensajes de forma rápida, lo que es crucial para campañas de temas actuales. La integración también puede mostrar al equipo de marketing que se suscribió, quién se dio de baja y el estado de envío de la campaña. Si un gran volumen de suscriptores presiona el botón de darse de baja, puedes ver los resultados dentro de la plantilla de comentarios.

Controla el marcado de funciones con LaunchDarkly

Usa la integración de LaunchDarkly de Slack para ver, monitorear y controlar funciones marcadas directamente desde la plantilla de comentarios. Personaliza tu flujo de trabajo para que puedas crear un marcado de función booleano, crear solicitudes de aprobación para actualizar el estado de un marcado de función, actualizar un objetivo en un marcado de función y más. A continuación, te mostramos un flujo de trabajo de ejemplo: