Date of latest pen test
2022-05-29
Executive summary is available to potential customers upon request
yes
Supports Single Sign On (SSO) with the following providers
Okta, OneLogin, Google Apps SSO, Azure Active Directory, Active Directory Federation Services (ADFS)
Supports Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Has a dedicated security team
yes
Contact for security issues
security@launchdarkly.com
Has a vulnerability disclosure program
yes
Vulnerability disclosure program URL
Vulnerability disclosure program covers Slack app
yes
Has a bug bounty program
yes
Requires third party authorization/connections
yes